Кабель АКВБбШнг(A)
АКВБбШнг 10х10
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АКВБбШнг 10х2,5
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АКВБбШнг 10х4,0
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АКВБбШнг 10х6,0
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АКВБбШнг 14х10
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АКВБбШнг 14х2,5
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АКВБбШнг 14х4,0
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АКВБбШнг 14х6,0
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АКВБбШнг 19х10
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АКВБбШнг 19х2,5
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АКВБбШнг 19х4,0
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АКВБбШнг 19х6,0
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АКВБбШнг 27х2,5
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АКВБбШнг 27х4,0
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АКВБбШнг 27х6,0
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АКВБбШнг 37х2,5
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АКВБбШнг 37х4,0
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АКВБбШнг 37х6,0
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АКВБбШнг 4х10
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АКВБбШнг 4х2,5
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АКВБбШнг 4х4,0
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АКВБбШнг 4х6,0
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АКВБбШнг 5х10
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АКВБбШнг 5х2,5
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АКВБбШнг 5х4,0
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АКВБбШнг 5х6,0
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АКВБбШнг 7х10
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АКВБбШнг 7х2,5
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АКВБбШнг 7х4,0
Нет предложений
АКВБбШнг 7х6,0
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АКВБбШнг(A) 10х10
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АКВБбШнг(A) 10х2,5
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АКВБбШнг(A) 10х4,0
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АКВБбШнг(A) 10х6,0
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АКВБбШнг(A) 14х10
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АКВБбШнг(A) 14х2,5
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АКВБбШнг(A) 14х4,0
Нет предложений
АКВБбШнг(A) 14х6,0
Нет предложений
АКВБбШнг(A) 19х10
Нет предложений
АКВБбШнг(A) 19х2,5
Нет предложений
АКВБбШнг(A) 19х4,0
Нет предложений
АКВБбШнг(A) 19х6,0
Нет предложений
АКВБбШнг(A) 27х2,5
Нет предложений
АКВБбШнг(A) 27х4,0
Нет предложений
АКВБбШнг(A) 27х6,0
Нет предложений
АКВБбШнг(A) 37х2,5
Нет предложений
АКВБбШнг(A) 37х4,0
Нет предложений
АКВБбШнг(A) 37х6,0
Нет предложений
АКВБбШнг(A) 4х10
Нет предложений
АКВБбШнг(A) 4х2,5
Нет предложений
АКВБбШнг(A) 4х4,0
Нет предложений
АКВБбШнг(A) 4х6,0
Нет предложений
АКВБбШнг(A) 5х10
Нет предложений
АКВБбШнг(A) 5х2,5
Нет предложений
АКВБбШнг(A) 5х4,0
Нет предложений
АКВБбШнг(A) 5х6,0
Нет предложений
АКВБбШнг(A) 7х10
Нет предложений
АКВБбШнг(A) 7х2,5
Нет предложений
АКВБбШнг(A) 7х4,0
Нет предложений
АКВБбШнг(A) 7х6,0
Нет предложений
Производители кабеля АКВБбШнг(A)
- ООО «УК «Кавказкабель»Прохладный
- ООО «ХКА»Екатеринбург
- АО «Электрокабель» Кольчугинский завод»Кольчугино
- ООО «Сарансккабель»Саранск
ГОСТ 1508-78; ТУ 16.К01-37-2003
Расшифровка кабеля АКВБбШнг(A)
- Аалюминиевая жила
- Кконтрольный кабель
- Визоляция из ПВХ пластиката
- Ббброня из стальных лент без подушки
- Шнгшланг из ПВХ пластиката пониженной горючести
- (A)категория пожароопасности
Характеристики кабеля АКВБбШнг(A)
|Номинальное переменное напряжение
|0,66 кВ частотой до 100 Гц
|Номинальное постоянное напряжение
|1 кВ
|Испытательное переменное напряжение
|2,5 кВ частотой 50 Гц
|Время выдержки при испытании
|5 мин
|Сопротивление изоляции при 20 °С
|не менее 6,0 - 9,0 МОм/км
|Строительная длина
|не менее 150 м
|Минимальный радиус изгиба
|10 наружных диаметров
|Диапазон рабочих температур
|от -50°С до +50°С
|Срок службы
|не менее 15 лет
Конструкция кабеля АКВБбШнг(A)
1. Однопроволочная круглая алюминиевая жила
2. Изоляция жилы из ПВХ пластиката
3. Разделительный слой из ПВХ пластиката
4. Конструкция элементов защитного покрова:
— Без подушки
— Броня из стальных оцинкованных лент
— Наружный покров из выпрессованного поливинилхлоридного защитного шланга пониженной горючести
2. Изоляция жилы из ПВХ пластиката
3. Разделительный слой из ПВХ пластиката
4. Конструкция элементов защитного покрова:
— Без подушки
— Броня из стальных оцинкованных лент
— Наружный покров из выпрессованного поливинилхлоридного защитного шланга пониженной горючести
Применение кабеля АКВБбШнг(A)
— Контрольные кабели АКВБбШнг(A) предназначены для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 0,66 кВ частоты до 100 Гц или постоянным напряжением до 1 кВ
— Кабели АКВБбШнг(A) используются для прокладки в помещениях, каналах, туннелях, земле (траншеях), в том числе в условиях агрессивной среды и в местах, подверженных воздействию блуждающих токов, если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям
— Кабельное изделие АКВБбШнг(A) применяется для прокладки в кабельных сооружениях и помещениях для обеспечения пожарной безопасности кабельных цепей при прокладке в пучках
— Кабели АКВБбШнг(A) используются для прокладки в помещениях, каналах, туннелях, земле (траншеях), в том числе в условиях агрессивной среды и в местах, подверженных воздействию блуждающих токов, если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям
— Кабельное изделие АКВБбШнг(A) применяется для прокладки в кабельных сооружениях и помещениях для обеспечения пожарной безопасности кабельных цепей при прокладке в пучках
Наименование Остаток Ед. изм. Цена с НДС Поставщик Запросить счет
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