изоляция из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности
В
оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности
Г
защитный покров отсутствует («голый»)
нг
не распространяющий горение
(A)
категория пожароопасности
LS
пониженное дымо- и газовыделение (low smoke)
Характеристики кабеля КВВГнг(A)-LS
Номинальное переменное напряжение
0,66 кВ частотой до 100 Гц
Испытательное переменное напряжение
2,5 кВ частотой 50 Гц
Время выдержки при испытании
5 мин
Строительная длина
не менее 150 м
Минимальный радиус изгиба
6 наружных диаметров
Диапазон рабочих температур
от -50°С до +50°С
Срок службы
не менее 15 лет
Класс пожарной безопасности
П1б.8.2.2.2
Конструкция кабеля КВВГнг(A)-LS
1. Однопроволочная круглая медная жила 2. Изоляция жилы из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности 3. Заполнение между скрученными изолированными жилами из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, наложенное одновременно с разделительным слоем. 4. Разделительный слой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности 5. Оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности
Применение кабеля КВВГнг(A)-LS
— Контрольные кабели КВВГнг(A)-LS предназначены для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 0,66 кВ частоты до 100 Гц или постоянным напряжением до 1 кВ — Применяются для прокладки на открытом воздухе, в кабельных сооружениях и помещениях, в условиях агрессивной среды, при отсутствии механических воздействий на кабели, в том числе для использования в системах атомных электростанций классов 2, 3 и 4 по классификации ОПББ-88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97) — Преимущественно применяются для обеспечения пожарной безопасности кабельных цепей при прокладке в пучках — Не распространяют горение при прокладке в пучках (нормы ГОСТ Р МЭК 332-3-96 категории А) — Изделие КВВГнг(A)-LS характеризуется незначительным выделением токсичных соединений, которые появляются при тлении/возгорании
Наименование
Остаток
Ед. изм.
Цена с НДС
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