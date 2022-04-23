Кабель КПсБбШв
КПсБбШв 10х0,75
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КПсБбШв 10х1,0
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КПсБбШв 10х1,5
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КПсБбШв 10х2,5
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КПсБбШв 10х4,0
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КПсБбШв 10х6,0
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КПсБбШв 14х0,75
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КПсБбШв 14х1,0
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КПсБбШв 14х1,5
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КПсБбШв 14х2,5
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КПсБбШв 19х0,75
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КПсБбШв 19х1,0
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КПсБбШв 19х1,5
1 предложение
КПсБбШв 19х2,5
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КПсБбШв 27х0,75
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КПсБбШв 27х1,0
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КПсБбШв 27х1,5
Нет предложений
КПсБбШв 27х2,5
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КПсБбШв 37х0,75
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КПсБбШв 37х1,0
Нет предложений
КПсБбШв 37х1,5
Нет предложений
КПсБбШв 37х2,5
Нет предложений
КПсБбШв 4х0,75
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КПсБбШв 4х1,0
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КПсБбШв 4х1,5
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КПсБбШв 4х2,5
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КПсБбШв 4х4,0
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КПсБбШв 4х6,0
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КПсБбШв 52х0,75
Нет предложений
КПсБбШв 52х1,0
Нет предложений
КПсБбШв 52х1,5
Нет предложений
КПсБбШв 5х0,75
Нет предложений
КПсБбШв 5х1,0
Нет предложений
КПсБбШв 5х1,5
Нет предложений
КПсБбШв 5х2,5
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КПсБбШв 61х0,75
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КПсБбШв 61х1,0
Нет предложений
КПсБбШв 61х1,5
Нет предложений
КПсБбШв 7х0,75
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КПсБбШв 7х1,0
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КПсБбШв 7х1,5
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КПсБбШв 7х2,5
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КПсБбШв 7х4,0
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КПсБбШв 7х6,0
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Расшифровка кабеля КПсБбШв
- _медная жила
- Кконтрольный кабель
- Псизоляция из самозатухающего полиэтилена
- Ббброня из стальных лент без подушки
- Швшланг из ПВХ пластиката
Характеристики кабеля КПсБбШв
|Номинальное переменное напряжение
|0,66 кВ частотой до 100 Гц
|Испытательное переменное напряжение
|2,5 кВ частотой 50 Гц
|Время выдержки при испытании
|5 мин
|Строительная длина
|не менее 150 м
|Минимальный радиус изгиба
|10 наружных диаметров
|Диапазон рабочих температур
|от -50°С до +50°С
|Срок службы
|не менее 15 лет
Конструкция кабеля КПсБбШв
1. Однопроволочная круглая медная жила
2. Изоляция жилы из самозатухающего полиэтилена
3. Разделительный слой из полиэтилена или ПВХ пластиката или в виде лент из полиамидной, полиэтилентерефталатной плёнки или из крепированой бумаги
4. Конструкция элементов защитного покрова:
— без подушки
— броня из стальных оцинкованных лент
— наружный покров из выпрессованного ПВХ защитного шланга
2. Изоляция жилы из самозатухающего полиэтилена
3. Разделительный слой из полиэтилена или ПВХ пластиката или в виде лент из полиамидной, полиэтилентерефталатной плёнки или из крепированой бумаги
4. Конструкция элементов защитного покрова:
— без подушки
— броня из стальных оцинкованных лент
— наружный покров из выпрессованного ПВХ защитного шланга
Применение кабеля КПсБбШв
— Контрольный кабель КПсБбШв предназначен для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 0,66 кВ частоты до 100 Гц или постоянным напряжением до 1 кВ
— Кабель КПсБбШв используется для прокладки в помещениях, каналах, туннелях, в земле (траншеях), в том числе в условиях агрессивной среды и в местах, подверженных воздействию блуждающих токов, если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям
— Кабель КПсБбШв используется для прокладки в помещениях, каналах, туннелях, в земле (траншеях), в том числе в условиях агрессивной среды и в местах, подверженных воздействию блуждающих токов, если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям
Наименование Остаток Ед. изм. Цена с НДС Поставщик Запросить счет
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