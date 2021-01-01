Кабель АКПсВБбГ
АКПсВБбГ 10х10
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АКПсВБбГ 10х2,5
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АКПсВБбГ 10х4,0
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АКПсВБбГ 10х6,0
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АКПсВБбГ 14х2,5
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АКПсВБбГ 19х2,5
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АКПсВБбГ 27х2,5
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АКПсВБбГ 37х2,5
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АКПсВБбГ 4х10
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АКПсВБбГ 4х2,5
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АКПсВБбГ 4х4,0
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АКПсВБбГ 4х6,0
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АКПсВБбГ 5х2,5
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АКПсВБбГ 7х10
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АКПсВБбГ 7х2,5
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АКПсВБбГ 7х4,0
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АКПсВБбГ 7х6,0
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Расшифровка кабеля АКПсВБбГ
- Аалюминиевая жила
- Кконтрольный кабель
- Псизоляция из самозатухающего полиэтилена
- Воболочка из ПВХ пластиката
- Ббброня из стальной оцинкованной ленты без подушки
- Гбез наружного покрова
Характеристики кабеля АКПсВБбГ
|Номинальное переменное напряжение
|0,66 кВ частотой до 100 Гц
|Испытательное переменное напряжение
|2,5 кВ частотой 50 Гц
|Время выдержки при испытании
|5 мин
|Строительная длина
|не менее 150 м
|Минимальный радиус изгиба
|10 наружных диаметров
|Диапазон рабочих температур
|от -50°С до +50°С
|Срок службы
|не менее 15 лет
Конструкция кабеля АКПсВБбГ
1. Однопроволочная круглая алюминиевая жила
2. Изоляция жилы из самозатухающего полиэтилена
3. Разделительный слой в виде ленты из полиамидной или полиэтилентерефталатной плёнки, из кабельной или телефонной бумаги. Допускается изготовление кабеля без разделительного слоя при отсутствии прилипания изоляции к оболочке
4. Оболочка из ПВХ пластиката
5. Конструкция элементов защитного покрова:
— без подушки
— броня из стальных оцинкованных лент
— без наружного покрова
2. Изоляция жилы из самозатухающего полиэтилена
3. Разделительный слой в виде ленты из полиамидной или полиэтилентерефталатной плёнки, из кабельной или телефонной бумаги. Допускается изготовление кабеля без разделительного слоя при отсутствии прилипания изоляции к оболочке
4. Оболочка из ПВХ пластиката
5. Конструкция элементов защитного покрова:
— без подушки
— броня из стальных оцинкованных лент
— без наружного покрова
Применение кабеля АКПсВБбГ
— Контрольный кабель АКПсВБбГ предназначен для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 0,66 кВ частоты до 100 Гц или постоянным напряжением до 1 кВ
— Кабель АКПсВБбГ применяется для прокладки в помещениях, каналах, туннелях, если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям
— Кабель АКПсВБбГ применяется для прокладки в помещениях, каналах, туннелях, если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям
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