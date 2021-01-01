Кабель АКПБбШв
АКПБбШв 10х10
Нет предложений
АКПБбШв 10х2,5
Нет предложений
АКПБбШв 10х4,0
Нет предложений
АКПБбШв 10х6,0
Нет предложений
АКПБбШв 14х2,5
Нет предложений
АКПБбШв 19х2,5
Нет предложений
АКПБбШв 27х2,5
Нет предложений
АКПБбШв 37х2,5
Нет предложений
АКПБбШв 4х10
Нет предложений
АКПБбШв 4х2,5
Нет предложений
АКПБбШв 4х4,0
Нет предложений
АКПБбШв 4х6,0
Нет предложений
АКПБбШв 5х2,5
Нет предложений
АКПБбШв 7х10
Нет предложений
АКПБбШв 7х2,5
Нет предложений
АКПБбШв 7х4,0
Нет предложений
АКПБбШв 7х6,0
Нет предложений
Расшифровка кабеля АКПБбШв
- Аалюминиевая жила
- Кконтрольный кабель
- Пизоляция из полиэтилена
- Ббброня из стальных лент без подушки
- Швшланг из ПВХ пластиката
Характеристики кабеля АКПБбШв
|Номинальное переменное напряжение
|0,66 кВ частотой до 100 Гц
|Испытательное переменное напряжение
|2,5 кВ частотой 50 Гц
|Время выдержки при испытании
|5 мин
|Строительная длина
|не менее 150 м
|Минимальный радиус изгиба
|10 наружных диаметров
|Диапазон рабочих температур
|от -50°С до +50°С
|Срок службы
|не менее 20 лет
|Класс пожарной безопасности
|О1.8.2.5.4
Конструкция кабеля АКПБбШв
1. Однопроволочная круглая медная жила
2. Изоляция жилы из полиэтилена
3. Разделительный слой из полиэтилена или ПВХ пластиката или в виде лент из полиамидной, полиэтилентерефталатной плёнки или из крепированой бумаги
4. Конструкция элементов защитного покрова:
— без подушки
— броня из двух стальных оцинкованных лент
— наружный покров из выпрессованного поливинилхлоридного защитного шланга
2. Изоляция жилы из полиэтилена
3. Разделительный слой из полиэтилена или ПВХ пластиката или в виде лент из полиамидной, полиэтилентерефталатной плёнки или из крепированой бумаги
4. Конструкция элементов защитного покрова:
— без подушки
— броня из двух стальных оцинкованных лент
— наружный покров из выпрессованного поливинилхлоридного защитного шланга
Применение кабеля АКПБбШв
— Контрольный кабель АКПБбШв предназначен для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 0,66 кВ частоты 100 Гц или постоянным напряжением до 1 кВ
— Применяются для прокладки в помещениях, каналах, туннелях, в земле (траншеях), в условиях агрессивной среды и в местах, подверженных воздействию блуждающих токов, если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям
— Кабели АКПБбШв должны эксплуатироваться в стационарном состоянии при температуре окружающей среды от -50С до +50С, относительной влажности воздуха до 98% при температуре до 35 °С
— Допускается эксплуатация кабелей АКПБбШв в высокогорных районах при высоте не более 4300 м над уровнем моря, при этом допустимая температура нагрева кабеля должна быть уменьшена из расчета 0,6С на каждые 100 м выше 1000 м над уровнем моря
— Температура, при которой производится монтаж кабелей АКПБбШв – не ниже минус 7 °С (без предварительного подогрева)
— Не распространяют горение при одиночной прокладке
— Применяются для прокладки в помещениях, каналах, туннелях, в земле (траншеях), в условиях агрессивной среды и в местах, подверженных воздействию блуждающих токов, если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям
— Кабели АКПБбШв должны эксплуатироваться в стационарном состоянии при температуре окружающей среды от -50С до +50С, относительной влажности воздуха до 98% при температуре до 35 °С
— Допускается эксплуатация кабелей АКПБбШв в высокогорных районах при высоте не более 4300 м над уровнем моря, при этом допустимая температура нагрева кабеля должна быть уменьшена из расчета 0,6С на каждые 100 м выше 1000 м над уровнем моря
— Температура, при которой производится монтаж кабелей АКПБбШв – не ниже минус 7 °С (без предварительного подогрева)
— Не распространяют горение при одиночной прокладке
Наименование Остаток Ед. изм. Цена с НДС Поставщик Запросить счет
Нет данных
Фильтры
Контакты
Загрузка...
Производитель
Загрузка...