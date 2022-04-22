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Кабель и провод
Кабели контрольные
КВВГЭнг(A)-ХЛ
КВВГЭнг(A)-ХЛ
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КВВГЭнг(A)-ХЛ 10х0,75
Нет предложений
КВВГЭнг(A)-ХЛ 10х1,0
Нет предложений
КВВГЭнг(A)-ХЛ 10х1,5
Нет предложений
КВВГЭнг(A)-ХЛ 10х2,5
Нет предложений
КВВГЭнг(A)-ХЛ 10х4,0
Нет предложений
КВВГЭнг(A)-ХЛ 10х6,0
Нет предложений
КВВГЭнг(A)-ХЛ 12х1,5
Нет предложений
КВВГЭнг(A)-ХЛ 14х0,75
Нет предложений
КВВГЭнг(A)-ХЛ 14х1,0
Нет предложений
КВВГЭнг(A)-ХЛ 14х1,5
Нет предложений
КВВГЭнг(A)-ХЛ 14х10
Нет предложений
КВВГЭнг(A)-ХЛ 14х2,5
1 предложение
КВВГЭнг(A)-ХЛ 14х4,0
Нет предложений
КВВГЭнг(A)-ХЛ 14х6,0
Нет предложений
КВВГЭнг(A)-ХЛ 19х0,75
Нет предложений
КВВГЭнг(A)-ХЛ 19х1,0
1 предложение
КВВГЭнг(A)-ХЛ 19х1,5
Нет предложений
КВВГЭнг(A)-ХЛ 19х2,5
Нет предложений
КВВГЭнг(A)-ХЛ 19х4,0
Нет предложений
КВВГЭнг(A)-ХЛ 19х6,0
Нет предложений
КВВГЭнг(A)-ХЛ 27х0,75
Нет предложений
КВВГЭнг(A)-ХЛ 27х1,0
1 предложение
КВВГЭнг(A)-ХЛ 27х1,5
Нет предложений
КВВГЭнг(A)-ХЛ 27х2,5
Нет предложений
КВВГЭнг(A)-ХЛ 27х4,0
Нет предложений
КВВГЭнг(A)-ХЛ 27х6,0
Нет предложений
КВВГЭнг(A)-ХЛ 37х0,75
Нет предложений
КВВГЭнг(A)-ХЛ 37х1,0
Нет предложений
КВВГЭнг(A)-ХЛ 37х1,5
Нет предложений
КВВГЭнг(A)-ХЛ 37х2,5
Нет предложений
КВВГЭнг(A)-ХЛ 37х4,0
Нет предложений
КВВГЭнг(A)-ХЛ 37х6,0
Нет предложений
КВВГЭнг(A)-ХЛ 4х0,75
1 предложение
КВВГЭнг(A)-ХЛ 4х1,0
1 предложение
КВВГЭнг(A)-ХЛ 4х1,5
1 предложение
КВВГЭнг(A)-ХЛ 4х10
Нет предложений
КВВГЭнг(A)-ХЛ 4х16
Нет предложений
КВВГЭнг(A)-ХЛ 4х2,5
Нет предложений
КВВГЭнг(A)-ХЛ 4х4,0
Нет предложений
КВВГЭнг(A)-ХЛ 4х6,0
Нет предложений
КВВГЭнг(A)-ХЛ 52х0,75
Нет предложений
КВВГЭнг(A)-ХЛ 52х1,0
Нет предложений
КВВГЭнг(A)-ХЛ 52х1,5
Нет предложений
КВВГЭнг(A)-ХЛ 5х0,75
Нет предложений
КВВГЭнг(A)-ХЛ 5х1,0
2 предложения
КВВГЭнг(A)-ХЛ 5х1,5
1 предложение
КВВГЭнг(A)-ХЛ 5х10
Нет предложений
КВВГЭнг(A)-ХЛ 5х2,5
1 предложение
КВВГЭнг(A)-ХЛ 5х4,0
Нет предложений
КВВГЭнг(A)-ХЛ 5х6,0
Нет предложений
КВВГЭнг(A)-ХЛ 61х0,75
Нет предложений
КВВГЭнг(A)-ХЛ 61х1,0
Нет предложений
КВВГЭнг(A)-ХЛ 61х1,5
Нет предложений
КВВГЭнг(A)-ХЛ 7х0,75
Нет предложений
КВВГЭнг(A)-ХЛ 7х1,0
Нет предложений
КВВГЭнг(A)-ХЛ 7х1,5
Нет предложений
КВВГЭнг(A)-ХЛ 7х10
Нет предложений
КВВГЭнг(A)-ХЛ 7х2,5
1 предложение
КВВГЭнг(A)-ХЛ 7х4,0
Нет предложений
КВВГЭнг(A)-ХЛ 7х6,0
Нет предложений
Наименование
Остаток
Ед. изм.
Цена с НДС
Поставщик
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КВВГЭнг(A)-ХЛ 4х1,5
0.770
км
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ООО «ЯрКо»
Красноярск
КВВГЭнг(A)-ХЛ 4х1,5
КВВГЭнг(A)-ХЛ 7х2,5
0.575
км
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ООО «ТД «Электрокабель»
Пермь
КВВГЭнг(A)-ХЛ 7х2,5
Тара:
барабан №10
КВВГЭнг(A)-ХЛ 4х0,75
0.102
км
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ООО «Горизонт»
Щелково
КВВГЭнг(A)-ХЛ 4х0,75
КВВГЭнг(A)-ХЛ 4х1,0
0.030
км
58 500,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КВВГЭнг(A)-ХЛ 4х1,0
КВВГЭнг(A)-ХЛ 5х1,0
0.030
км
75 500,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КВВГЭнг(A)-ХЛ 5х1,0
КВВГЭнг(A)-ХЛ 27х1,0
0.072
км
403 400,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КВВГЭнг(A)-ХЛ 27х1,0
КВВГЭнг(A)-ХЛ 5х1,0
0.107
км
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ООО «Артэс-Строй»
Пермь
КВВГЭнг(A)-ХЛ 5х1,0
КВВГЭнг(A)-ХЛ 5х1,5
0.510
км
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АО ПКФ «ПермСпецКабель»
Пермь
КВВГЭнг(A)-ХЛ 5х1,5
Тара:
Барабан тип 10
КВВГЭнг(A)-ХЛ 14х2,5
0.870
км
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ООО «РусКаб»
Пермь
КВВГЭнг(A)-ХЛ 14х2,5
Стандарт:
ГОСТ
КВВГЭнг(A)-ХЛ 19х1,0
0.000
км
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ООО «Артэс-Строй»
Пермь
КВВГЭнг(A)-ХЛ 19х1,0
КВВГЭнг(A)-ХЛ 5х2,5
0.100
км
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ООО «РусКаб»
Пермь
КВВГЭнг(A)-ХЛ 5х2,5
Стандарт:
ГОСТ
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