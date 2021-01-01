Кабель АКРНБбГ
АКРНБбГ 10х10
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АКРНБбГ 10х2,5
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АКРНБбГ 10х4,0
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АКРНБбГ 10х6,0
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АКРНБбГ 14х2,5
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АКРНБбГ 19х2,5
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АКРНБбГ 27х2,5
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АКРНБбГ 37х2,5
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АКРНБбГ 4х10
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АКРНБбГ 4х2,5
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АКРНБбГ 4х4,0
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АКРНБбГ 4х6,0
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АКРНБбГ 5х2,5
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АКРНБбГ 7х10
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АКРНБбГ 7х2,5
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АКРНБбГ 7х4,0
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АКРНБбГ 7х6,0
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Расшифровка кабеля АКРНБбГ
- Аалюминиевая жила
- Кконтрольный кабель
- Ризоляция из резины
- Ноболочка из не распространяющей горение резины
- Ббброня из стальной оцинкованной ленты без подушки
- Гбез наружного покрова
Характеристики кабеля АКРНБбГ
|Номинальное переменное напряжение
|0,66 кВ частотой до 100 Гц
|Испытательное переменное напряжение
|2,5 кВ частотой 50 Гц
|Время выдержки при испытании
|5 мин
|Строительная длина
|не менее 150 м
|Минимальный радиус изгиба
|10 наружных диаметров
|Диапазон рабочих температур
|от -50°С до +50°С
|Срок службы
|не менее 15 лет
Конструкция кабеля АКРНБбГ
1. Однопроволочная круглая алюминиевая жила
2. Изоляция жилы из резины
3. Разделительный слой в виде ленты из полиамидной или полиэтилентерефталатной плёнки, из кабельной или телефонной бумаги. Допускается изготовление кабеля без разделительного слоя при отсутствии прилипания изоляции к оболочке
4. Оболочка из не распространяющей горение резины
5. Конструкция элементов защитного покрова:
— без подушки
— броня из стальных оцинкованных лент
— без наружного покрова
2. Изоляция жилы из резины
3. Разделительный слой в виде ленты из полиамидной или полиэтилентерефталатной плёнки, из кабельной или телефонной бумаги. Допускается изготовление кабеля без разделительного слоя при отсутствии прилипания изоляции к оболочке
4. Оболочка из не распространяющей горение резины
5. Конструкция элементов защитного покрова:
— без подушки
— броня из стальных оцинкованных лент
— без наружного покрова
Применение кабеля АКРНБбГ
— Кабель АКРНБбГ относится к категории контрольных бронированных кабелей и предназначен для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 0,66 кВ частоты до 100 Гц или постоянным напряжением до 1 кВ
— Применяется в условиях агрессивной среды (повышенная коррозия, есть опасность механического воздействия - трение, сжатие, удары), внутри помещений и зданий, туннели, эстакады, технические шахты, люки
— Не рекомендуется подвергать растягивающим нагрузкам, не смотря на то, что бронированные ленты выдерживают относительное удлинение не менее 30%. Однако целесообразно использовать кабель при наличии механических нагрузок (трение, сжатие, удары и т.д.)
— Не распространяют горение при укладке групповым способом, т.е. в пучках
— По существующим правилам прокладки и эксплуатации при пересечении траншей, котлованов подземные бронированные кабели дополнительно защищают металлическими уголками и швеллерами или прокладывают в металлических трубах
— Применяется в условиях агрессивной среды (повышенная коррозия, есть опасность механического воздействия - трение, сжатие, удары), внутри помещений и зданий, туннели, эстакады, технические шахты, люки
— Не рекомендуется подвергать растягивающим нагрузкам, не смотря на то, что бронированные ленты выдерживают относительное удлинение не менее 30%. Однако целесообразно использовать кабель при наличии механических нагрузок (трение, сжатие, удары и т.д.)
— Не распространяют горение при укладке групповым способом, т.е. в пучках
— По существующим правилам прокладки и эксплуатации при пересечении траншей, котлованов подземные бронированные кабели дополнительно защищают металлическими уголками и швеллерами или прокладывают в металлических трубах
Наименование Остаток Ед. изм. Цена с НДС Поставщик Запросить счет
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