Кабель АКПсВГз
АКПсВГз 4х10
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АКПсВГз 4х2,5
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АКПсВГз 4х4,0
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АКПсВГз 4х6,0
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АКПсВГз 5х10
Нет предложений
АКПсВГз 5х2,5
Нет предложений
АКПсВГз 5х4,0
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АКПсВГз 5х6,0
Нет предложений
Расшифровка кабеля АКПсВГз
- Аалюминиевая жила
- Кконтрольный кабель
- Псизоляция из самозатухающего полиэтилена
- Воболочка из ПВХ пластиката
- Гзащитный покров отсутствует
- зс заполнением
Характеристики кабеля АКПсВГз
|Номинальное переменное напряжение
|0,66 кВ частотой до 100 Гц
|Испытательное переменное напряжение
|2,5 кВ частотой 50 Гц
|Время выдержки при испытании
|5 мин
|Строительная длина
|не менее 150 м
|Минимальный радиус изгиба
|10 наружных диаметров
|Диапазон рабочих температур
|от -50°С до +50°С
|Срок службы
|не менее 20 лет
Конструкция кабеля АКПсВГз
1. Однопроволочная круглая алюминиевая жила
2. Изоляция жилы из самозатухающего полиэтилена
3. Заполнение между скрученными изолированными жилами
4. Разделительный слой в виде ленты из полиамидной или полиэтилентерефталатной плёнки, из кабельной или телефонной бумаги. Допускается изготовление кабеля без разделительного слоя при отсутствии прилипания изоляции к оболочке
5. Оболочка из ПВХ пластиката
2. Изоляция жилы из самозатухающего полиэтилена
3. Заполнение между скрученными изолированными жилами
4. Разделительный слой в виде ленты из полиамидной или полиэтилентерефталатной плёнки, из кабельной или телефонной бумаги. Допускается изготовление кабеля без разделительного слоя при отсутствии прилипания изоляции к оболочке
5. Оболочка из ПВХ пластиката
Применение кабеля АКПсВГз
— Контрольный кабель АКПсВГз предназначен для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 0,66 кВ частоты до 100 Гц или постоянным напряжением до 1 кВ
— Кабель марки АКПсВГз рассчитан для электроустановок, требующих уплотнения кабелей при вводе
— Кабель марки АКПсВГз рассчитан для электроустановок, требующих уплотнения кабелей при вводе
Наименование Остаток Ед. изм. Цена с НДС Поставщик Запросить счет
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