Кабель КПБбШв
КПБбШв 10х0,75
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КПБбШв 10х1,0
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КПБбШв 10х1,5
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КПБбШв 10х2,5
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КПБбШв 10х4,0
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КПБбШв 10х6,0
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КПБбШв 14х0,75
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КПБбШв 14х1,0
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КПБбШв 14х1,5
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КПБбШв 14х2,5
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КПБбШв 19х0,75
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КПБбШв 19х1,0
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КПБбШв 19х1,5
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КПБбШв 19х2,5
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КПБбШв 27х0,75
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КПБбШв 27х1,0
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КПБбШв 27х1,5
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КПБбШв 27х2,5
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КПБбШв 37х0,75
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КПБбШв 37х1,0
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КПБбШв 37х1,5
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КПБбШв 37х2,5
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КПБбШв 4х0,75
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КПБбШв 4х1,0
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КПБбШв 4х1,5
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КПБбШв 4х2,5
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КПБбШв 4х4,0
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КПБбШв 4х6,0
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КПБбШв 52х0,75
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КПБбШв 52х1,0
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КПБбШв 52х1,5
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КПБбШв 5х0,75
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КПБбШв 5х1,0
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КПБбШв 5х1,5
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КПБбШв 5х2,5
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КПБбШв 61х0,75
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КПБбШв 61х1,0
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КПБбШв 61х1,5
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КПБбШв 7х0,75
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КПБбШв 7х1,0
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КПБбШв 7х1,5
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КПБбШв 7х2,5
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КПБбШв 7х4,0
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КПБбШв 7х6,0
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Расшифровка кабеля КПБбШв
- _медная жила
- Кконтрольный кабель
- Пизоляция из полиэтилена
- Ббброня из стальных лент без подушки
- Швшланг из ПВХ пластиката
Характеристики кабеля КПБбШв
|Номинальное переменное напряжение
|0,66 кВ частотой до 100 Гц
|Испытательное переменное напряжение
|2,5 кВ частотой 50 Гц
|Время выдержки при испытании
|5 мин
|Строительная длина
|не менее 150 м
|Минимальный радиус изгиба
|10 наружных диаметров
|Диапазон рабочих температур
|от -50°С до +50°С
|Срок службы
|не менее 15 лет
Конструкция кабеля КПБбШв
1. Однопроволочная круглая медная жила
2. Изоляция жилы из полиэтилена
3. Разделительный слой из полиэтилена или ПВХ пластиката или в виде лент из полиамидной, полиэтилентерефталатной плёнки или из крепированой бумаги
4. Конструкция элементов защитного покрова:
— без подушки
— броня из стальных оцинкованных лент
— наружный покров из выпрессованного поливинилхлоридного защитного шланга
2. Изоляция жилы из полиэтилена
3. Разделительный слой из полиэтилена или ПВХ пластиката или в виде лент из полиамидной, полиэтилентерефталатной плёнки или из крепированой бумаги
4. Конструкция элементов защитного покрова:
— без подушки
— броня из стальных оцинкованных лент
— наружный покров из выпрессованного поливинилхлоридного защитного шланга
Применение кабеля КПБбШв
— Контрольный кабель КПБбШв предназначен для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 0,66 кВ частоты 100 Гц или постоянным напряжением до 1 кВ
— Применяются для прокладки в помещениях, каналах, туннелях, в земле (траншеях), в условиях агрессивной среды и в местах, подверженных воздействию блуждающих токов, если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям
— Кабели КПБбШв должны эксплуатироваться в стационарном состоянии при температуре окружающей среды от -50С до +50С, относительной влажности воздуха до 98% при температуре до 35 °С
— Не распространяют горение при одиночной прокладке
— Применяются для прокладки в помещениях, каналах, туннелях, в земле (траншеях), в условиях агрессивной среды и в местах, подверженных воздействию блуждающих токов, если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям
— Кабели КПБбШв должны эксплуатироваться в стационарном состоянии при температуре окружающей среды от -50С до +50С, относительной влажности воздуха до 98% при температуре до 35 °С
— Не распространяют горение при одиночной прокладке
Наименование Остаток Ед. изм. Цена с НДС Поставщик Запросить счет
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