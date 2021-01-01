Кабель КВКбШвнг(A)-ХЛ
КВКбШвнг(A)-ХЛ 10х0,75
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КВКбШвнг(A)-ХЛ 10х1,0
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КВКбШвнг(A)-ХЛ 10х1,5
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КВКбШвнг(A)-ХЛ 10х10
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КВКбШвнг(A)-ХЛ 10х2,5
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КВКбШвнг(A)-ХЛ 10х4,0
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КВКбШвнг(A)-ХЛ 10х6,0
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КВКбШвнг(A)-ХЛ 14х0,75
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КВКбШвнг(A)-ХЛ 14х1,0
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КВКбШвнг(A)-ХЛ 14х1,5
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КВКбШвнг(A)-ХЛ 14х10
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КВКбШвнг(A)-ХЛ 14х2,5
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КВКбШвнг(A)-ХЛ 14х4,0
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КВКбШвнг(A)-ХЛ 14х6,0
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КВКбШвнг(A)-ХЛ 19х0,75
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КВКбШвнг(A)-ХЛ 19х1,0
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КВКбШвнг(A)-ХЛ 19х1,5
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КВКбШвнг(A)-ХЛ 19х10
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КВКбШвнг(A)-ХЛ 19х2,5
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КВКбШвнг(A)-ХЛ 19х4,0
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КВКбШвнг(A)-ХЛ 19х6,0
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КВКбШвнг(A)-ХЛ 27х0,75
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КВКбШвнг(A)-ХЛ 27х1,0
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КВКбШвнг(A)-ХЛ 27х1,5
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КВКбШвнг(A)-ХЛ 27х2,5
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КВКбШвнг(A)-ХЛ 27х4,0
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КВКбШвнг(A)-ХЛ 27х6,0
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КВКбШвнг(A)-ХЛ 2х1,5
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КВКбШвнг(A)-ХЛ 33х1,0
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КВКбШвнг(A)-ХЛ 37х0,75
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КВКбШвнг(A)-ХЛ 37х1,0
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КВКбШвнг(A)-ХЛ 37х1,5
Нет предложений
КВКбШвнг(A)-ХЛ 37х2,5
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КВКбШвнг(A)-ХЛ 37х4,0
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КВКбШвнг(A)-ХЛ 37х6,0
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КВКбШвнг(A)-ХЛ 3х1,5
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КВКбШвнг(A)-ХЛ 3х2,5
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КВКбШвнг(A)-ХЛ 4х0,75
Нет предложений
КВКбШвнг(A)-ХЛ 4х1,0
Нет предложений
КВКбШвнг(A)-ХЛ 4х1,5
Нет предложений
КВКбШвнг(A)-ХЛ 4х10
Нет предложений
КВКбШвнг(A)-ХЛ 4х2,5
Нет предложений
КВКбШвнг(A)-ХЛ 4х4,0
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КВКбШвнг(A)-ХЛ 4х6,0
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КВКбШвнг(A)-ХЛ 52х0,75
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КВКбШвнг(A)-ХЛ 52х1,0
Нет предложений
КВКбШвнг(A)-ХЛ 52х1,5
Нет предложений
КВКбШвнг(A)-ХЛ 52х2,5
Нет предложений
КВКбШвнг(A)-ХЛ 5х0,75
Нет предложений
КВКбШвнг(A)-ХЛ 5х1,0
Нет предложений
КВКбШвнг(A)-ХЛ 5х1,5
Нет предложений
КВКбШвнг(A)-ХЛ 5х10
Нет предложений
КВКбШвнг(A)-ХЛ 5х2,5
Нет предложений
КВКбШвнг(A)-ХЛ 5х4,0
Нет предложений
КВКбШвнг(A)-ХЛ 5х6,0
Нет предложений
КВКбШвнг(A)-ХЛ 61х0,75
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КВКбШвнг(A)-ХЛ 61х1,0
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КВКбШвнг(A)-ХЛ 61х1,5
Нет предложений
КВКбШвнг(A)-ХЛ 61х2,5
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КВКбШвнг(A)-ХЛ 7х0,75
Нет предложений
КВКбШвнг(A)-ХЛ 7х1,0
Нет предложений
КВКбШвнг(A)-ХЛ 7х1,5
Нет предложений
КВКбШвнг(A)-ХЛ 7х10
Нет предложений
КВКбШвнг(A)-ХЛ 7х2,5
Нет предложений
КВКбШвнг(A)-ХЛ 7х4,0
Нет предложений
КВКбШвнг(A)-ХЛ 7х6,0
Нет предложений
Расшифровка кабеля КВКбШвнг(A)-ХЛ
- _медная жила
- Кконтрольный кабель
- Визоляция из ПВХ пластиката
- Кбброня из стальных проволок без подушки
- Швшланг из ПВХ пластиката пониженной горючести
- нгне распространяющий горение
- (A)категория пожароопасности
- ХЛхолодостойкое исполнение
Характеристики кабеля КВКбШвнг(A)-ХЛ
|Номинальное переменное напряжение
|0,66 кВ частотой до 100 Гц
|Испытательное переменное напряжение
|2,5 кВ частотой 50 Гц
|Время выдержки при испытании
|5 мин
|Строительная длина
|не менее 150 м
|Минимальный радиус изгиба
|10 наружных диаметров
|Диапазон рабочих температур
|от -60°С до +40°С
|Срок службы
|не менее 20 лет
Конструкция кабеля КВКбШвнг(A)-ХЛ
1. Однопроволочная круглая медная жила
2. Изоляция жилы из ПВХ пластиката
3. Заполнение между скрученными изолированными жилами из ПВХ пластиката, наложенное одновременно с разделительным слоем
4. Разделительный слой из ПВХ пластиката
5. Конструкция элементов защитного покрова:
— без подушки
— броня из стальных оцинкованных проволок
— наружный покров из выпрессованного поливинилхлоридного защитного шланга повышенной морозостойкости и пониженной горючести
2. Изоляция жилы из ПВХ пластиката
3. Заполнение между скрученными изолированными жилами из ПВХ пластиката, наложенное одновременно с разделительным слоем
4. Разделительный слой из ПВХ пластиката
5. Конструкция элементов защитного покрова:
— без подушки
— броня из стальных оцинкованных проволок
— наружный покров из выпрессованного поливинилхлоридного защитного шланга повышенной морозостойкости и пониженной горючести
Применение кабеля КВКбШвнг(A)-ХЛ
— Контрольные кабели КВКбШвнг(A)-ХЛ предназначены для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 0,66 кВ частоты до 100 Гц или постоянным напряжением до 1 кВ
— Кабельное изделие КВКбШвнг(A)-ХЛ находит свое применение на открытом воздухе и внутри зданий
— Применяется для монтажа в агрессивных средах, например, при повышенной коррозии, регулярных механических нагрузках
— Часто используется для протяжки в каналах и тоннелях, а также в земле
— Важнейшим достоинством КВКбШвнг(A)-ХЛ является их холодостойкость. Могут без ухудшения своих свойств использоваться при низкой температуре воздуха (ее минимальное допустимое значение зафиксировано на отметке -60ºС)
— Кабельное изделие КВКбШвнг(A)-ХЛ находит свое применение на открытом воздухе и внутри зданий
— Применяется для монтажа в агрессивных средах, например, при повышенной коррозии, регулярных механических нагрузках
— Часто используется для протяжки в каналах и тоннелях, а также в земле
— Важнейшим достоинством КВКбШвнг(A)-ХЛ является их холодостойкость. Могут без ухудшения своих свойств использоваться при низкой температуре воздуха (ее минимальное допустимое значение зафиксировано на отметке -60ºС)
Наименование Остаток Ед. изм. Цена с НДС Поставщик Запросить счет
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