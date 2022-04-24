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Кабель КВВБГ

КВВБГ 5х1,0
0.081
км
ООО «Уралкабельпром»
Пермь
КВВБГ 5х1,0
0.283
км
АО «СпецКабель»
Санкт-Петербург
КВВБГ 7х1,0
0.136
км
АО «СпецКабель»
Санкт-Петербург
КВВБГ 10х1,0
0.090
км
АО «СпецКабель»
Санкт-Петербург
КВВБГ 5х1,0
3.630
км
ИП Аннаев А.Р.
Москва
КВВБГ 5х1,0
0.070
км
АО «Казэнергокабель»
Павлодар
КВВБГ 7х1,0
2.497
км
ИП Аннаев А.Р.
Москва
КВВБГ 7х1,0
Под заказ
м
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВБГ 4х1,0
0.027
км
63 500,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КВВБГ 7х1,0
0.060
км
ООО «Спринтэнерго»
Пермь
КВВБГ 7х1,0
0.104
км
85 700,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КВВБГ 10х1,0
0.138
км
АО «Казэнергокабель»
Павлодар
КВВБГ 14х1,0
0.170
км
ООО «СТГ»
Красноярск
КВВБГ 14х1,0
0.390
км
170 200,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КВВБГ 14х1,0
0.212
км
ИП Аннаев А.Р.
Москва
КВВБГ 14х6,0 
Под заказ
м
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВБГ 19х1,0
0.662
км
ИП Аннаев А.Р.
Москва
КВВБГ 27х1,0
0.037
км
ООО «АльфаТех»
Ярославль
КВВБГ 37х1,0
0.078
км
480 500,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КВВБГ 19х1,0
0.060
км
ООО «Спринтэнерго»
Пермь
КВВБГ 4х1,5
0.040
км
ООО «ПрофБизнесКонсалтинг»
Пермь
КВВБГ 4х1,5
0.448
км
ООО «ПромТэк»
Пермь
КВВБГ 4х1,5
6.868
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВБГ 4х2,5
0.347
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВБГ 4х4,0
0.305
км
ООО «ПрофБизнесКонсалтинг»
Пермь
КВВБГ 5х1,0
3.126
км
ООО «ПрофБизнесКонсалтинг»
Пермь
КВВБГ 5х1,0
0.310
км
ООО «УралСнабПермь»
Пермь
КВВБГ 5х1,5
0.915
км
ООО «ПрофБизнесКонсалтинг»
Пермь
КВВБГ 5х1,5
0.594
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВБГ 5х2,5
0.779
км
ООО «ПрофБизнесКонсалтинг»
Пермь
КВВБГ 5х2,5
0.293
км
ИП Аннаев А.Р.
Москва
КВВБГ 7х1,0
0.535
км
ООО «ПрофБизнесКонсалтинг»
Пермь
КВВБГ 7х1,0
0.100
км
ООО «ПромТэк»
Пермь
КВВБГ 7х1,5
0.505
км
ИП Аннаев А.Р.
Москва
КВВБГ 7х1,5
0.130
км
ООО «ПрофБизнесКонсалтинг»
Пермь
КВВБГ 7х1,5
0.443
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВБГ 7х2,5
0.060
км
ООО «ПрофБизнесКонсалтинг»
Пермь
КВВБГ 7х4,0
0.177
км
ООО «ПрофБизнесКонсалтинг»
Пермь
КВВБГ 10х1,0
0.309
км
ООО «ПромТэк»
Пермь
КВВБГ 10х1,0
0.700
км
ООО «ПрофБизнесКонсалтинг»
Пермь
КВВБГ 10х1,5
1.229
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВБГ 10х1,5
0.024
км
ООО «АльфаТех»
Ярославль
КВВБГ 10х2,5
0.125
км
ООО «СТГ»
Красноярск
КВВБГ 10х2,5
0.105
км
ООО «Спринтэнерго»
Пермь
КВВБГ 10х2,5
Под заказ
м
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВБГ 10х2,5
0.965
км
ООО «ПрофБизнесКонсалтинг»
Пермь
КВВБГ 14х1,0
0.055
км
ООО «ПрофБизнесКонсалтинг»
Пермь
КВВБГ 14х1,5
0.195
км
ООО «ПрофБизнесКонсалтинг»
Пермь
КВВБГ 14х1,5
Под заказ
м
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВБГ 19х1,0
0.080
км
ООО «ПрофБизнесКонсалтинг»
Пермь
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