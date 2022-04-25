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Кабель КППГнг(A)-HF

КППГнг(A)-HF 14х1,0
0.216
км
АО «РКК»
Москва
КППГнг(A)-HF 3х2,5
0.207
км
ООО «НК-Кабель»
Саранск
КППГнг(A)-HF 4х1,0
0.200
км
ООО «Конкорд»
Смоленск
КППГнг(A)-HF 14х1,0
0.493
км
ООО «Конкорд»
Смоленск
КППГнг(A)-HF 37х1,0
1.000
км
ООО «Конкорд»
Смоленск
КППГнг(A)-HF 4х2,5
0.072
км
ООО «Конкорд»
Смоленск
КППГнг(A)-HF 14х1,5
0.980
км
ООО «Конкорд»
Смоленск
КППГнг(A)-HF 4х1,0
0.117
км
ООО «ТД «Толедо»
Нижний Новгород
КППГнг(A)-HF 5х1,0
0.200
км
АО «Завод «ЭнергоКабель»
Электроугли
КППГнг(A)-HF 4х1,0
0.185
км
АО «СПКБ Техно»
Подольск
КППГнг(A)-HF 5х1,0
0.100
км
АО «СПКБ Техно»
Подольск
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