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Кабель КВКбШвнг(A)

КВКбШвнг 5х1,0
2.030
км
ООО «ПКФ «Соббит-Пермь»
Пермь
КВКбШвнг 7х1,0
0.095
км
ООО «ПКФ «Соббит-Пермь»
Пермь
КВКбШвнг 7х1,0
2.568
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВКбШвнг 10х1,0
0.215
км
ООО «ПКФ «Соббит-Пермь»
Пермь
КВКбШвнг 14х1,0
0.599
км
ООО «ПКФ «Соббит-Пермь»
Пермь
КВКбШвнг 14х1,0
0.142
км
ООО «АльфаТех»
Ярославль
КВКбШвнг 4х1,0
0.150
км
ООО «АлкоМ»
Санкт-Петербург
КВКбШвнг 4х1,5
0.150
км
ООО «ПКФ «Соббит-Пермь»
Пермь
КВКбШвнг 4х2,5
0.432
км
ООО «ПКФ «Соббит-Пермь»
Пермь
КВКбШвнг 5х1,5
1.144
км
ООО «ПКФ «Соббит-Пермь»
Пермь
КВКбШвнг 5х1,5
0.240
км
ООО «Спринтэнерго»
Пермь
КВКбШвнг 5х2,5
0.387
км
ООО «ЭлектроСнаб»
Нижний Новгород
КВКбШвнг 7х1,5
2.359
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВКбШвнг 7х2,5
1.656
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВКбШвнг 10х1,0
0.030
км
АО «РКК»
Москва
КВКбШвнг 10х1,5
3.852
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВКбШвнг 14х1,5
1.561
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВКбШвнг 19х1,5
2.964
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВКбШвнг 27х1,0
0.237
км
ООО «ПромТэк»
Пермь
КВКбШвнг 27х1,5
0.772
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
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