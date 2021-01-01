Кабель АКВБбШвнг(A)-ХЛ
АКВБбШвнг(A)-ХЛ 10х10
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АКВБбШвнг(A)-ХЛ 10х2,5
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АКВБбШвнг(A)-ХЛ 10х4,0
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АКВБбШвнг(A)-ХЛ 10х6,0
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АКВБбШвнг(A)-ХЛ 14х10
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АКВБбШвнг(A)-ХЛ 14х2,5
Нет предложений
АКВБбШвнг(A)-ХЛ 14х4,0
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АКВБбШвнг(A)-ХЛ 14х6,0
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АКВБбШвнг(A)-ХЛ 19х10
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АКВБбШвнг(A)-ХЛ 19х2,5
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АКВБбШвнг(A)-ХЛ 19х4,0
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АКВБбШвнг(A)-ХЛ 19х6,0
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АКВБбШвнг(A)-ХЛ 27х2,5
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АКВБбШвнг(A)-ХЛ 27х4,0
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АКВБбШвнг(A)-ХЛ 27х6,0
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АКВБбШвнг(A)-ХЛ 37х2,5
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АКВБбШвнг(A)-ХЛ 37х4,0
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АКВБбШвнг(A)-ХЛ 37х6,0
Нет предложений
АКВБбШвнг(A)-ХЛ 4х10
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АКВБбШвнг(A)-ХЛ 4х2,5
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АКВБбШвнг(A)-ХЛ 4х4,0
Нет предложений
АКВБбШвнг(A)-ХЛ 4х6,0
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АКВБбШвнг(A)-ХЛ 5х2,5
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АКВБбШвнг(A)-ХЛ 7х10
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АКВБбШвнг(A)-ХЛ 7х2,5
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АКВБбШвнг(A)-ХЛ 7х4,0
Нет предложений
АКВБбШвнг(A)-ХЛ 7х6,0
Нет предложений
Производители кабеля АКВБбШвнг(A)-ХЛ
- ООО «Завод Агрокабель»Окуловка
ГОСТ 1508-78; ГОСТ 26411-85; ТУ 16.К73.079-2007
Расшифровка кабеля АКВБбШвнг(A)-ХЛ
- Аалюминиевая жила
- Кконтрольный кабель
- Визоляция из ПВХ пластиката
- Ббброня из стальных лент без подушки
- Швшланг из ПВХ пластиката пониженной горючести
- нгне распространяющий горение
- (A)категория пожароопасности
- ХЛхолодостойкое исполнение
Характеристики кабеля АКВБбШвнг(A)-ХЛ
|Номинальное переменное напряжение
|0,66 кВ частотой до 100 Гц
|Номинальное постоянное напряжение
|1 кВ
|Испытательное переменное напряжение
|2,5 кВ частотой 50 Гц
|Время выдержки при испытании
|5 мин
|Сопротивление изоляции при 20 °С
|не менее 6,0 - 9,0 МОм/км
|Строительная длина
|не менее 150 м
|Минимальный радиус изгиба
|10 наружных диаметров
|Диапазон рабочих температур
|от -60°С до +50°С
|Срок службы
|не менее 15 лет
Конструкция кабеля АКВБбШвнг(A)-ХЛ
1. Однопроволочная круглая алюминиевая жила
2. Изоляция жилы из ПВХ пластиката
3. Разделительный слой из ПВХ пластиката
4. Конструкция элементов защитного покрова:
— Без подушки
— Броня из двух стальных оцинкованных лент
— Наружный покров из выпрессованного поливинилхлоридного защитного шланга
повышенной морозостойкости и пониженной горючести
2. Изоляция жилы из ПВХ пластиката
3. Разделительный слой из ПВХ пластиката
4. Конструкция элементов защитного покрова:
— Без подушки
— Броня из двух стальных оцинкованных лент
— Наружный покров из выпрессованного поливинилхлоридного защитного шланга
повышенной морозостойкости и пониженной горючести
Применение кабеля АКВБбШвнг(A)-ХЛ
— Контрольные кабели АКВБбШвнг(A)-ХЛ предназначены для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 0,66 кВ частотой до 100 Гц или постоянным напряжением до 1кВ
— Кабели АКВБбШвнг(A)-ХЛ используются для прокладки кабельных линий в помещениях, канавах, туннелях, в условиях агрессивной среды и в местах, подверженных в местах, подверженных воздействию блуждающих токов, если кабель подвергается значительным растягивающим усилиям
— Важнейшим достоинством АКВБбШвнг(A)-ХЛ является их холодостойкость. Кабели могут без ухудшения своих свойств использоваться при низкой температуре воздуха (ее минимальное допустимое значение зафиксировано на отметке -60ºС). Данное преимущество связано с тем, что фазная изоляция, внутренняя и общая защитная оболочка кабеля выпускаются из холодостойких материалов, которые при указанной выше температуре сохраняют свои эластичные, диэлектрические и защитные свойства
— Кабели АКВБбШвнг(A)-ХЛ используются для прокладки кабельных линий в помещениях, канавах, туннелях, в условиях агрессивной среды и в местах, подверженных в местах, подверженных воздействию блуждающих токов, если кабель подвергается значительным растягивающим усилиям
— Важнейшим достоинством АКВБбШвнг(A)-ХЛ является их холодостойкость. Кабели могут без ухудшения своих свойств использоваться при низкой температуре воздуха (ее минимальное допустимое значение зафиксировано на отметке -60ºС). Данное преимущество связано с тем, что фазная изоляция, внутренняя и общая защитная оболочка кабеля выпускаются из холодостойких материалов, которые при указанной выше температуре сохраняют свои эластичные, диэлектрические и защитные свойства
Наименование Остаток Ед. изм. Цена с НДС Поставщик Запросить счет
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