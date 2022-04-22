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Кабель КВБбШнг(A)

КВБбШнг 4х1,0
0.010
км
46 600,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КВБбШнг 4х1,0
0.106
км
ООО «Горизонт»
Щелково
КВБбШнг 4х1,0
0.320
км
АО «РКК»
Москва
КВБбШнг 4х1,5
0.125
км
ИП Аннаев А.Р.
Москва
КВБбШнг 4х2,5
0.150
км
АО «Казэнергокабель»
Павлодар
КВБбШнг 5х1,0
0.200
км
ООО «ЭлектроСветоТехника»
Кольчугино
КВБбШнг 5х1,5
0.131
км
ООО «ТД «Электрокабель»
Пермь
КВБбШнг 5х1,5
0.010
км
ООО «КабельГрупп»
Уфа
КВБбШнг 5х1,0
0.061
км
АО ПКФ «ПермСпецКабель»
Пермь
КВБбШнг 5х1,5
0.010
км
АО ПКФ «ПермСпецКабель»
Пермь
КВБбШнг 5х2,5
0.478
км
ООО «ТД «Электрокабель»
Пермь
КВБбШнг 7х1,0
0.503
км
АО «РКК»
Москва
КВБбШнг 7х1,5
4.948
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВБбШнг 7х1,5
0.114
км
ООО «ТД «Электрокабель»
Пермь
КВБбШнг 7х1,5
0.185
км
ООО «Нокстон 2000»
Москва
КВБбШнг 7х2,5
3.561
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВБбШнг 7х2,5
0.037
км
АО «Казэнергокабель»
Павлодар
КВБбШнг 4х2,5
0.075
км
121 000,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КВБбШнг 10х1,0
0.751
км
ООО «ТД «Электрокабель»
Пермь
КВБбШнг 10х1,0
0.035
км
АО «РКК»
Москва
КВБбШнг 10х1,5
5.112
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВБбШнг 10х1,5
0.156
км
ООО «ТД «Электрокабель»
Пермь
КВБбШнг 10х1,5
0.260
км
ООО «Нокстон 2000»
Москва
КВБбШнг 10х2,5
0.222
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВБбШнг 14х1,5
2.255
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВБбШнг 14х2,5
0.847
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВБбШнг 14х2,5
0.329
км
ООО «ТД «Электрокабель»
Пермь
КВБбШнг 19х1,5
2.122
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВБбШнг 19х2,5
0.147
км
ООО «ЕвроРесурс»
Уфа
КВБбШнг 19х2,5
0.896
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВБбШнг 27х2,5
0.360
км
АО «Казэнергокабель»
Павлодар
КВБбШнг 27х1,0
0.195
км
ООО «ТД «Электрокабель»
Пермь
КВБбШнг 27х1,5
0.125
км
393,54 RUB
ООО «АЛГРУП Кабельная Компания»
Санкт-Петербург
КВБбШнг 27х1,5
2.138
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВБбШнг 27х1,5
0.269
км
ООО «ТД «Электрокабель»
Пермь
КВБбШнг 27х2,5
1.247
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВБбШнг 37х1,5
3.245
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВБбШнг 37х1,0
0.270
км
АО ПКФ «ПермСпецКабель»
Пермь
КВБбШнг 37х2,5
1.893
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВБбШнг 5х1,5
0.010
км
ООО «Феррум-МК»
Краснодар
КВБбШнг 19х1,0
3.974
км
ООО «Кабельный центр-Екатеринбург»
Екатеринбург
КВБбШнг 4х2,5
3.398
км
ООО «Кабельный центр-Екатеринбург»
Екатеринбург
КВБбШнг 27х2,5
0.409
км
ООО «Кабельный центр-Екатеринбург»
Екатеринбург
КВБбШнг(A) 19х1,5
0.400
км
АО «ЭнергоСервис»
Пермь
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