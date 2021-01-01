Кабель АКВВБбГ
АКВВБбГ 10х10
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АКВВБбГ 10х2,5
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АКВВБбГ 10х4,0
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АКВВБбГ 10х6,0
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АКВВБбГ 14х2,5
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АКВВБбГ 19х2,5
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АКВВБбГ 27х2,5
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АКВВБбГ 37х2,5
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АКВВБбГ 4х10
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АКВВБбГ 4х2,5
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АКВВБбГ 4х4,0
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АКВВБбГ 4х6,0
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АКВВБбГ 5х2,5
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АКВВБбГ 7х10
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АКВВБбГ 7х2,5
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АКВВБбГ 7х4,0
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АКВВБбГ 7х6,0
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Расшифровка кабеля АКВВБбГ
- Аалюминиевая жила
- Кконтрольный кабель
- Визоляция из ПВХ пластиката
- Воболочка из ПВХ пластиката
- Ббброня из стальной оцинкованной ленты без подушки
- Гбез наружного покрова
Характеристики кабеля АКВВБбГ
|Номинальное переменное напряжение
|0,66 кВ частотой до 100 Гц
|Номинальное постоянное напряжение
|1 кВ
|Испытательное переменное напряжение
|2,5 кВ частотой 50 Гц
|Время выдержки при испытании
|5 мин
|Сопротивление изоляции при 20 °С
|не менее 6,0 - 10,0 МОм/км
|Строительная длина
|не менее 150 м
|Минимальный радиус изгиба
|10 наружных диаметров
|Диапазон рабочих температур
|от -50°С до +50°С
|Срок службы
|не менее 15 лет
|Гарантийный срок эксплуатации кабеля
|3 года
Конструкция кабеля АКВВБбГ
1. Алюминиевая токопроводящая жила
2. Изоляция жилы из ПВХ пластиката
3. Разделительный слой в виде ленты из полиамидной или полиэтилентерефталатной плёнки, из кабельной или телефонной бумаги. Допускается изготовление кабеля без разделительного слоя при отсутствии прилипания изоляции к оболочке
4. Конструкция элементов защитного покрова:
Без подушки
Броня из стальных оцинкованных лент
Без наружного покрова
2. Изоляция жилы из ПВХ пластиката
3. Разделительный слой в виде ленты из полиамидной или полиэтилентерефталатной плёнки, из кабельной или телефонной бумаги. Допускается изготовление кабеля без разделительного слоя при отсутствии прилипания изоляции к оболочке
4. Конструкция элементов защитного покрова:
Без подушки
Броня из стальных оцинкованных лент
Без наружного покрова
Применение кабеля АКВВБбГ
Контрольные кабели АКВВБбГ предназначены для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств, для прокладки в помещениях, каналах, туннелях, если кабель не подвергается значительным растягивающим условиям
Наименование Остаток Ед. изм. Цена с НДС Поставщик Запросить счет
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