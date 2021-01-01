Кабель АКПВБ
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АКПВБ 10х2,5
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АКПВБ 10х4,0
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АКПВБ 10х6,0
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АКПВБ 37х2,5
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АКПВБ 4х10
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АКПВБ 4х4,0
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АКПВБ 4х6,0
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АКПВБ 5х10
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АКПВБ 5х6,0
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АКПВБ 7х10
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АКПВБ 7х2,5
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АКПВБ 7х4,0
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АКПВБ 7х6,0
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Расшифровка кабеля АКПВБ
- Аалюминиевая жила
- Кконтрольный кабель
- Пизоляция из полиэтилена
- Воболочка из ПВХ пластиката
- Бброня из стальных лент
Характеристики кабеля АКПВБ
|Номинальное переменное напряжение
|0,66 кВ частотой до 100 Гц
|Испытательное переменное напряжение
|2,5 кВ частотой 50 Гц
|Время выдержки при испытании
|5 мин
|Строительная длина
|не менее 150 м
|Минимальный радиус изгиба
|10 наружных диаметров
|Диапазон рабочих температур
|от -50°С до +50°С
|Срок службы
|не менее 20 лет
|Класс пожарной безопасности
|О2.8.2.5.4
Конструкция кабеля АКПВБ
1. Однопроволочная круглая алюминиевая жила
2. Изоляция жилы из полиэтилена
3. Разделительный слой в виде ленты из полиамидной или полиэтилентерефталатной плёнки, из кабельной или телефонной бумаги. Допускается изготовление кабеля без разделительного слоя при отсутствии прилипания изоляции к оболочке
4. Оболочка из ПВХ пластиката
5. Конструкция элементов защитного покрова:
— Подушка:
крепированная бумага или кабельная пропитанная бумага;
битумный состав или битум.
— Броня из стальных оцинкованных лент
— Наружный покров:
битумный состав или битум, или вязкий подклеивающий состав;
пропитанная кабельная пряжа или стеклянная пряжа из штапелированного волокна;
битумный состав или битум, или вязкий подклеивающий состав;
покрытие, предохраняющее витки кабеля от слипания.
2. Изоляция жилы из полиэтилена
3. Разделительный слой в виде ленты из полиамидной или полиэтилентерефталатной плёнки, из кабельной или телефонной бумаги. Допускается изготовление кабеля без разделительного слоя при отсутствии прилипания изоляции к оболочке
4. Оболочка из ПВХ пластиката
5. Конструкция элементов защитного покрова:
— Подушка:
крепированная бумага или кабельная пропитанная бумага;
битумный состав или битум.
— Броня из стальных оцинкованных лент
— Наружный покров:
битумный состав или битум, или вязкий подклеивающий состав;
пропитанная кабельная пряжа или стеклянная пряжа из штапелированного волокна;
битумный состав или битум, или вязкий подклеивающий состав;
покрытие, предохраняющее витки кабеля от слипания.
Применение кабеля АКПВБ
— Контрольные кабели АКПВБ предназначены для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 0,66 кВ частоты до 100 Гц или постоянным напряжением до 1 кВ
— Кабели марки АКПВБ применяются для прокладки в помещениях, каналах, туннелях, в земле (траншеях), в условиях агрессивной среды и в местах, подверженных воздействию блуждающих токов, если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям
— Кабель АКПВБ используется для одиночной прокладки в кабельных сооружениях и производственных помещениях. Групповая прокладка разрешается только в наружных электроустановках и производственных помещениях, где возможно лишь периодическое присутствие обслуживающего персонала, при этом необходимо применять пассивную огнезащиту
— Кабели марки АКПВБ применяются для прокладки в помещениях, каналах, туннелях, в земле (траншеях), в условиях агрессивной среды и в местах, подверженных воздействию блуждающих токов, если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям
— Кабель АКПВБ используется для одиночной прокладки в кабельных сооружениях и производственных помещениях. Групповая прокладка разрешается только в наружных электроустановках и производственных помещениях, где возможно лишь периодическое присутствие обслуживающего персонала, при этом необходимо применять пассивную огнезащиту
Наименование Остаток Ед. изм. Цена с НДС Поставщик Запросить счет
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