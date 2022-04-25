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Кабель КВБбШвнг(A)

КВБбШвнг 5х1,0
1.225
км
ООО «Спринтэнерго»
Пермь
КВБбШвнг 4х1,5
0.000
км
103,46 RUB
ООО «ТЭСК Про»
Москва
КВБбШвнг 4х2,5
0.000
км
152,20 RUB
ООО «ТЭСК Про»
Москва
КВБбШвнг 5х1,5
0.000
км
121,33 RUB
ООО «ТЭСК Про»
Москва
КВБбШвнг 5х1,5
0.040
км
ООО «Энерго Консалт»
Москва
КВБбШвнг 5х2,5
0.000
км
182,19 RUB
ООО «ТЭСК Про»
Москва
КВБбШвнг 7х1,0
0.240
км
ООО «ТФК «Большой Урал»
Москва
КВБбШвнг 7х1,5
0.165
км
ООО «ЕлЭнерго»
Москва
КВБбШвнг 7х1,5
0.000
км
155,23 RUB
ООО «ТЭСК Про»
Москва
КВБбШвнг 7х2,5
0.080
км
ООО «Спецкабель»
Красноярск
КВБбШвнг 7х2,5
0.000
км
239,78 RUB
ООО «ТЭСК Про»
Москва
КВБбШвнг 10х1,0
0.016
км
АО «РКК»
Москва
КВБбШвнг 10х1,5
0.000
км
ООО «ЭлементСтрой НЧ»
Набережные Челны
КВБбШвнг 10х1,5
0.260
км
ООО «ЕлЭнерго»
Москва
КВБбШвнг 10х1,5
0.000
км
ООО «Кабель НК»
Нижнекамск
КВБбШвнг 19х1,5
0.000
км
400,07 RUB
ООО «ТЭСК Про»
Москва
КВБбШвнг 19х2,5
0.104
км
ООО «ЭлектроСнаб»
Нижний Новгород
КВБбШвнг 27х1,5
0.100
км
ООО «Спринтэнерго»
Пермь
КВБбШвнг 37х2,5
0.000
км
1 049,31 RUB
ООО «ТЭСК Про»
Москва
КВБбШвнг 14х1,5
0.035
км
262 900,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КВБбШвнг 14х2,5
0.504
км
405 900,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КВБбШвнг 37х1,5
0.159
км
624 400,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КВБбШвнг(A) 7х1,0
0.071
км
ООО «Энергобаза»
Екатеринбург
КВБбШвнг(A) 7х1,0
0.215
км
ООО «Квин»
Пермь
КВБбШвнг(A) 14х1,0
0.160
км
187 300,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КВБбШвнг(A) 27х2,5
0.798
км
ООО «ТД Промкабельсервис»
Саранск
КВБбШвнг(A) 10х2,5
0.750
км
ООО ТД «Ункомтех»
Шелехов
КВБбШвнг(A) 4х1,5
0.611
км
ООО «Квин»
Пермь
КВБбШвнг(A) 4х2,5
0.310
км
ООО «Квин»
Пермь
КВБбШвнг(A) 7х1,5
0.057
км
ООО «Квин»
Пермь
КВБбШвнг(A) 10х2,5
0.057
км
ООО «Квин»
Пермь
КВБбШвнг(A) 4х1,5
0.219
км
АО «Завод «ЭнергоКабель»
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