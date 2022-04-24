Кабель КВКбШв
КВКбШв 10х0,75
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КВКбШв 10х1,0
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КВКбШв 10х1,5
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КВКбШв 10х2,5
Нет предложений
КВКбШв 10х4,0
Нет предложений
КВКбШв 10х6,0
Нет предложений
КВКбШв 14х0,75
Нет предложений
КВКбШв 14х1,0
Нет предложений
КВКбШв 14х1,5
Нет предложений
КВКбШв 14х2,5
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КВКбШв 14х4,0
Нет предложений
КВКбШв 14х6,0
Нет предложений
КВКбШв 19х0,75
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КВКбШв 19х1,0
Нет предложений
КВКбШв 19х1,5
Нет предложений
КВКбШв 19х2,5
1 предложение
КВКбШв 19х4,0
Нет предложений
КВКбШв 19х6,0
Нет предложений
КВКбШв 27х0,75
Нет предложений
КВКбШв 27х1,0
1 предложение
КВКбШв 27х1,5
Нет предложений
КВКбШв 27х2,5
Нет предложений
КВКбШв 37х0,75
Нет предложений
КВКбШв 37х1,0
Нет предложений
КВКбШв 37х1,5
Нет предложений
КВКбШв 37х2,5
Нет предложений
КВКбШв 4х0,75
Нет предложений
КВКбШв 4х1,0
Нет предложений
КВКбШв 4х1,5
Нет предложений
КВКбШв 4х10
Нет предложений
КВКбШв 4х2,5
Нет предложений
КВКбШв 4х4,0
Нет предложений
КВКбШв 4х6,0
Нет предложений
КВКбШв 52х0,75
Нет предложений
КВКбШв 52х1,0
Нет предложений
КВКбШв 5х0,75
Нет предложений
КВКбШв 5х1,0
Нет предложений
КВКбШв 5х1,5
1 предложение
КВКбШв 5х2,5
Нет предложений
КВКбШв 5х4,0
Нет предложений
КВКбШв 5х6,0
Нет предложений
КВКбШв 61х0,75
Нет предложений
КВКбШв 61х1,0
Нет предложений
КВКбШв 7х0,75
Нет предложений
КВКбШв 7х1,0
Нет предложений
КВКбШв 7х1,5
Нет предложений
КВКбШв 7х2,5
Нет предложений
КВКбШв 7х4,0
Нет предложений
КВКбШв 7х6,0
Нет предложений
Расшифровка кабеля КВКбШв
- _медная жила
- Кконтрольный кабель
- Визоляция из ПВХ пластиката
- Кбброня из стальных проволок без подушки
- Швшланг из ПВХ пластиката
Характеристики кабеля КВКбШв
|Номинальное переменное напряжение
|0,66 кВ частотой до 100 Гц
|Испытательное переменное напряжение
|2,5 кВ частотой 50 Гц
|Время выдержки при испытании
|5 мин
|Строительная длина
|не менее 150 м
|Минимальный радиус изгиба
|7,5 наружных диаметров
|Диапазон рабочих температур
|от -50°С до +50°С
|Срок службы
|не менее 20 лет
|Класс пожарной безопасности
|О1.8.2.5.4
Конструкция кабеля КВКбШв
1. Однопроволочная круглая медная жила
2. Изоляция жилы из ПВХ пластиката
3. Разделительный слой из ПВХ пластиката
4. Конструкция элементов защитного покрова:
— без подушки
— броня из стальных оцинкованных проволок
— наружный покров из выпрессованного поливинилхлоридного защитного шланга
2. Изоляция жилы из ПВХ пластиката
3. Разделительный слой из ПВХ пластиката
4. Конструкция элементов защитного покрова:
— без подушки
— броня из стальных оцинкованных проволок
— наружный покров из выпрессованного поливинилхлоридного защитного шланга
Применение кабеля КВКбШв
— Контрольные кабели КВКбШв предназначены для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 0,66 кВ частоты до 100 Гц или постоянным напряжением до 1 кВ
— Кабель КВКбШв используется для одиночной прокладки в кабельных сооружениях и производственных помещениях. Групповая прокладка продукции КВКбШв разрешается только в наружных электроустановках и производственных помещениях, где возможно лишь периодическое присутствие обслуживающего персонала, при этом необходимо применять пассивную огнезащиту
— Кабельное изделие КВКбШв проявляет устойчивость к различным механическим нагрузкам
— Кабель КВКбШв используется для одиночной прокладки в кабельных сооружениях и производственных помещениях. Групповая прокладка продукции КВКбШв разрешается только в наружных электроустановках и производственных помещениях, где возможно лишь периодическое присутствие обслуживающего персонала, при этом необходимо применять пассивную огнезащиту
— Кабельное изделие КВКбШв проявляет устойчивость к различным механическим нагрузкам
Наименование Остаток Ед. изм. Цена с НДС Поставщик Запросить счет
2.354
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
0.065
км
ООО «Спринтэнерго»
Пермь
0.218
км
ООО «ПромТэк»
Пермь
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