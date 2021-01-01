Кабель КПсВБн
КПсВБн 10х0,75
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КПсВБн 10х1,0
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КПсВБн 10х1,5
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КПсВБн 10х2,5
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КПсВБн 10х4,0
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КПсВБн 10х6,0
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КПсВБн 14х0,75
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КПсВБн 14х1,0
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КПсВБн 14х1,5
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КПсВБн 14х2,5
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КПсВБн 19х0,75
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КПсВБн 19х1,0
Нет предложений
КПсВБн 19х1,5
Нет предложений
КПсВБн 19х2,5
Нет предложений
КПсВБн 27х0,75
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КПсВБн 27х1,0
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КПсВБн 27х1,5
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КПсВБн 27х2,5
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КПсВБн 37х0,75
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КПсВБн 37х1,0
Нет предложений
КПсВБн 37х1,5
Нет предложений
КПсВБн 37х2,5
Нет предложений
КПсВБн 4х0,75
Нет предложений
КПсВБн 4х1,0
Нет предложений
КПсВБн 4х1,5
Нет предложений
КПсВБн 4х2,5
Нет предложений
КПсВБн 4х4,0
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КПсВБн 4х6,0
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КПсВБн 52х0,75
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КПсВБн 52х1,0
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КПсВБн 52х1,5
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КПсВБн 5х0,75
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КПсВБн 5х1,0
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КПсВБн 5х1,5
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КПсВБн 5х2,5
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КПсВБн 7х0,75
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КПсВБн 7х1,0
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КПсВБн 7х1,5
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КПсВБн 7х2,5
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КПсВБн 7х4,0
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КПсВБн 7х6,0
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Расшифровка кабеля КПсВБн
- _медная жила
- Кконтрольный кабель
- Псизоляция из самозатухающего полиэтилена
- Воболочка из ПВХ пластиката
- Бброня из стальных лент
- нне распространяющий горение покров
Характеристики кабеля КПсВБн
|Номинальное переменное напряжение
|0,66 кВ частотой до 100 Гц
|Испытательное переменное напряжение
|2,5 кВ частотой 50 Гц
|Время выдержки при испытании
|5 мин
|Строительная длина
|не менее 150 м
|Минимальный радиус изгиба
|10 наружных диаметров
|Диапазон рабочих температур
|от -50°С до +50°С
|Срок службы
|не менее 15 лет
Конструкция кабеля КПсВБн
1. Однопроволочная круглая медная жила
2. Изоляция жилы из самозатухающего полиэтилена
3. Разделительный слой в виде ленты из полиамидной или полиэтилентерефталатной плёнки, из кабельной или телефонной бумаги. Допускается изготовление кабеля без разделительного слоя при отсутствии прилипания изоляции к оболочке
4. Оболочка из ПВХ пластиката
5. Конструкция элементов защитного покрова:
— Подушка:
крепированная бумага или кабельная пропитанная бумага;
битумный состав или битум.
— Броня из стальных оцинкованных лент
— Наружный покров:
негорючий состав;
стеклянная пряжа из штапелированного волокна;
негорючий состав;
покрытие, предохраняющее витки кабеля от слипания
2. Изоляция жилы из самозатухающего полиэтилена
3. Разделительный слой в виде ленты из полиамидной или полиэтилентерефталатной плёнки, из кабельной или телефонной бумаги. Допускается изготовление кабеля без разделительного слоя при отсутствии прилипания изоляции к оболочке
4. Оболочка из ПВХ пластиката
5. Конструкция элементов защитного покрова:
— Подушка:
крепированная бумага или кабельная пропитанная бумага;
битумный состав или битум.
— Броня из стальных оцинкованных лент
— Наружный покров:
негорючий состав;
стеклянная пряжа из штапелированного волокна;
негорючий состав;
покрытие, предохраняющее витки кабеля от слипания
Применение кабеля КПсВБн
Кабель КПсВБн используется для прокладки в шахтах, внутри пожароопасных помещений, если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям
Наименование Остаток Ед. изм. Цена с НДС Поставщик Запросить счет
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