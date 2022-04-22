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Кабель КВБбШвнг(A)-LS

КВБбШвнг(A)-LS 5х1,5
0.143
км
65,00 RUB
ООО «АС-СНАБ»
Нижний Новгород
КВБбШвнг(A)-LS 4х1,0
0.163
км
ООО «ПромТэк»
Пермь
КВБбШвнг(A)-LS 7х1,5
0.046
км
АО «Казэнергокабель»
Павлодар
КВБбШвнг(A)-LS 4х1,0
20
шт
ООО «ВОПС»
Челябинск
КВБбШвнг(A)-LS 14х1,5
0.044
км
АО «Казэнергокабель»
Павлодар
КВБбШвнг(A)-LS 19х1,5
0.168
км
АО «Казэнергокабель»
Павлодар
КВБбШвнг(A)-LS 37х1,0
0.090
км
ООО «ПромТэк»
Пермь
КВБбШвнг(A)-LS 5х2,5
0.440
км
ООО «Нокстон 2000»
Москва
КВБбШвнг(A)-LS 14х2,5
0.046
км
436 700,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КВБбШвнг(A)-LS 19х1,5
0.707
км
ООО «Энерго Консалт»
Москва
КВБбШвнг(A)-LS 14х1,0
0.251
км
ООО «Квин»
Пермь
КВБбШвнг(A)-LS 4х1,5
0.361
км
ООО «Квин»
Пермь
КВБбШвнг(A)-LS 4х2,5
0.034
км
ООО «Квин»
Пермь
КВБбШвнг(A)-LS 5х1,5
0.530
км
ООО «РусКаб»
Пермь
КВБбШвнг(A)-LS 10х0,75
0.100
км
ООО «Эртрон-Н»
Москва
КВБбШвнг(A)-LS 14х2,5
0.105
км
АО ПКФ «ПермСпецКабель»
Пермь
КВБбШвнг(A)-LS 19х1,5
0.050
км
ООО «РусКаб»
Пермь
КВБбШвнг(A)-LS 19х1,5
0.202
км
ООО «Квин»
Пермь
КВБбШвнг(A)-LS 14х2,5
0.105
км
193 718,00 RUB
ООО «ТД ЗКМ-Юг»
Краснодар
КВБбШвнг(A)-LS 14х2,5
0.105
км
193 718,00 RUB
ООО «ТД ЗКМ-Юг»
Пермь
КВБбШвнг(A)-LS 4х2,5
Под заказ
м
ООО «Диада»
Москва
КВБбШвнг(A)-LS 10х1,5
0.501
км
180,00 RUB
ООО «Спектр-Кабель»
Череповец
КВБбШвнг(A)-LS 19х1,5
0.107
км
320,00 RUB
ООО «Спектр-Кабель»
Череповец
КВБбШвнг(A)-LS 19х2,5
0.120
км
490,00 RUB
ООО «Спектр-Кабель»
Череповец
КВБбШвнг(A)-LS 7х10
0.049
км
ООО «ТД «Толедо»
Нижний Новгород
КВБбШвнг(A)-LS 7х4,0
0.078
км
ООО «ТД «Толедо»
Нижний Новгород
КВБбШвнг(A)-LS 7х1,5
0.100
км
ООО «Этеком»
Санкт-Петербург
КВБбШвнг(A)-LS 4х1,0
0.530
км
ООО «ТД «Толедо»
Нижний Новгород
КВБбШвнг(A)-LS 4х1,5
0.400
км
ООО «ТД «Толедо»
Нижний Новгород
КВБбШвнг(A)-LS 4х2,5
0.271
км
ООО «ТД «Толедо»
Нижний Новгород
КВБбШвнг(A)-LS 5х1,0
0.176
км
ООО «ТД «Толедо»
Нижний Новгород
КВБбШвнг(A)-LS 5х1,5
1.191
км
ООО «ТД «Толедо»
Нижний Новгород
КВБбШвнг(A)-LS 5х2,5
0.964
км
ООО «ТД «Толедо»
Нижний Новгород
КВБбШвнг(A)-LS 7х1,5
0.760
км
ООО «ТД «Толедо»
Нижний Новгород
КВБбШвнг(A)-LS 7х2,5
0.918
км
ООО «ТД «Толедо»
Нижний Новгород
КВБбШвнг(A)-LS 10х1,5
0.278
км
ООО «ТД «Толедо»
Нижний Новгород
КВБбШвнг(A)-LS 14х1,5
0.534
км
ООО «ТД «Толедо»
Нижний Новгород
КВБбШвнг(A)-LS 14х2,5
0.717
км
ООО «ТД «Толедо»
Нижний Новгород
КВБбШвнг(A)-LS 19х1,5
0.123
км
ООО «ТД «Толедо»
Нижний Новгород
КВБбШвнг(A)-LS 10х1,5
0.317
км
АО «Завод «ЭнергоКабель»
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