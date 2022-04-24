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Кабель АКВВГЭнг(A)

АКВВГЭнг 4х10
0.089
км
ООО «ТД «Электрокабель»
Пермь
АКВВГЭнг 4х2,5
0.140
км
ООО «ТД «Электрокабель»
Пермь
АКВВГЭнг 4х2,5
0.210
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
АКВВГЭнг 5х2,5
0.933
км
ООО «ТД «Электрокабель»
Пермь
АКВВГЭнг 10х2,5
0.642
км
АО «Казэнергокабель»
Павлодар
АКВВГЭнг 14х2,5
0.338
км
АО «Казэнергокабель»
Павлодар
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