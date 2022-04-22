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Кабель КВВГЭнг(A)-FRLS

КВВГЭнг(A)-FRLS 4х1,0
0.043
км
АО «Казэнергокабель»
Павлодар
КВВГЭнг(A)-FRLS 4х1,0
0.005
км
ООО «СТГ»
Красноярск
КВВГЭнг(A)-FRLS 4х1,5
0.135
км
ООО «ЯрКо»
Красноярск
КВВГЭнг(A)-FRLS 4х1,0
0.100
км
ООО «УралСнабПермь»
Пермь
КВВГЭнг(A)-FRLS 4х1,5
0.130
км
ООО «Энерго Консалт»
Москва
КВВГЭнг(A)-FRLS 5х1,5
0.075
км
ООО «Электрокабель»
Санкт-Петербург
КВВГЭнг(A)-FRLS 5х1,5
0.091
км
АО «РКК»
Москва
КВВГЭнг(A)-FRLS 5х2,5
0.190
км
ООО «Энерго Консалт»
Москва
КВВГЭнг(A)-FRLS 7х1,0
0.210
км
ООО «УралСнабПермь»
Пермь
КВВГЭнг(A)-FRLS 7х2,5
0.040
км
ООО «УралСнабПермь»
Пермь
КВВГЭнг(A)-FRLS 14х1,5
0.075
км
ООО «ЯрКо»
Красноярск
КВВГЭнг(A)-FRLS 5х1,0
0.064
км
102 100,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КВВГЭнг(A)-FRLS 10х1,5
0.337
км
ООО «Нокстон 2000»
Москва
КВВГЭнг(A)-FRLS 7х1,0
0.183
км
ООО «НК-Кабель»
Саранск
КВВГЭнг(A)-FRLS 7х1,0
0.688
км
70,69 RUB
ООО «СКТ Групп»
Псков
КВВГЭнг(A)-FRLS 5х1,0
0.207
км
ООО «ТомскКабель»
Томск
КВВГЭнг(A)-FRLS 19х0,75
0.160
км
ООО «Горизонт»
Щелково
КВВГЭнг(A)-FRLS 4х2,5
0.054
км
132 200,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КВВГЭнг(A)-FRLS 4х1,0
0.195
км
ООО ТД «Ункомтех»
Киров
КВВГЭнг(A)-FRLS 10х2,5
0.100
км
ООО «Эртрон-Н»
Москва
КВВГЭнг(A)-FRLS 4х2,5
0.507
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГЭнг(A)-FRLS 4х2,5
0.258
км
ООО «ПрофБизнесКонсалтинг»
Пермь
КВВГЭнг(A)-FRLS 4х2,5
0.195
км
ООО «СТГ»
Красноярск
КВВГЭнг(A)-FRLS 4х2,5
0.034
км
ООО «ЕвроРесурс»
Уфа
КВВГЭнг(A)-FRLS 7х2,5
0.254
км
АО ПКФ «ПермСпецКабель»
Пермь
КВВГЭнг(A)-FRLS 10х2,5
0.227
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГЭнг(A)-FRLS 10х2,5
0.056
км
ООО «СТГ»
Красноярск
КВВГЭнг(A)-FRLS 10х2,5
0.205
км
ООО «ПрофБизнесКонсалтинг»
Пермь
КВВГЭнг(A)-FRLS 14х1,5
0.030
км
ООО «РусКаб»
Пермь
КВВГЭнг(A)-FRLS 14х2,5
0.234
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГЭнг(A)-FRLS 14х2,5
0.041
км
ООО «СТГ»
Красноярск
КВВГЭнг(A)-FRLS 14х2,5
0.105
км
АО ПКФ «ПермСпецКабель»
Пермь
КВВГЭнг(A)-FRLS 19х2,5
0.198
км
АО ПКФ «ПермСпецКабель»
Пермь
КВВГЭнг(A)-FRLS 4х1,0
0.050
км
ООО «Конкорд»
Смоленск
КВВГЭнг(A)-FRLS 5х1,0
0.199
км
ООО «Конкорд»
Смоленск
КВВГЭнг(A)-FRLS 7х1,0
0.070
км
ООО «Конкорд»
Смоленск
КВВГЭнг(A)-FRLS 7х1,0
0.055
км
ООО «Ава Провайдинг»
Санкт-Петербург
КВВГЭнг(A)-FRLS 4х1,5
0.093
км
88,00 RUB
ООО «Спектр-Кабель»
Череповец
КВВГЭнг(A)-FRLS 4х1,0
0.830
км
АО «МарПосадКабель»
Мариинский Посад
КВВГЭнг(A)-FRLS 4х1,5
1.322
км
АО «МарПосадКабель»
Мариинский Посад
КВВГЭнг(A)-FRLS 7х2,5
0.150
км
АО «МарПосадКабель»
Мариинский Посад
КВВГЭнг(A)-FRLS 10х1,5
0.230
км
АО «МарПосадКабель»
Мариинский Посад
КВВГЭнг(A)-FRLS 10х2,5
0.900
км
АО «МарПосадКабель»
Мариинский Посад
КВВГЭнг(A)-FRLS 14х1,5
6.348
км
АО «МарПосадКабель»
Мариинский Посад
КВВГЭнг(A)-FRLS 4х0,75
5.835
км
АО «МарПосадКабель»
Мариинский Посад
КВВГЭнг(A)-FRLS 5х0,75
0.899
км
АО «МарПосадКабель»
Мариинский Посад
КВВГЭнг(A)-FRLS 7х0,75
0.780
км
АО «МарПосадКабель»
Мариинский Посад
КВВГЭнг(A)-FRLS 10х0,75
0.770
км
АО «МарПосадКабель»
Мариинский Посад
КВВГЭнг(A)-FRLS 14х0,75
0.162
км
АО «МарПосадКабель»
Мариинский Посад
КВВГЭнг(A)-FRLS 4х1,5
1.218
км
ООО «ТД «Толедо»
Нижний Новгород
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