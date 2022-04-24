Кабель КПсПбШв
КПсПбШв 10х0,75
Нет предложений
КПсПбШв 10х1,0
Нет предложений
КПсПбШв 10х1,5
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КПсПбШв 10х2,5
Нет предложений
КПсПбШв 10х4,0
Нет предложений
КПсПбШв 10х6,0
Нет предложений
КПсПбШв 14х0,75
Нет предложений
КПсПбШв 14х1,0
Нет предложений
КПсПбШв 14х1,5
1 предложение
КПсПбШв 14х2,5
Нет предложений
КПсПбШв 19х0,75
Нет предложений
КПсПбШв 19х1,0
Нет предложений
КПсПбШв 19х1,5
1 предложение
КПсПбШв 19х2,5
Нет предложений
КПсПбШв 27х0,75
Нет предложений
КПсПбШв 27х1,0
Нет предложений
КПсПбШв 27х1,5
Нет предложений
КПсПбШв 27х2,5
Нет предложений
КПсПбШв 37х0,75
Нет предложений
КПсПбШв 37х1,0
Нет предложений
КПсПбШв 37х1,5
Нет предложений
КПсПбШв 37х2,5
Нет предложений
КПсПбШв 7х2,5
Нет предложений
КПсПбШв 7х4,0
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КПсПбШв 7х6,0
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Расшифровка кабеля КПсПбШв
- _медная жила
- Кконтрольный кабель
- Псизоляция из самозатухающего полиэтилена
- Пбброня из стальных оцинкованных проволок без подушки
- Швшланг из ПВХ пластиката
Характеристики кабеля КПсПбШв
|Номинальное переменное напряжение
|0,66 кВ частотой до 100 Гц
|Испытательное переменное напряжение
|2,5 кВ частотой 50 Гц
|Время выдержки при испытании
|5 мин
|Строительная длина
|не менее 150 м
|Минимальный радиус изгиба
|10 наружных диаметров
|Диапазон рабочих температур
|от -50°С до +50°С
|Срок службы
|не менее 15 лет
Конструкция кабеля КПсПбШв
1. Однопроволочная круглая медная жила
2. Изоляция жилы из самозатухающего полиэтилена
3. Разделительный слой из полиэтилена или ПВХ пластиката или в виде лент из полиамидной, полиэтилентерефталатной плёнки или из крепированой бумаги
4. Конструкция элементов защитного покрова:
— без подушки
— броня из стальных оцинкованных лент
— наружный покров из выпрессованного поливинилхлоридного защитного шланга
2. Изоляция жилы из самозатухающего полиэтилена
3. Разделительный слой из полиэтилена или ПВХ пластиката или в виде лент из полиамидной, полиэтилентерефталатной плёнки или из крепированой бумаги
4. Конструкция элементов защитного покрова:
— без подушки
— броня из стальных оцинкованных лент
— наружный покров из выпрессованного поливинилхлоридного защитного шланга
Применение кабеля КПсПбШв
— Контрольный кабель КПсПбШв предназначен для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 0,66 кВ частоты 100 Гц или постоянным напряжением до 1 кВ
— Кабель марки КПсПбШв применяется для прокладки в помещениях, каналах, туннелях, в земле (траншеях) в условиях агрессивной среды и в местах, подверженных воздействию блуждающих токов, если кабель подвергается значительным растягивающим усилиям
— Кабель марки КПсПбШв применяется для прокладки в помещениях, каналах, туннелях, в земле (траншеях) в условиях агрессивной среды и в местах, подверженных воздействию блуждающих токов, если кабель подвергается значительным растягивающим усилиям
Наименование Остаток Ед. изм. Цена с НДС Поставщик Запросить счет
1.620
км
ООО «Спринтэнерго»
Пермь
0.412
км
ООО «Спринтэнерго»
Пермь
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