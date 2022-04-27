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Кабель КВВГЭнг(A)

КВВГЭнг 4х1,0
0.025
км
АО «Казэнергокабель»
Павлодар
КВВГЭнг 4х1,0
0.055
км
ООО «Электрокабель»
Санкт-Петербург
КВВГЭнг 4х1,0
0.025
км
АО ПКФ «ПермСпецКабель»
Пермь
КВВГЭнг 4х1,0
Под заказ
м
ООО «ГК «ЭнергоНефть»
Пермь
КВВГЭнг 4х4,0
0.007
км
ООО «СТГ»
Красноярск
КВВГЭнг 7х1,0
0.050
км
ООО «СТГ»
Красноярск
КВВГЭнг 7х4,0
0.036
км
ООО «АльфаТех»
Ярославль
КВВГЭнг 3х2,5
1.087
км
ООО «РКБ»
Санкт-Петербург
КВВГЭнг 4х1,0
0.118
км
ООО «ПромТэк»
Пермь
КВВГЭнг 4х1,0
0.952
км
ООО «ЛенСтройМет ВК»
Санкт-Петербург
КВВГЭнг 4х1,0
0.205
км
ООО «Химтес-Электрокомплект»
Екатеринбург
КВВГЭнг 4х1,5
0.260
км
ООО «ЯрКо»
Красноярск
КВВГЭнг 4х1,5
0.019
км
ООО «АльфаТех»
Ярославль
КВВГЭнг 4х1,5
0.022
км
ООО «СТГ»
Красноярск
КВВГЭнг 4х1,5
1.415
км
ООО «ЕвроРесурс»
Уфа
КВВГЭнг 4х1,5
0.000
км
ООО «УралСнабПермь»
Пермь
КВВГЭнг 4х1,5
15.489
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГЭнг 4х1,5
0.057
км
АО ПКФ «ПермСпецКабель»
Пермь
КВВГЭнг 4х2,5
0.025
км
ООО «СТГ»
Красноярск
КВВГЭнг 4х2,5
0.110
км
АО «ТД Кольчуг-ОЦМ»
Кольчугино
КВВГЭнг 4х2,5
0.082
км
ООО «ПромТэк»
Пермь
КВВГЭнг 4х2,5
5.434
км
АО ПКФ «ПермСпецКабель»
Пермь
КВВГЭнг 5х1,5
0.105
км
ООО «СОМЭС-групп»
Пермь
КВВГЭнг 5х1,5
0.430
км
ООО «ЯрКо»
Красноярск
КВВГЭнг 5х1,5
0.410
км
ООО «ТД «Электрокабель»
Пермь
КВВГЭнг 5х1,5
0.312
км
ООО «УралСнабПермь»
Пермь
КВВГЭнг 5х1,5
0.000
км
107,34 RUB
ООО «ТЭСК Про»
Москва
КВВГЭнг 5х1,5
0.355
км
ИП Аннаев А.Р.
Москва
КВВГЭнг 5х1,5
0.010
км
ООО «ТД Энергоальянс»
Москва
КВВГЭнг 5х1,5
18.932
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГЭнг 5х1,5
0.090
км
АО ПКФ «ПермСпецКабель»
Пермь
КВВГЭнг 5х2,5
0.153
км
ООО «ЯрКо»
Красноярск
КВВГЭнг 5х2,5
0.031
км
ООО «АльфаТех»
Ярославль
КВВГЭнг 5х2,5
0.162
км
ООО «Химтес-Электрокомплект»
Екатеринбург
КВВГЭнг 5х2,5
0.163
км
ООО «ЕвроРесурс»
Уфа
КВВГЭнг 5х2,5
0.000
км
153,20 RUB
ООО «ТЭСК Про»
Москва
КВВГЭнг 5х2,5
1.111
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГЭнг 5х2,5
0.029
км
АО ПКФ «ПермСпецКабель»
Пермь
КВВГЭнг 7х1,0
11.400
км
ООО «ЛенСтройМет ВК»
Санкт-Петербург
КВВГЭнг 7х1,0
1.104
км
ООО «ТД «Электрокабель»
Пермь
КВВГЭнг 7х1,0
0.100
км
ООО «Химтес-Электрокомплект»
Екатеринбург
КВВГЭнг 7х1,5
1.115
км
ООО «ЯрКо»
Красноярск
КВВГЭнг 7х1,5
0.008
км
ООО «АльфаТех»
Ярославль
КВВГЭнг 7х1,5
0.045
км
ООО «СТГ»
Красноярск
КВВГЭнг 7х1,5
3.213
км
ООО «ЕвроРесурс»
Уфа
КВВГЭнг 7х1,5
0.178
км
ИП Аннаев А.Р.
Москва
КВВГЭнг 7х1,5
0.000
км
153,31 RUB
ООО «ТЭСК Про»
Москва
КВВГЭнг 7х2,5
0.111
км
ООО «ЕвроРесурс»
Уфа
КВВГЭнг 7х2,5
0.000
км
225,40 RUB
ООО «ТЭСК Про»
Москва
КВВГЭнг 7х2,5
0.191
км
АО ПКФ «ПермСпецКабель»
Пермь
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