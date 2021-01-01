Кабель АКВБбШвнг(A)
АКВБбШвнг 10х10
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АКВБбШвнг 10х2,5
Нет предложений
АКВБбШвнг 10х4,0
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АКВБбШвнг 10х6,0
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АКВБбШвнг 14х2,5
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АКВБбШвнг 19х2,5
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АКВБбШвнг 27х2,5
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АКВБбШвнг 37х2,5
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АКВБбШвнг 4х10
Нет предложений
АКВБбШвнг 4х2,5
Нет предложений
АКВБбШвнг 4х4,0
Нет предложений
АКВБбШвнг 4х6,0
Нет предложений
АКВБбШвнг 5х2,5
Нет предложений
АКВБбШвнг 7х10
Нет предложений
АКВБбШвнг 7х2,5
Нет предложений
АКВБбШвнг 7х4,0
Нет предложений
АКВБбШвнг 7х6,0
Нет предложений
АКВБбШвнг(A) 10х10
Нет предложений
АКВБбШвнг(A) 10х2,5
Нет предложений
АКВБбШвнг(A) 10х4,0
Нет предложений
АКВБбШвнг(A) 10х6,0
Нет предложений
АКВБбШвнг(A) 14х2,5
Нет предложений
АКВБбШвнг(A) 19х2,5
Нет предложений
АКВБбШвнг(A) 27х2,5
Нет предложений
АКВБбШвнг(A) 37х2,5
Нет предложений
АКВБбШвнг(A) 4х10
Нет предложений
АКВБбШвнг(A) 4х2,5
Нет предложений
АКВБбШвнг(A) 4х4,0
Нет предложений
АКВБбШвнг(A) 4х6,0
Нет предложений
АКВБбШвнг(A) 5х2,5
Нет предложений
АКВБбШвнг(A) 7х10
Нет предложений
АКВБбШвнг(A) 7х2,5
Нет предложений
АКВБбШвнг(A) 7х4,0
Нет предложений
АКВБбШвнг(A) 7х6,0
Нет предложений
Производители кабеля АКВБбШвнг(A)
- ООО «Завод Агрокабель»Окуловка
- ООО ТД «Ункомтех»Иркутск
ГОСТ 1508-78; ГОСТ 26411-85; ТУ 16.К73.079-2007
Расшифровка кабеля АКВБбШвнг(A)
- Аалюминиевая жила
- Кконтрольный кабель
- Визоляция из ПВХ пластиката
- Ббброня из стальных лент без подушки
- Швшланг из ПВХ пластиката пониженной горючести
- нгне распространяющий горение
- (A)категория пожароопасности
Характеристики кабеля АКВБбШвнг(A)
|Номинальное переменное напряжение
|0,66 кВ частотой до 100 Гц
|Номинальное постоянное напряжение
|1 кВ
|Испытательное переменное напряжение
|2,5 кВ частотой 50 Гц
|Время выдержки при испытании
|5 мин
|Сопротивление изоляции при 20 °С
|не менее 6,0 - 9,0 МОм/км
|Строительная длина
|не менее 150 м
|Минимальный радиус изгиба
|10 наружных диаметров
|Диапазон рабочих температур
|от -50°С до +50°С
|Срок службы
|не менее 15 лет
Конструкция кабеля АКВБбШвнг(A)
1. Однопроволочная круглая алюминиевая жила
2. Изоляция жилы из ПВХ пластиката
3. Разделительный слой из ПВХ пластиката
4. Конструкция элементов защитного покрова:
— Без подушки
— Броня из стальных оцинкованных лент
— Наружный покров из выпрессованного поливинилхлоридного защитного шланга пониженной горючести
2. Изоляция жилы из ПВХ пластиката
3. Разделительный слой из ПВХ пластиката
4. Конструкция элементов защитного покрова:
— Без подушки
— Броня из стальных оцинкованных лент
— Наружный покров из выпрессованного поливинилхлоридного защитного шланга пониженной горючести
Применение кабеля АКВБбШвнг(A)
— Контрольные кабели АКВБбШвнг(A) предназначены для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 0,66 кВ частотой до 100 Гц или постоянным напряжением до 1кВ
— Для прокладки в помещениях, каналах, туннелях, земле (траншеях), в том числе в условиях агрессивной среды и в местах, подверженных воздействию блуждающих токов, если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям
— Для прокладки в кабельных сооружениях и помещениях для обеспечения пожарной безопасности кабельных цепей при прокладке в пучках
— Для прокладки в помещениях, каналах, туннелях, земле (траншеях), в том числе в условиях агрессивной среды и в местах, подверженных воздействию блуждающих токов, если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям
— Для прокладки в кабельных сооружениях и помещениях для обеспечения пожарной безопасности кабельных цепей при прокладке в пучках
Наименование Остаток Ед. изм. Цена с НДС Поставщик Запросить счет
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