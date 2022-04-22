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Кабель КВВГнг(A)-LS

КВВГнг(A)-LS 7х4,0
0.043
км
ООО «СТГ»
Красноярск
КВВГнг(A)-LS 7х4,0
0.110
км
АО ПКФ «ПермСпецКабель»
Пермь
КВВГнг(A)-LS 10х1,0
0.015
км
ООО «СТГ»
Красноярск
КВВГнг(A)-LS 4х2,5
0.569
км
ИП Аннаев А.Р.
Москва
КВВГнг(A)-LS 5х1,5
0.231
км
ООО «ЯрКо»
Красноярск
КВВГнг(A)-LS 5х1,5
1.990
км
ООО «ТД Энергоальянс»
Москва
КВВГнг(A)-LS 7х1,5
2.957
км
ООО «ЯрКо»
Красноярск
КВВГнг(A)-LS 7х1,5
0.024
км
ООО «Элкаб»
Екатеринбург
КВВГнг(A)-LS 7х1,5
0.261
км
ИП Аннаев А.Р.
Москва
КВВГнг(A)-LS 7х2,5
0.607
км
ИП Аннаев А.Р.
Москва
КВВГнг(A)-LS 7х1,5
0.834
км
ООО «Медиакабель»
Москва
КВВГнг(A)-LS 2х1,5
0.522
км
ООО «ЯрКо»
Красноярск
КВВГнг(A)-LS 4х1,5
1.719
км
ООО «ЯрКо»
Красноярск
КВВГнг(A)-LS 4х1,5
1.250
км
ООО «Энерго Консалт»
Москва
КВВГнг(A)-LS 4х2,5
0.150
км
ООО «ПромТэк»
Пермь
КВВГнг(A)-LS 4х2,5
0.175
км
ООО «Казанская Кабельная Компания»
Казань
КВВГнг(A)-LS 4х2,5
0.344
км
АО ПКФ «ПермСпецКабель»
Пермь
КВВГнг(A)-LS 5х1,0
0.035
км
ООО «УралСнабПермь»
Пермь
КВВГнг(A)-LS 5х1,5
0.040
км
ООО «УКС Энергия»
Москва
КВВГнг(A)-LS 5х1,5
0.333
км
ООО «Нокстон 2000»
Москва
КВВГнг(A)-LS 5х1,5
0.000
км
95,66 RUB
ООО «ТЭСК Про»
Москва
КВВГнг(A)-LS 5х1,5
0.056
км
ООО «Энерго Консалт»
Москва
КВВГнг(A)-LS 5х2,5
0.200
км
АО «Казэнергокабель»
Павлодар
КВВГнг(A)-LS 5х2,5
0.010
км
ООО «СТГ»
Красноярск
КВВГнг(A)-LS 5х2,5
0.000
км
139,12 RUB
ООО «ТЭСК Про»
Москва
КВВГнг(A)-LS 7х1,0
0.320
км
ООО «ПромТэк»
Пермь
КВВГнг(A)-LS 7х1,0
0.145
км
ООО «СТГ»
Красноярск
КВВГнг(A)-LS 7х1,5
0.200
км
ООО «СТГ»
Красноярск
КВВГнг(A)-LS 7х1,5
0.030
км
АО «Казэнергокабель»
Павлодар
КВВГнг(A)-LS 7х1,5
0.000
км
135,55 RUB
ООО «ТЭСК Про»
Москва
КВВГнг(A)-LS 7х2,5
0.028
км
ООО «СТГ»
Красноярск
КВВГнг(A)-LS 7х2,5
0.163
км
ООО «ПромТэк»
Пермь
КВВГнг(A)-LS 7х2,5
0.000
км
202,14 RUB
ООО «ТЭСК Про»
Москва
КВВГнг(A)-LS 10х1,5
0.400
км
ООО «ЯрКо»
Красноярск
КВВГнг(A)-LS 10х1,5
0.370
км
ИП Аннаев А.Р.
Москва
КВВГнг(A)-LS 10х2,5
0.182
км
ООО «ЯрКо»
Красноярск
КВВГнг(A)-LS 14х1,0
0.035
км
94,66 RUB
ООО «ОМ»
Нижний Новгород
КВВГнг(A)-LS 14х1,5
0.075
км
ООО «АльфаТех»
Ярославль
КВВГнг(A)-LS 14х2,5
0.450
км
ООО «ЯрКо»
Красноярск
КВВГнг(A)-LS 19х1,0
0.084
км
128,74 RUB
ООО «ОМ»
Нижний Новгород
КВВГнг(A)-LS 5х1,0
1.876
км
71 300,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КВВГнг(A)-LS 7х6,0
0.033
км
479 400,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КВВГнг(A)-LS 10х1,5
0.676
км
ООО «Медиакабель»
Москва
КВВГнг(A)-LS 7х1,5
0.000
км
ООО «Казанская Кабельная Компания»
Казань
КВВГнг(A)-LS 10х1,5
0.000
км
170,25 RUB
ООО «ТЭСК Про»
Москва
КВВГнг(A)-LS 10х1,5
0.000
км
ООО «Казанская Кабельная Компания»
Казань
КВВГнг(A)-LS 10х1,5
0.050
км
ООО «СТГ»
Красноярск
КВВГнг(A)-LS 10х1,5
0.028
км
ООО «Центр Снабжения»
Пермь
КВВГнг(A)-LS 10х1,5
0.175
км
ООО «Нокстон 2000»
Москва
КВВГнг(A)-LS 10х1,5
0.314
км
ООО «Энерго Консалт»
Москва
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