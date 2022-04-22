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Кабель КВБбШв

КВБбШв 7х1,0
0.090
км
ООО «Уралкабельпром»
Пермь
КВБбШв 4х2,5
0.100
км
118 300,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КВБбШв 4х1,0
0.018
км
АО ПКФ «ПермСпецКабель»
Пермь
КВБбШв 19х1,0
0.149
км
ООО «ЕвроРесурс»
Уфа
КВБбШв 19х1,0
0.107
км
ООО «Элкаб»
Екатеринбург
КВБбШв 19х1,0
1.379
км
248 300,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КВБбШв 27х1,0
0.469
км
ООО «ТД Энергоальянс»
Москва
КВБбШв 27х1,0
0.215
км
ООО «ЕвроРесурс»
Уфа
КВБбШв 27х1,0
0.000
км
288,84 RUB
ООО «ТЭСК Про»
Москва
КВБбШв 27х1,0
0.859
км
369 200,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КВБбШв 27х1,0
0.280
км
АО «Казэнергокабель»
Павлодар
КВБбШв 37х1,0
0.000
км
419,36 RUB
ООО «ТЭСК Про»
Москва
КВБбШв 37х1,0
0.000
км
ООО «НК-Кабель»
Саранск
КВБбШв 27х1,0
0.078
км
ИП Аннаев А.Р.
Москва
КВБбШв 37х1,5
0.077
км
ООО ТД «Ункомтех»
Киров
КВБбШв 4х1,5
0.321
км
ООО «ЕвроРесурс»
Уфа
КВБбШв 4х1,5
0.013
км
ООО «СТГ»
Красноярск
КВБбШв 4х1,5
0.137
км
ООО «Спецкабель»
Красноярск
КВБбШв 4х1,5
0.026
км
ООО «РКБ»
Санкт-Петербург
КВБбШв 4х1,5
7.231
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВБбШв 4х2,5
0.108
км
ООО «ЕвроРесурс»
Уфа
КВБбШв 4х2,5
0.050
км
АО «Казэнергокабель»
Павлодар
КВБбШв 4х2,5
2.473
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВБбШв 5х1,5
0.024
км
ООО «СТГ»
Красноярск
КВБбШв 5х1,5
13.895
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВБбШв 5х1,5
0.045
км
АО «РКК»
Москва
КВБбШв 5х1,5
0.132
км
ООО «ЕвроРесурс»
Уфа
КВБбШв 5х1,0
0.190
км
АО ПКФ «ПермСпецКабель»
Пермь
КВБбШв 5х2,5
0.550
км
ООО «ТД «Электрокабель»
Пермь
КВБбШв 5х2,5
0.164
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВБбШв 5х2,5
0.133
км
ООО «ЕвроРесурс»
Уфа
КВБбШв 7х1,5
0.147
км
ООО «ЕвроРесурс»
Уфа
КВБбШв 7х1,5
0.106
км
ООО «ТД «Электрокабель»
Пермь
КВБбШв 7х1,5
0.076
км
АО «Казэнергокабель»
Павлодар
КВБбШв 7х1,5
0.020
км
АО «РКК»
Москва
КВБбШв 7х1,5
0.015
км
ООО «КабельГрупп»
Уфа
КВБбШв 7х1,5
0.335
км
ООО «ЛенСтройМет ВК»
Санкт-Петербург
КВБбШв 7х1,5
0.050
км
АО ПКФ «ПермСпецКабель»
Пермь
КВБбШв 7х2,5
0.109
км
ООО «ТД «Электрокабель»
Пермь
КВБбШв 7х2,5
0.264
км
АО «Казэнергокабель»
Павлодар
КВБбШв 7х2,5
0.135
км
ООО «ЕвроРесурс»
Уфа
КВБбШв 10х1,5
0.046
км
ООО «ЯрКо»
Красноярск
КВБбШв 10х1,5
0.000
км
212,83 RUB
ООО «ТЭСК Про»
Москва
КВБбШв 10х1,5
0.829
км
ООО «ТД «Электрокабель»
Пермь
КВБбШв 10х1,5
0.055
км
АО «Казэнергокабель»
Павлодар
КВБбШв 10х1,5
0.083
км
АО «ЭлектроТехМаш»
Санкт-Петербург
КВБбШв 10х1,5
0.070
км
ООО «КабельГрупп»
Уфа
КВБбШв 10х1,5
0.040
км
ООО «Энерго Консалт»
Москва
КВБбШв 10х1,5
0.337
км
ООО «ЕвроРесурс»
Уфа
КВБбШв 10х1,0
0.053
км
АО ПКФ «ПермСпецКабель»
Пермь
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