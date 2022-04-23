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Кабель КВВГЭ

КВВГЭ 10х1,0
0.376
км
ООО «ТК ЭнергоРесурс»
Архангельск
КВВГЭ 19х1,0
0.786
км
ООО «СаранскКабель»
Новосибирск
КВВГЭ 19х1,0
0.030
км
108,62 RUB
ООО «ТКС»
Краснодар
КВВГЭ 27х1,0
0.777
км
ООО «СаранскКабель»
Новосибирск
КВВГЭ 2х1,0
0.042
км
АО «Казэнергокабель»
Павлодар
КВВГЭ 4х1,0
0.053
км
ООО «ЯрКо»
Красноярск
КВВГЭ 4х1,0
0.052
км
ООО «СТГ»
Красноярск
КВВГЭ 4х1,0
0.043
км
ООО «КабельГрупп»
Уфа
КВВГЭ 4х1,0
0.163
км
23,00 RUB
ООО «ПрофЭнергоКабель»
Челябинск
КВВГЭ 4х1,0
0.030
км
АО «Казэнергокабель»
Павлодар
КВВГЭ 4х4,0
0.633
км
ООО «ТД «Электрокабель»
Пермь
КВВГЭ 4х4,0
Под заказ
м
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГЭ 4х6,0
Под заказ
м
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГЭ 5х1,0
1.337
км
АО «Казэнергокабель»
Павлодар
КВВГЭ 5х4,0
Под заказ
м
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГЭ 5х6,0
1.140
км
ООО «ТД «Электрокабель»
Пермь
КВВГЭ 5х6,0
0.151
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГЭ 7х1,0
0.025
км
АО «Казэнергокабель»
Павлодар
КВВГЭ 7х1,0
1.124
км
ООО «ЯрКо»
Красноярск
КВВГЭ 7х1,0
Под заказ
м
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГЭ 7х4,0
0.403
км
ООО «ТД «Электрокабель»
Пермь
КВВГЭ 7х4,0
0.050
км
ИП Аннаев А.Р.
Москва
КВВГЭ 7х4,0
0.352
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГЭ 7х6,0
0.055
км
ИП Аннаев А.Р.
Москва
КВВГЭ 7х6,0
0.198
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГЭ 10х1,0
0.157
км
АО «Казэнергокабель»
Павлодар
КВВГЭ 10х1,0
0.050
км
ООО «ЕвроРесурс»
Уфа
КВВГЭ 10х1,0
Под заказ
м
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГЭ 10х1,0
0.101
км
ООО «КабельГрупп»
Уфа
КВВГЭ 10х4,0
0.223
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГЭ 10х6,0
0.300
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГЭ 14х1,0
0.152
км
ООО «СОМЭС-групп»
Пермь
КВВГЭ 14х1,0
0.127
км
АО «Казэнергокабель»
Павлодар
КВВГЭ 14х1,0
3.662
км
ООО «ЯрКо»
Красноярск
КВВГЭ 14х1,0
0.013
км
ООО «ТД Энергоальянс»
Москва
КВВГЭ 14х1,0
0.030
км
ООО «ТелеКабель»
Казань
КВВГЭ 14х1,0
Под заказ
м
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГЭ 14х1,0
0.085
км
ООО «ЕвроРесурс»
Уфа
КВВГЭ 14х1,0
1.004
км
ООО «КабельГрупп»
Уфа
КВВГЭ 14х1,0
Под заказ
м
ООО «ГК «ЭнергоНефть»
Пермь
КВВГЭ 14х4,0
Под заказ
м
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГЭ 14х6,0 
Под заказ
м
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГЭ 19х1,0
0.010
км
ООО Акспром
Санкт-Петербург
КВВГЭ 19х1,0
Под заказ
м
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГЭ 19х1,0
4.231
км
ООО «ЕвроРесурс»
Уфа
КВВГЭ 19х1,0
Под заказ
м
ООО «ГК «ЭнергоНефть»
Пермь
КВВГЭ 19х1,0
0.036
км
АО «Казэнергокабель»
Павлодар
КВВГЭ 27х1,0
Под заказ
м
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГЭ 27х1,0
0.144
км
ООО «ЕвроРесурс»
Уфа
КВВГЭ 27х1,0
Под заказ
м
ООО «ГК «ЭнергоНефть»
Пермь
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