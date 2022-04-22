изоляция из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности
В
оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности
Г
защитный покров отсутствует («голый»)
Э
экран
нг
не распространяющий горение
(A)
категория пожароопасности
FR
огнестойкий (fire resistant)
LS
пониженное дымо- и газовыделение (low smoke)
Характеристики кабеля КВВГЭнг(A)-FRLS
Номинальное переменное напряжение
0,66 кВ частотой до 100 Гц
Испытательное переменное напряжение
2,5 кВ частотой 50 Гц
Время выдержки при испытании
5 мин
Строительная длина
не менее 150 м
Минимальный радиус изгиба
6 наружных диаметров
Диапазон рабочих температур
от -50°С до +50°С
Срок службы
не менее 15 лет
Класс пожарной безопасности
П1б.1.2.2.2
Конструкция кабеля КВВГЭнг(A)-FRLS
1. Однопроволочная круглая медная жила 2. Термический барьер в виде обмотки с перекрытием из двух слюдосодержащих лент 3. Изоляция жилы из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности 4. Заполнение между скрученными изолированными жилами из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, наложенное одновременно с разделительным слоем. 5. Разделительный слой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности 6. Металлический экран из медной фольги или медной ленты наложенной с перекрытием 7. Оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности
Применение кабеля КВВГЭнг(A)-FRLS
— Контрольные огнестойкие экранированные кабели КВВГЭнг(A)-FRLS предназначены для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 0,66 кВ частоты до 100 Гц или постоянным напряжением до 1 кВ — Кабель КВВГЭнг(A)-FRLS может эксплуатироваться на объектах, которым характерны высокие требования к пожарной и взрывобезопасности — Кабельное изделие марки КВВГЭнг(A)-FRLS изготавливается для общепромышленного применения и на атомных станциях (АС) вне гермозоны в системах АС класса 2 по классификации ОПБ 88/97(ПНАЭ Г-01-011) при поставках на внутренний рынок и на экспорт, в том числе в страны с тропическим климатом — Предназначены для прокладки в кабельных сооружениях и помещениях, в том числе во взрывоопасных зонах всех классов, кроме взрывоопасных зон класса В
Наименование
Остаток
Ед. изм.
Цена с НДС
Поставщик
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