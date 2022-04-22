Кабель АКВВБ
АКВВБ 10х10
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АКВВБ 10х2,5
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АКВВБ 10х4,0
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АКВВБ 10х6,0
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АКВВБ 14х10
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АКВВБ 14х2,5
3 предложения
АКВВБ 14х4,0
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АКВВБ 14х6,0
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АКВВБ 19х10
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АКВВБ 19х2,5
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АКВВБ 19х4,0
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АКВВБ 19х6,0
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АКВВБ 27х2,5
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АКВВБ 37х2,5
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АКВВБ 37х4,0
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АКВВБ 4х10
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АКВВБ 4х2,5
1 предложение
АКВВБ 4х4,0
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АКВВБ 4х6,0
Нет предложений
АКВВБ 5х10
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АКВВБ 5х2,5
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АКВВБ 5х4,0
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АКВВБ 5х6,0
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АКВВБ 7х10
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АКВВБ 7х2,5
1 предложение
АКВВБ 7х4,0
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АКВВБ 7х6,0
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Расшифровка кабеля АКВВБ
- Аалюминиевая жила
- Кконтрольный кабель
- Визоляция из ПВХ пластиката
- Воболочка из ПВХ пластиката
- Бброня из стальных лент
Характеристики кабеля АКВВБ
|Номинальное переменное напряжение
|0,66 кВ частотой до 100 Гц
|Номинальное постоянное напряжение
|1 кВ
|Испытательное переменное напряжение
|2,5 кВ частотой 50 Гц
|Время выдержки при испытании
|5 мин
|Сопротивление изоляции при 20 °С
|не менее 6,0 - 9,0 МОм/км
|Строительная длина
|не менее 150 м
|Минимальный радиус изгиба
|10 наружных диаметров
|Диапазон рабочих температур
|от -50°С до +50°С
|Срок службы
|не менее 15 лет
|Класс пожарной безопасности
|О2.8.2.5.4
Конструкция кабеля АКВВБ
1. Однопроволочная круглая алюминиевая жила
2. Изоляция жилы из ПВХ пластиката
3. Разделительный слой в виде ленты из полиамидной или полиэтилентерефталатной плёнки, из кабельной или телефонной бумаги. Допускается изготовление кабеля без разделительного слоя при отсутствии прилипания изоляции к оболочке
4. Оболочка из ПВХ пластиката
5. Конструкция элементов защитного покрова:
— Подушка:
крепированная бумага или кабельная пропитанная бумага;
битумный состав или битум.
— Броня из стальных оцинкованных лент
— Наружный покров:
битумный состав или битум, или вязкий подклеивающий состав;
пропитанная кабельная пряжа или стеклянная пряжа из штапелированного волокна;
битумный состав или битум, или вязкий подклеивающий состав;
покрытие, предохраняющее витки кабеля от слипания.
2. Изоляция жилы из ПВХ пластиката
3. Разделительный слой в виде ленты из полиамидной или полиэтилентерефталатной плёнки, из кабельной или телефонной бумаги. Допускается изготовление кабеля без разделительного слоя при отсутствии прилипания изоляции к оболочке
4. Оболочка из ПВХ пластиката
5. Конструкция элементов защитного покрова:
— Подушка:
крепированная бумага или кабельная пропитанная бумага;
битумный состав или битум.
— Броня из стальных оцинкованных лент
— Наружный покров:
битумный состав или битум, или вязкий подклеивающий состав;
пропитанная кабельная пряжа или стеклянная пряжа из штапелированного волокна;
битумный состав или битум, или вязкий подклеивающий состав;
покрытие, предохраняющее витки кабеля от слипания.
Применение кабеля АКВВБ
— Контрольные кабели АКВВБ предназначены для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 0,66 кВ частоты до 100 Гц или постоянным напряжением до 1 кВ
— Кабель АКВВБ прокладывается в агрессивных средах, в условиях блуждающих токов, а также в обычных помещениях и сооружениях
— Не рекомендуется подвергать марку кабеля АКВВБ выраженным растягивающим усилиям. При этом бронированное изделие АКВВБ выдерживает незначительное удлинение
— Кабель АКВВБ прокладывается в агрессивных средах, в условиях блуждающих токов, а также в обычных помещениях и сооружениях
— Не рекомендуется подвергать марку кабеля АКВВБ выраженным растягивающим усилиям. При этом бронированное изделие АКВВБ выдерживает незначительное удлинение
Наименование Остаток Ед. изм. Цена с НДС Поставщик Запросить счет
0.030
км
ООО «Химтес-Электрокомплект»
Екатеринбург
0.125
км
ООО «Спринтэнерго»
Пермь
0.590
км
АО «ТД Кольчуг-ОЦМ»
Кольчугино
0.727
км
ИП Аннаев А.Р.
Москва
0.385
км
ООО «СТГ»
Красноярск
0.263
км
27 700,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
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