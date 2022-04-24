Кабель КПсВГ
КПсВГ 10х0,75
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КПсВГ 10х1,0
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КПсВГ 10х1,5
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КПсВГ 10х2,5
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КПсВГ 10х4,0
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КПсВГ 10х6,0
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КПсВГ 14х0,5
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КПсВГ 14х0,75
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КПсВГ 14х1,0
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КПсВГ 14х1,5
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КПсВГ 14х2,5
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КПсВГ 19х0,75
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КПсВГ 19х1,0
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КПсВГ 19х1,5
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КПсВГ 19х2,5
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КПсВГ 27х0,75
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КПсВГ 27х1,0
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КПсВГ 27х1,5
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КПсВГ 27х2,5
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КПсВГ 37х0,75
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КПсВГ 37х1,0
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КПсВГ 37х1,5
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КПсВГ 37х2,5
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КПсВГ 4х0,22
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КПсВГ 4х0,75
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КПсВГ 4х1,0
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КПсВГ 4х1,5
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КПсВГ 4х2,5
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КПсВГ 4х4,0
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КПсВГ 4х6,0
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КПсВГ 52х0,75
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КПсВГ 52х1,0
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КПсВГ 52х1,5
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КПсВГ 5х0,75
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КПсВГ 5х1,0
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КПсВГ 5х1,5
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КПсВГ 5х2,5
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КПсВГ 61х0,75
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КПсВГ 61х1,0
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КПсВГ 61х1,5
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КПсВГ 7х0,75
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КПсВГ 7х1,0
1 предложение
КПсВГ 7х1,5
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КПсВГ 7х2,5
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КПсВГ 7х4,0
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КПсВГ 7х6,0
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Расшифровка кабеля КПсВГ
- _медная жила
- Кконтрольный кабель
- Псизоляция из самозатухающего полиэтилена
- Воболочка из ПВХ пластиката
- Гзащитный покров отсутствует
Характеристики кабеля КПсВГ
|Номинальное переменное напряжение
|0,66 кВ частотой до 100 Гц
|Испытательное переменное напряжение
|2,5 кВ частотой 50 Гц
|Время выдержки при испытании
|5 мин
|Строительная длина
|не менее 150 м
|Минимальный радиус изгиба
|6 наружных диаметров
|Диапазон рабочих температур
|от -50°С до +50°С
|Срок службы
|не менее 15 лет
Конструкция кабеля КПсВГ
1. Однопроволочная круглая медная жила
2. Изоляция жилы из самозатухающего полиэтилена
3. Разделительный слой в виде ленты из полиамидной или полиэтилентерефталатной плёнки, из кабельной или телефонной бумаги. Допускается изготовление кабеля без разделительного слоя при отсутствии прилипания изоляции к оболочке
4. Оболочка из ПВХ пластиката
2. Изоляция жилы из самозатухающего полиэтилена
3. Разделительный слой в виде ленты из полиамидной или полиэтилентерефталатной плёнки, из кабельной или телефонной бумаги. Допускается изготовление кабеля без разделительного слоя при отсутствии прилипания изоляции к оболочке
4. Оболочка из ПВХ пластиката
Применение кабеля КПсВГ
— Контрольный кабель КПсВГ предназначен для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 0,66 кВ частоты до 100 Гц или постоянным напряжением до 1 кВ
— Используются для прокладки в помещениях, канавах, туннелях, в условиях агрессивной среды, при отсутствии механических воздействий на кабель
— Могут быть проложены на открытом воздухе при обеспечении защиты кабеля в местах выхода на поверхность
— Используются для прокладки в помещениях, канавах, туннелях, в условиях агрессивной среды, при отсутствии механических воздействий на кабель
— Могут быть проложены на открытом воздухе при обеспечении защиты кабеля в местах выхода на поверхность
Наименование Остаток Ед. изм. Цена с НДС Поставщик Запросить счет
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