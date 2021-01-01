Кабель АКПсБбШв
АКПсБбШв 10х10
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АКПсБбШв 10х2,5
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АКПсБбШв 10х4,0
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АКПсБбШв 10х6,0
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АКПсБбШв 14х2,5
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АКПсБбШв 19х2,5
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АКПсБбШв 27х2,5
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АКПсБбШв 37х2,5
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АКПсБбШв 4х10
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АКПсБбШв 4х2,5
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АКПсБбШв 4х4,0
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АКПсБбШв 4х6,0
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АКПсБбШв 5х2,5
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АКПсБбШв 7х10
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АКПсБбШв 7х2,5
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АКПсБбШв 7х4,0
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АКПсБбШв 7х6,0
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Расшифровка кабеля АКПсБбШв
- Аалюминиевая жила
- Кконтрольный кабель
- Псизоляция из самозатухающего полиэтилена
- Ббброня из стальных лент без подушки
- Швшланг из ПВХ пластиката
Характеристики кабеля АКПсБбШв
|Номинальное переменное напряжение
|0,66 кВ частотой до 100 Гц
|Испытательное переменное напряжение
|2,5 кВ частотой 50 Гц
|Время выдержки при испытании
|5 мин
|Строительная длина
|не менее 150 м
|Минимальный радиус изгиба
|10 наружных диаметров
|Диапазон рабочих температур
|от -50°С до +50°С
|Срок службы
|не менее 15 лет
Конструкция кабеля АКПсБбШв
1. Однопроволочная круглая алюминиевая жила
2. Изоляция жилы из самозатухающего полиэтилена
3. Разделительный слой из полиэтилена или ПВХ пластиката или в виде лент из полиамидной, полиэтилентерефталатной плёнки или из крепированой бумаги
4. Конструкция элементов защитного покрова:
— без подушки
— броня из стальных оцинкованных лент
— наружный покров из выпрессованного ПВХ защитного шланга
2. Изоляция жилы из самозатухающего полиэтилена
3. Разделительный слой из полиэтилена или ПВХ пластиката или в виде лент из полиамидной, полиэтилентерефталатной плёнки или из крепированой бумаги
4. Конструкция элементов защитного покрова:
— без подушки
— броня из стальных оцинкованных лент
— наружный покров из выпрессованного ПВХ защитного шланга
Применение кабеля АКПсБбШв
— Контрольный кабель АКПсБбШв предназначен для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 0,66 кВ частоты до 100 Гц или постоянным напряжением до 1 кВ
— Кабель АКПсБбШв используется для прокладки в помещениях, каналах, туннелях, в земле (траншеях), в том числе в условиях агрессивной среды и в местах, подверженных воздействию блуждающих токов, если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям
— Кабель АКПсБбШв используется для прокладки в помещениях, каналах, туннелях, в земле (траншеях), в том числе в условиях агрессивной среды и в местах, подверженных воздействию блуждающих токов, если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям
Наименование Остаток Ед. изм. Цена с НДС Поставщик Запросить счет
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