Кабель АКВБбШвнг(A)-LS
АКВБбШвнг(A)-LS 10х10
Нет предложений
АКВБбШвнг(A)-LS 10х2,5
Нет предложений
АКВБбШвнг(A)-LS 10х4,0
Нет предложений
АКВБбШвнг(A)-LS 10х6,0
Нет предложений
АКВБбШвнг(A)-LS 14х2,5
Нет предложений
АКВБбШвнг(A)-LS 19х2,5
Нет предложений
АКВБбШвнг(A)-LS 27х2,5
Нет предложений
АКВБбШвнг(A)-LS 37х2,5
Нет предложений
АКВБбШвнг(A)-LS 4х10
Нет предложений
АКВБбШвнг(A)-LS 4х2,5
1 предложение
АКВБбШвнг(A)-LS 4х4,0
Нет предложений
АКВБбШвнг(A)-LS 4х6,0
Нет предложений
АКВБбШвнг(A)-LS 5х2,5
Нет предложений
АКВБбШвнг(A)-LS 7х10
Нет предложений
АКВБбШвнг(A)-LS 7х2,5
1 предложение
АКВБбШвнг(A)-LS 7х4,0
Нет предложений
АКВБбШвнг(A)-LS 7х6,0
Нет предложений
Производители кабеля АКВБбШвнг(A)-LS
- ООО «ХКА»Екатеринбург
- АО «Электрокабель» Кольчугинский завод»Кольчугино
ГОСТ 1508-78; ГОСТ 26411-85; ТУ 16.К17-057-2007
Расшифровка кабеля АКВБбШвнг(A)-LS
- Аалюминиевая жила
- Кконтрольный кабель
- Визоляция из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности
- Ббброня из стальных лент без подушки
- Швшланг из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности
- нгне распространяющий горение
- (A)категория пожароопасности
- LSпониженное дымо- и газовыделение (low smoke)
Характеристики кабеля АКВБбШвнг(A)-LS
|Номинальное переменное напряжение
|0,66 кВ частотой до 100 Гц
|Номинальное постоянное напряжение
|1 кВ
|Испытательное переменное напряжение
|2,5 кВ частотой 50 Гц
|Время выдержки при испытании
|5 мин
|Сопротивление изоляции при 20 °С
|не менее 6,0 - 9,0 МОм/км
|Строительная длина
|не менее 150 м
|Минимальный радиус изгиба
|10 наружных диаметров
|Диапазон рабочих температур
|от -50°С до +50°С
|Срок службы
|не менее 30 лет с даты изготовления
Конструкция кабеля АКВБбШвнг(A)-LS
1. Однопроволочная круглая алюминиевая жила
2. Изоляция жилы из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности
3. Разделительный слой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности
4. Конструкция элементов защитного покрова:
— Без подушки
— Броня из стальных оцинкованных лент
— Наружный покров из выпрессованного ПВХ защитного шланга пониженной пожароопасности
2. Изоляция жилы из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности
3. Разделительный слой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности
4. Конструкция элементов защитного покрова:
— Без подушки
— Броня из стальных оцинкованных лент
— Наружный покров из выпрессованного ПВХ защитного шланга пониженной пожароопасности
Применение кабеля АКВБбШвнг(A)-LS
— Назначение контрольного кабеля АКВБбШвнг(A)-LS заключается в неподвижном присоединении к электроприборам, распределительному оборудованию и аппаратам при показателях максимального постоянного напряжения 1 кВ и переменного 0,66 кВ частотой не более 100 Гц
— Кабель АКВБбШвнг(A)-LS можно устанавливать под открытым небом, в земле, туннелях, каналах при наличии агрессивных воздействующих факторов, а также в местах, в которых наблюдается действие блуждающих токов, при соблюдении условия, что изделие не будет подвергаться сильным растягивающим усилиям
— За счет своих технических характеристик (например, нераспространения горения при пучковой прокладке) кабель АКВБбШвнг(A)-LS находит применение в зонах с высокой опасностью взрывов и пожаров
— Кабель АКВБбШвнг(A)-LS можно устанавливать под открытым небом, в земле, туннелях, каналах при наличии агрессивных воздействующих факторов, а также в местах, в которых наблюдается действие блуждающих токов, при соблюдении условия, что изделие не будет подвергаться сильным растягивающим усилиям
— За счет своих технических характеристик (например, нераспространения горения при пучковой прокладке) кабель АКВБбШвнг(A)-LS находит применение в зонах с высокой опасностью взрывов и пожаров
Наименование Остаток Ед. изм. Цена с НДС Поставщик Запросить счет
0.200
км
ООО «ЭСКО»
Тольятти
0.116
км
ООО «ЭСКО»
Тольятти
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