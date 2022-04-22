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Кабель КВВБ

КВВБ 7х1,0
0.515
км
ООО «Казанская Кабельная Компания»
Казань
КВВБ 4х1,0
0.072
км
54 000,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КВВБ 10х1,0
Под заказ
м
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВБ 10х6,0
Под заказ
м
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВБ 14х1,0
Под заказ
м
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВБ 4х1,5
2.557
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВБ 4х2,5
0.200
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВБ 5х1,5
Под заказ
м
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВБ 5х1,5
0.133
км
АО ПКФ «ПермСпецКабель»
Пермь
КВВБ 7х1,5
0.030
км
ООО «СТГ»
Красноярск
КВВБ 7х1,5
Под заказ
м
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВБ 7х1,5
0.341
км
ООО «ПрофБизнесКонсалтинг»
Пермь
КВВБ 7х2,5
Под заказ
м
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВБ 4х1,5
0.037
км
78 000,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КВВБ 10х1,5
0.172
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВБ 14х1,5
Под заказ
м
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВБ 19х1,5
0.442
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВБ 27х1,5
Под заказ
м
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВБ 27х1,5
0.019
км
498 400,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КВВБ 37х1,5
Под заказ
м
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВБ 37х2,5
0.080
км
ИП Аннаев А.Р.
Москва
КВВБ 5х1,5
0.304
км
ООО «Феррум-МК»
Краснодар
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