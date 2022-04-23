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Кабель КВВГнг(A)

КВВГнг 4х1,0
0.030
км
ООО «Уралкабельпром»
Пермь
КВВГнг 7х1,0
0.064
км
ООО «ТД «Антэл»
Оренбург
КВВГнг 4х1,0
0.041
км
ООО «СТГ»
Красноярск
КВВГнг 4х1,0
1.000
км
ООО «ЛенСтройМет ВК»
Санкт-Петербург
КВВГнг 4х1,0
0.000
км
56,33 RUB
ООО «ТЭСК Про»
Москва
КВВГнг 4х1,0
0.050
км
ООО «Этеком»
Санкт-Петербург
КВВГнг 4х1,0
Под заказ
м
ООО «ГК «ЭнергоНефть»
Пермь
КВВГнг 4х1,0
0.090
км
АО «Форум электро»
Москва
КВВГнг 5х1,0
0.012
км
ООО «СТГ»
Красноярск
КВВГнг 5х1,0
Под заказ
м
ООО «ГК «ЭнергоНефть»
Пермь
КВВГнг 7х1,0
0.030
км
ООО «СТГ»
Красноярск
КВВГнг 7х1,0
Под заказ
м
ООО «ГК «ЭнергоНефть»
Пермь
КВВГнг 10х1,0
0.026
км
ООО «СТГ»
Красноярск
КВВГнг 10х1,0
Под заказ
м
ООО «ГК «ЭнергоНефть»
Пермь
КВВГнг 14х1,0
Под заказ
м
ООО «ГК «ЭнергоНефть»
Пермь
КВВГнг 14х1,0
0.009
км
ООО «АльфаТех»
Ярославль
КВВГнг 19х1,0
0.004
км
ООО «СТГ»
Красноярск
КВВГнг 19х1,0
Под заказ
м
ООО «ГК «ЭнергоНефть»
Пермь
КВВГнг 27х1,0
0.017
км
ООО «СТГ»
Красноярск
КВВГнг 27х1,0
Под заказ
м
ООО «ГК «ЭнергоНефть»
Пермь
КВВГнг 37х1,0
Под заказ
м
ООО «ГК «ЭнергоНефть»
Пермь
КВВГнг 4х10
2.046
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГнг 5х10
Под заказ
м
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГнг 19х1,5
0.175
км
ООО «ТК ЭнергоРесурс»
Архангельск
КВВГнг 4х1,0
1.968
км
ООО «ПромТэк»
Пермь
КВВГнг 4х1,0
0.566
км
ООО «УралСнабПермь»
Пермь
КВВГнг 4х1,5
6.376
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГнг 4х1,5
0.026
км
22,00 RUB
ООО «ОМ»
Нижний Новгород
КВВГнг 4х1,5
0.030
км
ООО «СТГ»
Красноярск
КВВГнг 4х1,5
0.100
км
ООО «ПромТэк»
Пермь
КВВГнг 4х1,5
0.021
км
ООО «Горизонт»
Щелково
КВВГнг 4х1,5
0.000
км
79,26 RUB
ООО «ТЭСК Про»
Москва
КВВГнг 4х1,5
0.014
км
ООО Компания «Ампер»
Новосибирск
КВВГнг 4х1,5
Под заказ
м
ООО «ГК «ЭнергоНефть»
Пермь
КВВГнг 4х1,5
0.320
км
ООО «Кабель-Комплект»
Санкт-Петербург
КВВГнг 4х1,5
0.500
км
ООО «ТД Энергоальянс»
Санкт-Петербург
КВВГнг 4х1,5
0.099
км
ИП Аннаев А.Р.
Москва
КВВГнг 4х1,5
0.331
км
ООО «КабельГрупп»
Уфа
КВВГнг 4х1,5
0.440
км
ООО «Нокстон 2000»
Москва
КВВГнг 4х1,5
0.101
км
АО ПКФ «ПермСпецКабель»
Пермь
КВВГнг 4х2,5
0.020
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГнг 4х2,5
0.115
км
АО «Казэнергокабель»
Павлодар
КВВГнг 4х2,5
0.968
км
ООО «УралСнабПермь»
Пермь
КВВГнг 4х2,5
0.323
км
ООО «ТД «Электрокабель»
Пермь
КВВГнг 5х1,0
0.050
км
ООО «УралСнабПермь»
Пермь
КВВГнг 5х1,5
11.349
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГнг 5х1,5
0.076
км
АО «Казэнергокабель»
Павлодар
КВВГнг 5х1,5
0.633
км
ООО ТД «Кабельная Индустрия»
Уфа
КВВГнг 5х1,5
0.019
км
ООО «СТГ»
Красноярск
КВВГнг 5х1,5
0.020
км
ООО «ЕвроРесурс»
Уфа
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