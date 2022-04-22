изоляция из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности
Бб
броня из стальных лент без подушки
Шв
шланг из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности
нг
не распространяющий горение
(A)
категория пожароопасности
LS
пониженное дымо- и газовыделение (low smoke)
Характеристики кабеля КВБбШвнг(A)-LS
Номинальное переменное напряжение
0,66 кВ частотой 100 Гц
Испытательное переменное напряжение
2,5 кВ частотой 50 Гц
Время выдержки при испытании
5 мин
Строительная длина
не менее 150 м
Минимальный радиус изгиба
10 наружных диаметров
Диапазон рабочих температур
от -50°С до +50°С
Срок службы
не менее 15 лет
Конструкция кабеля КВБбШвнг(A)-LS
1. Однопроволочная круглая медная жила 2. Изоляция жилы из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности 3. Разделительный слой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности 4. Конструкция элементов защитного покрова: — Без подушки — Броня из стальных оцинкованных лент — Наружный покров из выпрессованного поливинилхлоридного защитного шланга пониженной горючести
Применение кабеля КВБбШвнг(A)-LS
— Назначение контрольного кабеля КВБбШвнг(A)-LS заключается в неподвижном присоединении к электроприборам, распределительному оборудованию и аппаратам при показателях максимального постоянного напряжения 1 кВ и переменного 0,66 кВ частотой не более 100 Гц — Кабель КВБбШвнг(A)-LS можно устанавливать под открытым небом, в земле, туннелях, каналах при наличии агрессивных воздействующих факторов, а также в местах, в которых наблюдается действие блуждающих токов, при соблюдении условия, что изделие не будет подвергаться сильным растягивающим усилиям — За счет своих технических характеристик (например, нераспространения горения при пучковой прокладке) кабель КВБбШвнг(A)-LS находит применение в зонах с высокой опасностью взрывов и пожаров
Наименование
Остаток
Ед. изм.
Цена с НДС
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