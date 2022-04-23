Кабель АКВВГз
АКВВГз 10х10
Нет предложений
АКВВГз 10х2,5
1 предложение
АКВВГз 10х4,0
Нет предложений
АКВВГз 10х6,0
Нет предложений
АКВВГз 14х2,5
Нет предложений
АКВВГз 19х2,5
1 предложение
АКВВГз 27х2,5
Нет предложений
АКВВГз 37х2,5
Нет предложений
АКВВГз 4х10
Нет предложений
АКВВГз 4х2,5
2 предложения
АКВВГз 4х4,0
Нет предложений
АКВВГз 4х6,0
Нет предложений
АКВВГз 5х10
Нет предложений
АКВВГз 5х2,5
Нет предложений
АКВВГз 5х4,0
Нет предложений
АКВВГз 5х6,0
Нет предложений
АКВВГз 7х10
Нет предложений
АКВВГз 7х2,5
Нет предложений
АКВВГз 7х4,0
Нет предложений
АКВВГз 7х6,0
Нет предложений
Расшифровка кабеля АКВВГз
- Аалюминиевая жила
- Кконтрольный кабель
- Визоляция из ПВХ пластиката
- Воболочка из ПВХ пластиката
- Гзащитный покров отсутствует («голый»)
- зс заполнением
Характеристики кабеля АКВВГз
|Номинальное переменное напряжение
|0,66 кВ частотой до 100 Гц
|Номинальное постоянное напряжение
|1 кВ
|Испытательное переменное напряжение
|2,5 кВ частотой 50 Гц
|Время выдержки при испытани
|5 мин
|Сопротивление изоляции при 20 °С
|не менее 6,0 - 9,0 МОм/км
|Строительная длина
|не менее 150 м
|Минимальный радиус изгиба
|6 наружных диаметров
|Диапазон рабочих температур
|от -50°С до +50°С
|Срок службы
|не менее 15 лет
|Класс пожарной безопасности
|О1.8.2.5.4
Конструкция кабеля АКВВГз
1. Однопроволочная круглая алюминиевая жила
2. Изоляция жилы из ПВХ пластиката
3. Заполнение между скрученными изолированными жилами
4. Разделительный слой в виде ленты из полиамидной или полиэтилентерефталатной плёнки, из кабельной или телефонной бумаги. Допускается изготовление кабеля без разделительного слоя при отсутствии прилипания изоляции к оболочке
5. Оболочка из ПВХ пластиката
2. Изоляция жилы из ПВХ пластиката
3. Заполнение между скрученными изолированными жилами
4. Разделительный слой в виде ленты из полиамидной или полиэтилентерефталатной плёнки, из кабельной или телефонной бумаги. Допускается изготовление кабеля без разделительного слоя при отсутствии прилипания изоляции к оболочке
5. Оболочка из ПВХ пластиката
Применение кабеля АКВВГз
— Контрольные кабели АКВВГз предназначены для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 0,66 кВ частоты до 100 Гц или постоянным напряжением до 1 кВ
— Кабели АКВВГз применяются для прокладки на открытом воздухе, в помещениях, каналах, туннелях, в условиях агрессивной среды, при отсутствии механических воздействий на кабели
— Допускается прокладка кабелей АКВВГз в земле (траншеях) при обеспечении защиты кабелей в местах выхода на поверхность
— Кабели АКВВГз не распространяют горение при одиночной прокладке (нормы ГОСТ 12176-89)
— Кабели АКВВГз применяются для прокладки на открытом воздухе, в помещениях, каналах, туннелях, в условиях агрессивной среды, при отсутствии механических воздействий на кабели
— Допускается прокладка кабелей АКВВГз в земле (траншеях) при обеспечении защиты кабелей в местах выхода на поверхность
— Кабели АКВВГз не распространяют горение при одиночной прокладке (нормы ГОСТ 12176-89)
Наименование Остаток Ед. изм. Цена с НДС Поставщик Запросить счет
0.170
км
ИП Аннаев А.Р.
Москва
0.422
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
0.062
км
ООО «ПромТэк»
Пермь
0.851
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
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