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Кабель КПВГ

КПВГ 27х2,5
0.207
км
АО «Казэнергокабель»
Павлодар
КПВГ 37х2,5
0.246
км
АО «Казэнергокабель»
Павлодар
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