Кабель КВВБбГ
КВВБбГ 10х0,75
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КВВБбГ 10х1,0
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КВВБбГ 10х1,5
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КВВБбГ 10х2,5
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КВВБбГ 10х4,0
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КВВБбГ 10х6,0
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КВВБбГ 14х0,75
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КВВБбГ 14х1,0
Нет предложений
КВВБбГ 14х1,5
Нет предложений
КВВБбГ 14х2,5
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КВВБбГ 19х0,75
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КВВБбГ 19х1,0
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КВВБбГ 19х1,5
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КВВБбГ 19х2,5
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КВВБбГ 27х0,75
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КВВБбГ 27х1,0
Нет предложений
КВВБбГ 27х1,5
Нет предложений
КВВБбГ 27х2,5
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КВВБбГ 37х0,75
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КВВБбГ 37х1,0
Нет предложений
КВВБбГ 37х1,5
Нет предложений
КВВБбГ 37х2,5
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КВВБбГ 4х0,75
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КВВБбГ 4х1,0
Нет предложений
КВВБбГ 4х1,5
1 предложение
КВВБбГ 4х2,5
Нет предложений
КВВБбГ 4х4,0
Нет предложений
КВВБбГ 4х6,0
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КВВБбГ 52х0,75
Нет предложений
КВВБбГ 52х1,0
Нет предложений
КВВБбГ 52х1,5
Нет предложений
КВВБбГ 5х0,75
Нет предложений
КВВБбГ 5х1,0
Нет предложений
КВВБбГ 5х1,5
Нет предложений
КВВБбГ 5х2,5
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КВВБбГ 61х0,75
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КВВБбГ 61х1,0
Нет предложений
КВВБбГ 61х1,5
Нет предложений
КВВБбГ 7х0,75
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КВВБбГ 7х1,0
Нет предложений
КВВБбГ 7х1,5
Нет предложений
КВВБбГ 7х2,5
Нет предложений
КВВБбГ 7х4,0
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КВВБбГ 7х6,0
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Расшифровка кабеля КВВБбГ
- _медная жила
- Кконтрольный кабель
- Визоляция из ПВХ пластиката
- Воболочка из ПВХ пластиката
- Ббброня из стальной оцинкованной ленты без подушки
- Гбез наружного покрова
Характеристики кабеля КВВБбГ
|Номинальное переменное напряжение
|0,66 кВ частотой до 100 Гц
|Испытательное переменное напряжение
|2,5 кВ частотой 50 Гц
|Время выдержки при испытании
|5 мин
|Строительная длина
|не менее 150 м
|Минимальный радиус изгиба
|10 наружных диаметров
|Диапазон рабочих температур
|от -50°С до +50°С
|Срок службы
|не менее 15 лет
Конструкция кабеля КВВБбГ
1. Однопроволочная круглая медная жила
2. Изоляция жилы из ПВХ пластиката
3. Разделительный слой в виде ленты из полиамидной или полиэтилентерефталатной плёнки, из кабельной или телефонной бумаги. Допускается изготовление кабеля без разделительного слоя при отсутствии прилипания изоляции к оболочке
4. Оболочка из ПВХ пластиката
5. Конструкция элементов защитного покрова:
— Без подушки
— Броня из стальных оцинкованных лент
— Без наружного покрова
2. Изоляция жилы из ПВХ пластиката
3. Разделительный слой в виде ленты из полиамидной или полиэтилентерефталатной плёнки, из кабельной или телефонной бумаги. Допускается изготовление кабеля без разделительного слоя при отсутствии прилипания изоляции к оболочке
4. Оболочка из ПВХ пластиката
5. Конструкция элементов защитного покрова:
— Без подушки
— Броня из стальных оцинкованных лент
— Без наружного покрова
Применение кабеля КВВБбГ
Контрольные кабели КВВБбГ предназначены для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств, для прокладки в помещениях, каналах, теннелях, если кабель не подвергается значительным растягивающим условиям
Наименование Остаток Ед. изм. Цена с НДС Поставщик Запросить счет
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