Кабель КППбШв
КППбШв 10х0,75
Нет предложений
КППбШв 10х1,0
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КППбШв 10х1,5
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КППбШв 10х2,5
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КППбШв 10х4,0
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КППбШв 10х6,0
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КППбШв 14х0,75
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КППбШв 14х1,0
Нет предложений
КППбШв 14х1,5
1 предложение
КППбШв 14х2,5
Нет предложений
КППбШв 19х0,75
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КППбШв 19х1,0
Нет предложений
КППбШв 19х1,5
Нет предложений
КППбШв 19х2,5
Нет предложений
КППбШв 27х0,75
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КППбШв 27х1,0
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КППбШв 27х1,5
Нет предложений
КППбШв 27х2,5
Нет предложений
КППбШв 37х0,75
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КППбШв 37х1,0
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КППбШв 37х1,5
Нет предложений
КППбШв 37х2,5
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КППбШв 7х2,5
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КППбШв 7х4,0
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КППбШв 7х6,0
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Расшифровка кабеля КППбШв
- _медная жила
- Кконтрольный кабель
- Пизоляция из полиэтилена
- Пбброня из стальных оцинкованных проволок без подушки
- Швшланг из ПВХ пластиката
Характеристики кабеля КППбШв
|Номинальное переменное напряжение
|0,66 кВ частотой до 100 Гц
|Испытательное переменное напряжение
|2,5 кВ частотой 50 Гц
|Время выдержки при испытании
|5 мин
|Строительная длина
|не менее 150 м
|Минимальный радиус изгиба
|10 наружных диаметров
|Диапазон рабочих температур
|от -50°С до +50°С
|Срок службы
|не менее 15 лет
Конструкция кабеля КППбШв
1. Однопроволочная круглая медная жила
2. Изоляция жилы из полиэтилена
3. Разделительный слой из полиэтилена или ПВХ пластиката или в виде лент из полиамидной, полиэтилентерефталатной плёнки или из крепированой бумаги
4. Конструкция элементов защитного покрова:
— без подушки
— броня из стальных оцинкованных лент
— наружный покров из выпрессованного поливинилхлоридного защитного шланга
2. Изоляция жилы из полиэтилена
3. Разделительный слой из полиэтилена или ПВХ пластиката или в виде лент из полиамидной, полиэтилентерефталатной плёнки или из крепированой бумаги
4. Конструкция элементов защитного покрова:
— без подушки
— броня из стальных оцинкованных лент
— наружный покров из выпрессованного поливинилхлоридного защитного шланга
Применение кабеля КППбШв
— Контрольный кабель КППбШв предназначен для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 0,66 кВ частоты 100 Гц или постоянным напряжением до 1 кВ
— Используется для прокладки в помещениях, каналах, туннелях, в земле (траншеях) в условиях агрессивной среды и в местах, подверженных воздействию блуждающих токов, если кабель подвергается значительным растягивающим усилиям
— Применяется для одиночной прокладки в кабельных сооружениях и производственных помещениях. Групповая прокладка разрешается только в наружных электроустановках и производственных помещениях, где возможно лишь периодическое присутствие обслуживающего персонала, при этом необходимо применять пассивную огнезащиту
— Используется для прокладки в помещениях, каналах, туннелях, в земле (траншеях) в условиях агрессивной среды и в местах, подверженных воздействию блуждающих токов, если кабель подвергается значительным растягивающим усилиям
— Применяется для одиночной прокладки в кабельных сооружениях и производственных помещениях. Групповая прокладка разрешается только в наружных электроустановках и производственных помещениях, где возможно лишь периодическое присутствие обслуживающего персонала, при этом необходимо применять пассивную огнезащиту
Наименование Остаток Ед. изм. Цена с НДС Поставщик Запросить счет
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