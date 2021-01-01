Кабель АКРВБ
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АКРВБ 10х6,0
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АКРВБ 4х10
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АКРВБ 4х4,0
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АКРВБ 4х6,0
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АКРВБ 5х2,5
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АКРВБ 7х10
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АКРВБ 7х2,5
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АКРВБ 7х4,0
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АКРВБ 7х6,0
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Расшифровка кабеля АКРВБ
- Аалюминиевая жила
- Кконтрольный кабель
- Ризоляция из резины
- Воболочка из ПВХ пластиката
- Бброня из стальных лент
Характеристики кабеля АКРВБ
|Номинальное переменное напряжение
|0,66 кВ частотой до 100 Гц
|Испытательное переменное напряжение
|2,5 кВ частотой 50 Гц
|Время выдержки при испытании
|5 мин
|Строительная длина
|не менее 150 м
|Минимальный радиус изгиба
|10 наружных диаметров
|Диапазон рабочих температур
|от -50°С до +50°С
|Срок службы
|не менее 15 лет
Конструкция кабеля АКРВБ
1. Однопроволочная круглая алюминиевая жила
2. Изоляция жилы из резины
3. Разделительный слой в виде ленты из полиамидной или полиэтилентерефталатной плёнки, из кабельной или телефонной бумаги. Допускается изготовление кабеля без разделительного слоя при отсутствии прилипания изоляции к оболочке
4. Оболочка из ПВХ пластиката
5. Конструкция элементов защитного покрова:
— Подушка:
крепированная бумага или кабельная пропитанная бумага;
битумный состав или битум.
— Броня из стальных оцинкованных лент
— Наружный покров:
битумный состав или битум, или вязкий подклеивающий состав;
пропитанная кабельная пряжа или стеклянная пряжа из штапелированного волокна;
битумный состав или битум, или вязкий подклеивающий состав;
покрытие, предохраняющее витки кабеля от слипания.
2. Изоляция жилы из резины
3. Разделительный слой в виде ленты из полиамидной или полиэтилентерефталатной плёнки, из кабельной или телефонной бумаги. Допускается изготовление кабеля без разделительного слоя при отсутствии прилипания изоляции к оболочке
4. Оболочка из ПВХ пластиката
5. Конструкция элементов защитного покрова:
— Подушка:
крепированная бумага или кабельная пропитанная бумага;
битумный состав или битум.
— Броня из стальных оцинкованных лент
— Наружный покров:
битумный состав или битум, или вязкий подклеивающий состав;
пропитанная кабельная пряжа или стеклянная пряжа из штапелированного волокна;
битумный состав или битум, или вязкий подклеивающий состав;
покрытие, предохраняющее витки кабеля от слипания.
Применение кабеля АКРВБ
— Кабель АКРВБ относится к типу бронированных контрольных видов. Применяется преимущественно для стационарного подключения к электроаппаратам, а также приборам, которые работают при переменном и постоянном напряжении 0,66 и 1 кВ соответственно
— Изделие хорошо себя зарекомендовало в работе при постоянном нахождении в земле. Также марка кабеля АКРВБ подходит для монтажа в условиях повышенной коррозии
— Предусматривается прокладка кабеля АКРВБ там, где повышен риск механического воздействия
— Важный нюанс - отсутствие выраженных растягивающих нагрузок. При этом отмечается выдержка к относительному удлинению на 30 %
— Кабели АКРВБ могут применяться во взрывоопасных зонах классов В1 и В1-а
— Изделие хорошо себя зарекомендовало в работе при постоянном нахождении в земле. Также марка кабеля АКРВБ подходит для монтажа в условиях повышенной коррозии
— Предусматривается прокладка кабеля АКРВБ там, где повышен риск механического воздействия
— Важный нюанс - отсутствие выраженных растягивающих нагрузок. При этом отмечается выдержка к относительному удлинению на 30 %
— Кабели АКРВБ могут применяться во взрывоопасных зонах классов В1 и В1-а
Наименование Остаток Ед. изм. Цена с НДС Поставщик Запросить счет
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