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КВВГЭнг(A)-ХЛ

КВВГЭнг(A)-ХЛ 4х1,5
0.770
км
ООО «ЯрКо»
Красноярск
КВВГЭнг(A)-ХЛ 7х2,5
0.575
км
ООО «ТД «Электрокабель»
Пермь
КВВГЭнг(A)-ХЛ 4х0,75
0.102
км
ООО «Горизонт»
Щелково
КВВГЭнг(A)-ХЛ 4х1,0
0.030
км
58 500,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КВВГЭнг(A)-ХЛ 5х1,0
0.030
км
75 500,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КВВГЭнг(A)-ХЛ 27х1,0
0.072
км
403 400,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КВВГЭнг(A)-ХЛ 5х1,0
0.107
км
ООО «Артэс-Строй»
Пермь
КВВГЭнг(A)-ХЛ 5х1,5
0.510
км
АО ПКФ «ПермСпецКабель»
Пермь
КВВГЭнг(A)-ХЛ 14х2,5
0.870
км
ООО «РусКаб»
Пермь
КВВГЭнг(A)-ХЛ 19х1,0
0.000
км
ООО «Артэс-Строй»
Пермь
КВВГЭнг(A)-ХЛ 5х2,5
0.100
км
ООО «РусКаб»
Пермь
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