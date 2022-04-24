Кабель АКВВГЭнг(A)
АКВВГЭнг 10х10
Нет предложений
АКВВГЭнг 10х2,5
1 предложение
АКВВГЭнг 10х4,0
Нет предложений
АКВВГЭнг 10х6,0
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АКВВГЭнг 14х10
Нет предложений
АКВВГЭнг 14х2,5
1 предложение
АКВВГЭнг 14х4,0
Нет предложений
АКВВГЭнг 14х6,0
Нет предложений
АКВВГЭнг 19х10
Нет предложений
АКВВГЭнг 19х2,5
Нет предложений
АКВВГЭнг 19х4,0
Нет предложений
АКВВГЭнг 27х2,5
Нет предложений
АКВВГЭнг 27х4,0
Нет предложений
АКВВГЭнг 37х2,5
Нет предложений
АКВВГЭнг 37х4,0
Нет предложений
АКВВГЭнг 4х10
1 предложение
АКВВГЭнг 4х2,5
2 предложения
АКВВГЭнг 4х4,0
Нет предложений
АКВВГЭнг 4х6,0
Нет предложений
АКВВГЭнг 5х10
Нет предложений
АКВВГЭнг 5х2,5
1 предложение
АКВВГЭнг 5х4,0
Нет предложений
АКВВГЭнг 5х6,0
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АКВВГЭнг 7х10
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АКВВГЭнг 7х2,5
Нет предложений
АКВВГЭнг 7х4,0
Нет предложений
АКВВГЭнг 7х6,0
Нет предложений
АКВВГЭнг(A) 10х10
Нет предложений
АКВВГЭнг(A) 10х2,5
Нет предложений
АКВВГЭнг(A) 10х4,0
Нет предложений
АКВВГЭнг(A) 10х6,0
Нет предложений
АКВВГЭнг(A) 14х10
Нет предложений
АКВВГЭнг(A) 14х2,5
Нет предложений
АКВВГЭнг(A) 14х4,0
Нет предложений
АКВВГЭнг(A) 14х6,0
Нет предложений
АКВВГЭнг(A) 19х10
Нет предложений
АКВВГЭнг(A) 19х2,5
Нет предложений
АКВВГЭнг(A) 19х4,0
Нет предложений
АКВВГЭнг(A) 27х2,5
Нет предложений
АКВВГЭнг(A) 27х4,0
Нет предложений
АКВВГЭнг(A) 37х2,5
Нет предложений
АКВВГЭнг(A) 37х4,0
Нет предложений
АКВВГЭнг(A) 4х10
Нет предложений
АКВВГЭнг(A) 4х2,5
Нет предложений
АКВВГЭнг(A) 4х4,0
Нет предложений
АКВВГЭнг(A) 4х6,0
Нет предложений
АКВВГЭнг(A) 5х10
Нет предложений
АКВВГЭнг(A) 5х2,5
Нет предложений
АКВВГЭнг(A) 5х4,0
Нет предложений
АКВВГЭнг(A) 5х6,0
Нет предложений
АКВВГЭнг(A) 7х10
Нет предложений
АКВВГЭнг(A) 7х2,5
Нет предложений
АКВВГЭнг(A) 7х4,0
Нет предложений
АКВВГЭнг(A) 7х6,0
Нет предложений
Расшифровка кабеля АКВВГЭнг(A)
- Аалюминиевая жила
- Кконтрольный кабель
- Визоляция из ПВХ пластиката
- Воболочка из ПВХ пластиката пониженной горючести
- Гзащитный покров отсутствует («голый»)
- Ээкран
- нгне распространяющий горение
- (A)категория пожароопасности
Характеристики кабеля АКВВГЭнг(A)
|Номинальное переменное напряжение
|0,66 кВ частотой до 100 Гц
|Номинальное постоянное напряжение
|1 кВ
|Испытательное переменное напряжение
|2,5 кВ частотой 50 Гц
|Время выдержки при испытании
|5 мин
|Сопротивление изоляции при 20 °С
|не менее 6,0 - 9,0 МОм/км
|Строительная длина
|не менее 150 м
|Минимальный радиус изгиба
|6 наружных диаметров
|Диапазон рабочих температур
|от -50°С до +50°С
|Срок службы
|не менее 15 лет
Конструкция кабеля АКВВГЭнг(A)
1. Однопроволочная круглая алюминиевая жила
2. Изоляция жилы из ПВХ пластиката
3. Разделительный слой из полиэтилена или ПВХ пластиката или в виде ленты из полиамидной или полиэтилентерефталатной плёнки, из кабельной или телефонной бумаги
4. Металлический экран:
— из медной фольги или медной ленты
— или из алюминиевой фольги с проложенной вдоль экрана медной проволокой
5. Оболочка из ПВХ пластиката пониженной горючести
2. Изоляция жилы из ПВХ пластиката
3. Разделительный слой из полиэтилена или ПВХ пластиката или в виде ленты из полиамидной или полиэтилентерефталатной плёнки, из кабельной или телефонной бумаги
4. Металлический экран:
— из медной фольги или медной ленты
— или из алюминиевой фольги с проложенной вдоль экрана медной проволокой
5. Оболочка из ПВХ пластиката пониженной горючести
Применение кабеля АКВВГЭнг(A)
— Контрольные кабели АКВВГЭнг(A) предназначены для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 0,66 кВ частоты до 100 Гц или постоянным напряжением до 1 кВ
— Кабель марки АКВВГЭнг(A) применяется для прокладки на открытом воздухе, в помещениях, каналах, туннелях, в условиях агрессивной среды, при отсутствии механических воздействий на кабели и необходимости защиты электрических цепей от влияния внешних электрических полей
— Кабельное изделие АКВВГЭнг(A) не распространяет горение при прокладке в пучках (нормы МЭК 60332-3 категории А)
— Кабель марки АКВВГЭнг(A) применяется для прокладки на открытом воздухе, в помещениях, каналах, туннелях, в условиях агрессивной среды, при отсутствии механических воздействий на кабели и необходимости защиты электрических цепей от влияния внешних электрических полей
— Кабельное изделие АКВВГЭнг(A) не распространяет горение при прокладке в пучках (нормы МЭК 60332-3 категории А)
Наименование Остаток Ед. изм. Цена с НДС Поставщик Запросить счет
0.089
км
ООО «ТД «Электрокабель»
Пермь
0.140
км
ООО «ТД «Электрокабель»
Пермь
0.210
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
0.933
км
ООО «ТД «Электрокабель»
Пермь
0.642
км
АО «Казэнергокабель»
Павлодар
0.338
км
АО «Казэнергокабель»
Павлодар
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