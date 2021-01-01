Кабель АКРНГ
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АКРНГ 4х10
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АКРНГ 4х2,5
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АКРНГ 4х4,0
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АКРНГ 4х6,0
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АКРНГ 5х2,5
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АКРНГ 7х10
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АКРНГ 7х2,5
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АКРНГ 7х4,0
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АКРНГ 7х6,0
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Расшифровка кабеля АКРНГ
- Аалюминиевая жила
- Кконтрольный кабель
- Ризоляция из резины
- Ноболочка из не распространяющей горение резины
- Гзащитный покров отсутствует
Характеристики кабеля АКРНГ
|Номинальное переменное напряжение
|0,66 кВ частотой до 100 Гц
|Испытательное переменное напряжение
|2,5 кВ частотой 50 Гц
|Время выдержки при испытании
|5 мин
|Строительная длина
|не менее 150 м
|Минимальный радиус изгиба
|6 наружных диаметров
|Диапазон рабочих температур
|от -50°С до +50°С
|Срок службы
|не менее 15 лет
Конструкция кабеля АКРНГ
1. Однопроволочная круглая алюминиевая жила
2. Изоляция жилы из резины
3. Разделительный слой в виде ленты из полиамидной или полиэтилентерефталатной плёнки, из кабельной или телефонной бумаги. Допускается изготовление кабеля без разделительного слоя при отсутствии прилипания изоляции к оболочке
4. Оболочка из не распространяющей горение резины
2. Изоляция жилы из резины
3. Разделительный слой в виде ленты из полиамидной или полиэтилентерефталатной плёнки, из кабельной или телефонной бумаги. Допускается изготовление кабеля без разделительного слоя при отсутствии прилипания изоляции к оболочке
4. Оболочка из не распространяющей горение резины
Применение кабеля АКРНГ
— Кабель АКРНГ относится к категории контрольных негорючих кабелей и используется для обеспечения передачи импульсных сигналов к электрооборудованию
— Кабель АКРНГ рассчитан на напряжение переменного тока до 0,66 кВ частоты до 100 Гц или постоянное напряжение до 1 кВ
— Контрольный кабель АКРНГ применяют для прокладки в условиях агрессивной среды (повышенная коррозия, влажность), внутри помещений и зданий, в туннелях, в шахтах, на открытом воздухе
— Не рекомендуется использовать кабель АКРНГ при наличии механических нагрузок (трение, сжатие, удары и т.д.)
— Не распространяют горение при укладке групповым способом, т.е. в пучках
— Кабель АКРНГ рассчитан на напряжение переменного тока до 0,66 кВ частоты до 100 Гц или постоянное напряжение до 1 кВ
— Контрольный кабель АКРНГ применяют для прокладки в условиях агрессивной среды (повышенная коррозия, влажность), внутри помещений и зданий, в туннелях, в шахтах, на открытом воздухе
— Не рекомендуется использовать кабель АКРНГ при наличии механических нагрузок (трение, сжатие, удары и т.д.)
— Не распространяют горение при укладке групповым способом, т.е. в пучках
Наименование Остаток Ед. изм. Цена с НДС Поставщик Запросить счет
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