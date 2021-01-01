Кабель КВПбШв
КВПбШв 10х0,75
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КВПбШв 10х1,0
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КВПбШв 10х1,5
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КВПбШв 10х2,5
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КВПбШв 10х4,0
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КВПбШв 10х6,0
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КВПбШв 14х0,75
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КВПбШв 14х1,0
Нет предложений
КВПбШв 14х1,5
Нет предложений
КВПбШв 14х2,5
Нет предложений
КВПбШв 19х0,75
Нет предложений
КВПбШв 19х1,0
Нет предложений
КВПбШв 19х1,5
Нет предложений
КВПбШв 19х2,5
Нет предложений
КВПбШв 27х0,75
Нет предложений
КВПбШв 27х1,0
Нет предложений
КВПбШв 27х1,5
Нет предложений
КВПбШв 27х2,5
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КВПбШв 37х0,75
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КВПбШв 37х1,0
Нет предложений
КВПбШв 37х1,5
Нет предложений
КВПбШв 37х2,5
Нет предложений
КВПбШв 4х1,5
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КВПбШв 4х2,5
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КВПбШв 4х6,0
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КВПбШв 5х1,5
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КВПбШв 7х1,5
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КВПбШв 7х2,5
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КВПбШв 7х4,0
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КВПбШв 7х6,0
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Расшифровка кабеля КВПбШв
- _медная жила
- Кконтрольный кабель
- Визоляция из ПВХ пластиката
- Пбброня из стальных оцинкованных проволок без подушки
- Швшланг из ПВХ пластиката
Характеристики кабеля КВПбШв
|Номинальное переменное напряжение
|0,66 кВ частотой до 100 Гц
|Испытательное переменное напряжение
|2,5 кВ частотой 50 Гц
|Время выдержки при испытании
|5 мин
|Строительная длина
|не менее 150 м
|Минимальный радиус изгиба
|10 наружных диаметров
|Диапазон рабочих температур
|от -50°С до +50°С
|Срок службы
|не менее 20 лет
|Класс пожарной безопасности
|О1.8.2.5.4
Конструкция кабеля КВПбШв
1. Однопроволочная круглая медная жила
2. Изоляция жилы из ПВХ пластиката
3. Разделительный слой из полиэтилена или ПВХ пластиката или в виде лент из полиамидной, полиэтилентерефталатной плёнки или из крепированой бумаги
4. Конструкция элементов защитного покрова:
— без подушки
— броня из стальных оцинкованных проволок
— наружный покров из выпрессованного поливинилхлоридного защитного шланга
2. Изоляция жилы из ПВХ пластиката
3. Разделительный слой из полиэтилена или ПВХ пластиката или в виде лент из полиамидной, полиэтилентерефталатной плёнки или из крепированой бумаги
4. Конструкция элементов защитного покрова:
— без подушки
— броня из стальных оцинкованных проволок
— наружный покров из выпрессованного поливинилхлоридного защитного шланга
Применение кабеля КВПбШв
— Контрольные кабели КВПбШв предназначены для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 0,66 кВ частоты до 100 Гц или постоянным напряжением до 1 кВ
— Применяются для прокладки на открытом воздухе, в помещениях, каналах, туннелях, в земле (траншеях), в условиях агрессивной среды и в местах, подверженных воздействию блуждающих токов, если кабели подвергаются значительным растягивающим усилиям и при наличии опасности механических воздействий на кабели
— Не распространяют горение при одиночной прокладке (нормы ГОСТ 12176-89)
— Применяются для прокладки на открытом воздухе, в помещениях, каналах, туннелях, в земле (траншеях), в условиях агрессивной среды и в местах, подверженных воздействию блуждающих токов, если кабели подвергаются значительным растягивающим усилиям и при наличии опасности механических воздействий на кабели
— Не распространяют горение при одиночной прокладке (нормы ГОСТ 12176-89)
Наименование Остаток Ед. изм. Цена с НДС Поставщик Запросить счет
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