Кабель АКПсВГЭ
АКПсВГЭ 10х10
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АКПсВГЭ 10х2,5
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АКПсВГЭ 10х4,0
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АКПсВГЭ 10х6,0
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АКПсВГЭ 14х2,5
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АКПсВГЭ 19х2,5
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АКПсВГЭ 27х2,5
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АКПсВГЭ 37х2,5
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АКПсВГЭ 4х10
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АКПсВГЭ 4х2,5
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АКПсВГЭ 4х4,0
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АКПсВГЭ 4х6,0
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АКПсВГЭ 5х2,5
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АКПсВГЭ 7х10
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АКПсВГЭ 7х2,5
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АКПсВГЭ 7х4,0
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АКПсВГЭ 7х6,0
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Расшифровка кабеля АКПсВГЭ
- Аалюминиевая жила
- Кконтрольный кабель
- Псизоляция из самозатухающего полиэтилена
- Воболочка из ПВХ пластиката
- Гзащитный покров отсутствует
- Ээкран
Характеристики кабеля АКПсВГЭ
|Номинальное переменное напряжение
|0,66 кВ частотой до 100 Гц
|Испытательное переменное напряжение
|2,5 кВ частотой 50 Гц
|Время выдержки при испытании
|5 мин
|Строительная длина
|не менее 150 м
|Минимальный радиус изгиба
|6 наружных диаметров
|Диапазон рабочих температур
|от -50°С до +50°С
|Срок службы
|не менее 20 лет
Конструкция кабеля АКПсВГЭ
1. Однопроволочная круглая алюминиевая жила
2. Изоляция жилы из самозатухающего полиэтилена
3. Разделительный слой из полиэтилена или ПВХ пластиката или в виде ленты из полиамидной или полиэтилентерефталатной плёнки, из кабельной или телефонной бумаги
4. Металлический экран:
— из медной фольги или медной ленты
— или из алюминиевой фольги с проложенной вдоль экрана медной проволокой
5. Оболочка из ПВХ пластиката
2. Изоляция жилы из самозатухающего полиэтилена
3. Разделительный слой из полиэтилена или ПВХ пластиката или в виде ленты из полиамидной или полиэтилентерефталатной плёнки, из кабельной или телефонной бумаги
4. Металлический экран:
— из медной фольги или медной ленты
— или из алюминиевой фольги с проложенной вдоль экрана медной проволокой
5. Оболочка из ПВХ пластиката
Применение кабеля АКПсВГЭ
— Контрольный кабель АКПсВГЭ предназначен для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 0,66 кВ частоты до 100 Гц или постоянным напряжением до 1 кВ
— Кабели АКПсВГЭ используются для прокладки в помещениях, каналах, туннелях при отсутствии механических воздействий на кабель в условиях агрессивной среды и необходимости защиты электрических цепей от влияния внешних электрических полей
— Кабели АКПсВГЭ используются для прокладки в помещениях, каналах, туннелях при отсутствии механических воздействий на кабель в условиях агрессивной среды и необходимости защиты электрических цепей от влияния внешних электрических полей
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