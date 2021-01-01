Кабель КПсВГЭ
КПсВГЭ 10х0,75
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КПсВГЭ 10х1,0
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КПсВГЭ 10х1,5
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КПсВГЭ 10х2,5
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КПсВГЭ 10х4,0
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КПсВГЭ 10х6,0
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КПсВГЭ 14х0,75
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КПсВГЭ 14х1,0
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КПсВГЭ 14х1,5
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КПсВГЭ 14х2,5
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КПсВГЭ 19х0,75
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КПсВГЭ 19х1,0
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КПсВГЭ 19х1,5
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КПсВГЭ 19х2,5
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КПсВГЭ 27х0,75
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КПсВГЭ 27х1,0
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КПсВГЭ 27х1,5
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КПсВГЭ 27х2,5
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КПсВГЭ 37х0,75
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КПсВГЭ 37х1,0
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КПсВГЭ 37х1,5
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КПсВГЭ 37х2,5
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КПсВГЭ 4х0,75
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КПсВГЭ 4х1,0
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КПсВГЭ 4х1,5
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КПсВГЭ 4х2,5
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КПсВГЭ 4х4,0
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КПсВГЭ 4х6,0
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КПсВГЭ 52х0,75
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КПсВГЭ 52х1,0
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КПсВГЭ 52х1,5
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КПсВГЭ 5х0,75
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КПсВГЭ 5х1,0
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КПсВГЭ 5х1,5
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КПсВГЭ 5х2,5
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КПсВГЭ 61х0,75
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КПсВГЭ 61х1,0
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КПсВГЭ 61х1,5
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КПсВГЭ 7х0,75
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КПсВГЭ 7х1,0
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КПсВГЭ 7х1,5
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КПсВГЭ 7х2,5
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КПсВГЭ 7х4,0
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КПсВГЭ 7х6,0
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Расшифровка кабеля КПсВГЭ
- _медная жила
- Кконтрольный кабель
- Псизоляция из самозатухающего полиэтилена
- Воболочка из ПВХ пластиката
- Гзащитный покров отсутствует
- Ээкран
Характеристики кабеля КПсВГЭ
|Номинальное переменное напряжение
|0,66 кВ частотой до 100 Гц
|Испытательное переменное напряжение
|2,5 кВ частотой 50 Гц
|Время выдержки при испытании
|5 мин
|Строительная длина
|не менее 150 м
|Минимальный радиус изгиба
|6 наружных диаметров
|Диапазон рабочих температур
|от -50°С до +50°С
|Срок службы
|не менее 15 лет
Конструкция кабеля КПсВГЭ
1. Однопроволочная круглая медная жила
2. Изоляция жилы из самозатухающего полиэтилена
3. Разделительный слой из полиэтилена или ПВХ пластиката или в виде ленты из полиамидной или полиэтилентерефталатной плёнки, из кабельной или телефонной бумаги
4. Металлический экран:
— из медной фольги или медной ленты
— или из алюминиевой фольги с проложенной вдоль экрана медной проволокой
5. Оболочка из ПВХ пластиката
2. Изоляция жилы из самозатухающего полиэтилена
3. Разделительный слой из полиэтилена или ПВХ пластиката или в виде ленты из полиамидной или полиэтилентерефталатной плёнки, из кабельной или телефонной бумаги
4. Металлический экран:
— из медной фольги или медной ленты
— или из алюминиевой фольги с проложенной вдоль экрана медной проволокой
5. Оболочка из ПВХ пластиката
Применение кабеля КПсВГЭ
— Контрольный кабель КПсВГЭ предназначен для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 0,66 кВ частоты до 100 Гц или постоянным напряжением до 1 кВ
— Кабели КПсВГЭ используются для прокладки в помещениях, каналах, туннелях при отсутствии механических воздействий на кабель в условиях агрессивной среды и необходимости защиты электрических цепей от влияния внешних электрических полей
— Кабели КПсВГЭ используются для прокладки в помещениях, каналах, туннелях при отсутствии механических воздействий на кабель в условиях агрессивной среды и необходимости защиты электрических цепей от влияния внешних электрических полей
Наименование Остаток Ед. изм. Цена с НДС Поставщик Запросить счет
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