Кабель АКРВБГ
АКРВБГ 10х10
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АКРВБГ 10х2,5
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АКРВБГ 10х4,0
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АКРВБГ 10х6,0
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АКРВБГ 14х2,5
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АКРВБГ 19х2,5
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АКРВБГ 27х2,5
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АКРВБГ 37х2,5
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АКРВБГ 4х10
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АКРВБГ 4х2,5
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АКРВБГ 4х4,0
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АКРВБГ 4х6,0
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АКРВБГ 5х2,5
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АКРВБГ 7х10
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АКРВБГ 7х2,5
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АКРВБГ 7х4,0
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АКРВБГ 7х6,0
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Расшифровка кабеля АКРВБГ
- Аалюминиевая жила
- Кконтрольный кабель
- Ризоляция из резины
- Воболочка из ПВХ пластиката
- Бброня из стальных оцинкованных лент
- Гбез наружного покрова
Характеристики кабеля АКРВБГ
|Номинальное переменное напряжение
|0,66 кВ частотой до 100 Гц
|Испытательное переменное напряжение
|2,5 кВ частотой 50 Гц
|Время выдержки при испытании
|5 мин
|Строительная длина
|не менее 150 м
|Минимальный радиус изгиба
|10 наружных диаметров
|Диапазон рабочих температур
|от -50°С до +50°С
|Срок службы
|не менее 15 лет
Конструкция кабеля АКРВБГ
1. Однопроволочная круглая алюминиевая жила
2. Изоляция жилы из резины
3. Разделительный слой в виде ленты из полиамидной или полиэтилентерефталатной плёнки, из кабельной или телефонной бумаги. Допускается изготовление кабеля без разделительного слоя при отсутствии прилипания изоляции к оболочке
4. Оболочка из ПВХ пластиката
5. Конструкция элементов защитного покрова:
— Подушка:
крепированная бумага или кабельная пропитанная бумага
битумный состав или битум
— Броня из двух стальных оцинкованных лент
— Без наружного покрова
2. Изоляция жилы из резины
3. Разделительный слой в виде ленты из полиамидной или полиэтилентерефталатной плёнки, из кабельной или телефонной бумаги. Допускается изготовление кабеля без разделительного слоя при отсутствии прилипания изоляции к оболочке
4. Оболочка из ПВХ пластиката
5. Конструкция элементов защитного покрова:
— Подушка:
крепированная бумага или кабельная пропитанная бумага
битумный состав или битум
— Броня из двух стальных оцинкованных лент
— Без наружного покрова
Применение кабеля АКРВБГ
— Кабель АКРВБГ предназначен для полного подключения к различным устройствам, приборам, работающим при напряжении 0,66 и 1 кВ соответственно, для переменного и постоянного тока
— Марка АКРВБГ многофункциональна, подходит для установки внутри зданий и сооружений, в тоннелях, земляных траншеях
— Кабель АКРВБГ хорошо зарекомендовал себя с точки зрения устойчивости к изгибам в процессе укладки
— В то же время важно избегать чрезмерного растяжения изделия АКРВБГ, так как это повредит броню и есть риск повреждения самих жил
— При одиночном монтаже кабель АКРВБГ не распространяет огонь
— Марка АКРВБГ многофункциональна, подходит для установки внутри зданий и сооружений, в тоннелях, земляных траншеях
— Кабель АКРВБГ хорошо зарекомендовал себя с точки зрения устойчивости к изгибам в процессе укладки
— В то же время важно избегать чрезмерного растяжения изделия АКРВБГ, так как это повредит броню и есть риск повреждения самих жил
— При одиночном монтаже кабель АКРВБГ не распространяет огонь
Наименование Остаток Ед. изм. Цена с НДС Поставщик Запросить счет
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