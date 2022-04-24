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Кабель КВКбШв

КВКбШв 5х1,5
2.354
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВКбШв 19х2,5 
0.065
км
ООО «Спринтэнерго»
Пермь
КВКбШв 27х1,0 
0.218
км
ООО «ПромТэк»
Пермь
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