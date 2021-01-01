Кабель АКПВГ
АКПВГ 10х10
Нет предложений
АКПВГ 10х2,5
Нет предложений
АКПВГ 10х4,0
Нет предложений
АКПВГ 10х6,0
Нет предложений
АКПВГ 14х2,5
Нет предложений
АКПВГ 19х2,5
Нет предложений
АКПВГ 27х2,5
Нет предложений
АКПВГ 37х2,5
Нет предложений
АКПВГ 4х10
Нет предложений
АКПВГ 4х2,5
Нет предложений
АКПВГ 4х4,0
Нет предложений
АКПВГ 4х6,0
Нет предложений
АКПВГ 5х2,5
Нет предложений
АКПВГ 7х10
Нет предложений
АКПВГ 7х2,5
Нет предложений
АКПВГ 7х4,0
Нет предложений
АКПВГ 7х6,0
Нет предложений
Расшифровка кабеля АКПВГ
- Аалюминиевая жила
- Кконтрольный кабель
- Пизоляция из полиэтилена
- Воболочка из ПВХ пластиката
- Гзащитный покров отсутствует
Характеристики кабеля АКПВГ
|Номинальное переменное напряжение
|0,66 кВ частотой до 100 Гц
|Испытательное переменное напряжение
|2,5 кВ частотой 50 Гц
|Время выдержки при испытании
|5 мин
|Строительная длина
|не менее 150 м
|Минимальный радиус изгиба
|6 наружных диаметров
|Диапазон рабочих температур
|от -50°С до +50°С
|Срок службы
|не менее 15 лет
|Класс пожарной безопасности
|О1.8.2.5.4
Конструкция кабеля АКПВГ
1. Однопроволочная круглая алюминиевая жила
2. Изоляция жилы из полиэтилена
3. Разделительный слой в виде ленты из полиамидной или полиэтилентерефталатной плёнки, из кабельной или телефонной бумаги. Допускается изготовление кабеля без разделительного слоя при отсутствии прилипания изоляции к оболочке
4. Оболочка из ПВХ пластиката
2. Изоляция жилы из полиэтилена
3. Разделительный слой в виде ленты из полиамидной или полиэтилентерефталатной плёнки, из кабельной или телефонной бумаги. Допускается изготовление кабеля без разделительного слоя при отсутствии прилипания изоляции к оболочке
4. Оболочка из ПВХ пластиката
Применение кабеля АКПВГ
— Контрольные кабели АКПВГ предназначены для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 0,66 кВ частоты до 100 Гц или постоянным напряжением до 1 кВ
— Применяются для прокладки в помещениях, канавах, туннелях, в условиях агрессивной среды, при отсутствии механических воздействий на кабель
— Кабель марки АКПВГ может быть проложен на открытом воздухе при обеспечении защиты кабеля в местах выхода на поверхность
— Применяются для прокладки в помещениях, канавах, туннелях, в условиях агрессивной среды, при отсутствии механических воздействий на кабель
— Кабель марки АКПВГ может быть проложен на открытом воздухе при обеспечении защиты кабеля в местах выхода на поверхность
Наименование Остаток Ед. изм. Цена с НДС Поставщик Запросить счет
Нет данных
Фильтры
Контакты
Загрузка...
Производитель
Загрузка...