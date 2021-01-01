1. Однопроволочная круглая алюминиевая жила 2. Изоляция жилы из резины 3. Разделительный слой в виде ленты из полиамидной или полиэтилентерефталатной плёнки, из кабельной или телефонной бумаги. Допускается изготовление кабеля без разделительного слоя при отсутствии прилипания изоляции к оболочке 4. Оболочка из ПВХ пластиката 5. Конструкция элементов защитного покрова: — Подушка: крепированная бумага или кабельная пропитанная бумага; битумный состав или битум. — Броня из стальных оцинкованных лент — Наружный покров: битумный состав или битум, или вязкий подклеивающий состав; пропитанная кабельная пряжа или стеклянная пряжа из штапелированного волокна; битумный состав или битум, или вязкий подклеивающий состав; покрытие, предохраняющее витки кабеля от слипания.

Применение кабеля АКРВБ

— Кабель АКРВБ относится к типу бронированных контрольных видов. Применяется преимущественно для стационарного подключения к электроаппаратам, а также приборам, которые работают при переменном и постоянном напряжении 0,66 и 1 кВ соответственно

— Изделие хорошо себя зарекомендовало в работе при постоянном нахождении в земле. Также марка кабеля АКРВБ подходит для монтажа в условиях повышенной коррозии

— Предусматривается прокладка кабеля АКРВБ там, где повышен риск механического воздействия

— Важный нюанс - отсутствие выраженных растягивающих нагрузок. При этом отмечается выдержка к относительному удлинению на 30 %

— Кабели АКРВБ могут применяться во взрывоопасных зонах классов В1 и В1-а