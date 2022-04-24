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Кабель КВВГз

КВВГз 7х1,0
0.026
км
АО «Казэнергокабель»
Павлодар
КВВГз 19х1,0
0.070
км
АО «Казэнергокабель»
Павлодар
КВВГз 4х1,0
0.055
км
ООО «ТФК «Большой Урал»
Москва
КВВГз 4х1,5
Под заказ
м
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГз 4х2,5
0.014
км
ООО «ЕвроРесурс»
Уфа
КВВГз 5х1,5
0.200
км
ООО «ТД «Электрокабель»
Пермь
КВВГз 5х1,5
1.467
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГз 7х2,5
0.046
км
АО «Казэнергокабель»
Павлодар
КВВГз 14х2,5
0.801
км
ООО «ТД «Электрокабель»
Пермь
КВВГз 19х2,5
0.135
км
ООО «ТД «Электрокабель»
Пермь
КВВГз 4х1,5
0.367
км
ИП Мартюшев Е.А.
Омск
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