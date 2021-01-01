Кабель АКПВБГ
АКПВБГ 10х10
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АКПВБГ 10х2,5
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АКПВБГ 10х4,0
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АКПВБГ 10х6,0
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АКПВБГ 14х2,5
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АКПВБГ 19х2,5
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АКПВБГ 27х2,5
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АКПВБГ 37х2,5
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АКПВБГ 4х10
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АКПВБГ 4х2,5
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АКПВБГ 4х4,0
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АКПВБГ 4х6,0
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АКПВБГ 5х2,5
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АКПВБГ 7х10
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АКПВБГ 7х2,5
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АКПВБГ 7х4,0
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АКПВБГ 7х6,0
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Расшифровка кабеля АКПВБГ
- Аалюминиевая жила
- Кконтрольный кабель
- Пизоляция из полиэтилена
- Воболочка из ПВХ пластиката
- Бброня из стальных оцинкованных лент
- Гброня из стальных оцинкованных лент
Характеристики кабеля АКПВБГ
|Номинальное переменное напряжение
|0,66 кВ частотой до 100 Гц
|Испытательное переменное напряжение
|2,5 кВ частотой 50 Гц
|Время выдержки при испытании
|5 мин
|Строительная длина
|не менее 150 м
|Минимальный радиус изгиба
|10 наружных диаметров
|Диапазон рабочих температур
|от -50°С до +50°С
|Срок службы
|не менее 15 лет
Конструкция кабеля АКПВБГ
1. Однопроволочная круглая алюминиевая жила
2. Изоляция жилы из полиэтилена
3. Разделительный слой в виде ленты из полиамидной или полиэтилентерефталатной плёнки, из кабельной или телефонной бумаги. Допускается изготовление кабеля без разделительного слоя при отсутствии прилипания изоляции к оболочке
4. Оболочка из ПВХ пластиката
5. Конструкция элементов защитного покрова:
— Подушка:
крепированная бумага или кабельная пропитанная бумага;
битумный состав или битум.
— Броня из стальных оцинкованных лент
— Без наружного покрова
2. Изоляция жилы из полиэтилена
3. Разделительный слой в виде ленты из полиамидной или полиэтилентерефталатной плёнки, из кабельной или телефонной бумаги. Допускается изготовление кабеля без разделительного слоя при отсутствии прилипания изоляции к оболочке
4. Оболочка из ПВХ пластиката
5. Конструкция элементов защитного покрова:
— Подушка:
крепированная бумага или кабельная пропитанная бумага;
битумный состав или битум.
— Броня из стальных оцинкованных лент
— Без наружного покрова
Применение кабеля АКПВБГ
— Контрольный кабель АКПВБГ предназначен для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 0,66 кВ частоты до 100 Гц или постоянным напряжением до 1 кВ
— Кабели марки АКПВБГ могут быть проложены на открытом воздухе при условии обеспечения их защиты от механических повреждений и воздействия прямых световых лучей
— Не допускается прокладывать в пожароопасных помещениях
— Допускается прокладка под водой и в местах, где кабель подвергается значительным растягивающим усилиям
— Кабели марки АКПВБГ могут быть проложены на открытом воздухе при условии обеспечения их защиты от механических повреждений и воздействия прямых световых лучей
— Не допускается прокладывать в пожароопасных помещениях
— Допускается прокладка под водой и в местах, где кабель подвергается значительным растягивающим усилиям
Наименование Остаток Ед. изм. Цена с НДС Поставщик Запросить счет
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