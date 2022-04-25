Кабель КППГнг(A)-HF
КППГнг(A)-HF 10х0,75
Нет предложений
КППГнг(A)-HF 10х1,0
Нет предложений
КППГнг(A)-HF 10х1,5
Нет предложений
КППГнг(A)-HF 10х2,5
Нет предложений
КППГнг(A)-HF 10х4,0
Нет предложений
КППГнг(A)-HF 10х6,0
Нет предложений
КППГнг(A)-HF 12х1,5
Нет предложений
КППГнг(A)-HF 14х0,75
Нет предложений
КППГнг(A)-HF 14х1,0
2 предложения
КППГнг(A)-HF 14х1,5
1 предложение
КППГнг(A)-HF 14х2,5
Нет предложений
КППГнг(A)-HF 19х0,75
Нет предложений
КППГнг(A)-HF 19х1,0
Нет предложений
КППГнг(A)-HF 19х1,5
Нет предложений
КППГнг(A)-HF 19х2,5
Нет предложений
КППГнг(A)-HF 27х1,0
Нет предложений
КППГнг(A)-HF 27х1,5
Нет предложений
КППГнг(A)-HF 27х2,5
Нет предложений
КППГнг(A)-HF 37х1,0
1 предложение
КППГнг(A)-HF 37х1,5
Нет предложений
КППГнг(A)-HF 37х2,5
Нет предложений
КППГнг(A)-HF 3х2,5
1 предложение
КППГнг(A)-HF 4х0,75
Нет предложений
КППГнг(A)-HF 4х1,0
3 предложения
КППГнг(A)-HF 4х1,5
Нет предложений
КППГнг(A)-HF 4х2,5
1 предложение
КППГнг(A)-HF 4х4,0
Нет предложений
КППГнг(A)-HF 4х6,0
Нет предложений
КППГнг(A)-HF 52х0,75
Нет предложений
КППГнг(A)-HF 52х1,0
Нет предложений
КППГнг(A)-HF 52х1,5
Нет предложений
КППГнг(A)-HF 52х2,5
Нет предложений
КППГнг(A)-HF 5х0,75
Нет предложений
КППГнг(A)-HF 5х1,0
2 предложения
КППГнг(A)-HF 5х1,5
Нет предложений
КППГнг(A)-HF 5х2,5
Нет предложений
КППГнг(A)-HF 5х4,0
Нет предложений
КППГнг(A)-HF 5х6,0
Нет предложений
КППГнг(A)-HF 7х0,5
Нет предложений
КППГнг(A)-HF 7х0,75
Нет предложений
КППГнг(A)-HF 7х1,0
Нет предложений
КППГнг(A)-HF 7х1,5
Нет предложений
КППГнг(A)-HF 7х2,5
Нет предложений
КППГнг(A)-HF 7х4,0
Нет предложений
КППГнг(A)-HF 7х6,0
Нет предложений
КППГнг(A)-HF 8х2,5
Нет предложений
Производители кабеля КППГнг(A)-HF
- ООО «Завод Агрокабель»Окуловка
- ООО «Камский кабель»Пермь
- ООО «Конкорд»Смоленск
- ООО «Завод Москабель»Москва
- ОАО «НП «Подольсккабель»Подольск
- ООО «ТД РТ-Кабель»Воронеж
- ООО «Рыбинсккабель»Рыбинск
- ООО «ХКА»Екатеринбург
- ООО «Кабельный Завод Стил»Москва
- ООО ПКП «СЭ»Москва
- АО «Тверьэнергокабель»Тверь
- ООО «КЗ «Эксперт-Кабель»Москва
- АО «Электротехмаш»Санкт-Петербург
- АО «Электрокабель» Кольчугинский завод»Кольчугино
- АО «СПКБ «Техно»Подольск
- ОАО «Щучинский завод «Автопровод»Щучин
- СЗАО «Белтелекабель»Минск
- ООО «Сарансккабель»Саранск
ТУ 16.К71-304-2001
Расшифровка кабеля КППГнг(A)-HF
- _медная жила
- Кконтрольный кабель
- Пизоляция из полимерной композиции, не содержащей галогенов
- Поболочка из полимерной композиции, не содержащей галогенов
- Гзащитный покров отсутствует («голый»)
- нгне распространяющий горение
- (A)категория пожароопасности
- HFизоляция и оболочка не содержат галогенов (halogen free)
Характеристики кабеля КППГнг(A)-HF
|Номинальное переменное напряжение
|0,66 кВ частотой до 100 Гц
|Диапазон рабочих температур
|от -50°С до +50°С
|Испытательное переменное напряжение
|2,5 кВ частотой 50 Гц
|Время выдержки при испытании
|5 мин
|Строительная длина
|не менее 150 м
|Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке
|6 наружных диаметров
|Гарантийный срок эксплуатации кабеля
|3 года
|Срок службы
|не менее 15 лет
|Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012
|П1б.8.1.2.1
Конструкция кабеля КППГнг(A)-HF
1. Однопроволочная круглая медная жила
2. Изоляция жилы из полимерной композиции, не содержащей галогенов
3. Заполнение между скрученными изолированными жилами из полимерной композиции, не содержащей галогенов, наложенное одновременно с разделительным слоем
4. Разделительный слой из полимерной композиции, не содержащей галогенов
5. Оболочка из полимерной композиции, не содержащей галогенов
2. Изоляция жилы из полимерной композиции, не содержащей галогенов
3. Заполнение между скрученными изолированными жилами из полимерной композиции, не содержащей галогенов, наложенное одновременно с разделительным слоем
4. Разделительный слой из полимерной композиции, не содержащей галогенов
5. Оболочка из полимерной композиции, не содержащей галогенов
Применение кабеля КППГнг(A)-HF
— Контрольный кабель КППГнг(A)-HF предназначен для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 0,66 кВ частоты до 100 Гц или постоянным напряжением до 1 кВ, в том числе для эксплуатации в системах АС класса 3Н по классификации ПНАЭ Г-1-011-97
— Кабель КППГнг(A)-HF применяется для прокладки в помещениях и кабельных сооружениях при отсутствии опасности механических повреждений при эксплуатации, а также для прокладки в производственных и офисных помещениях, в которых установлены компьютеры и другая микропроцессорная техника, а также детских садах, школах, больницах, кинотеатрах и т.п
— Кабель КППГнг(A)-HF применяется для прокладки в помещениях и кабельных сооружениях при отсутствии опасности механических повреждений при эксплуатации, а также для прокладки в производственных и офисных помещениях, в которых установлены компьютеры и другая микропроцессорная техника, а также детских садах, школах, больницах, кинотеатрах и т.п
Наименование Остаток Ед. изм. Цена с НДС Поставщик Запросить счет
0.216
км
АО «РКК»
Москва
0.207
км
ООО «НК-Кабель»
Саранск
0.200
км
ООО «Конкорд»
Смоленск
0.493
км
ООО «Конкорд»
Смоленск
1.000
км
ООО «Конкорд»
Смоленск
0.072
км
ООО «Конкорд»
Смоленск
0.980
км
ООО «Конкорд»
Смоленск
0.117
км
ООО «ТД «Толедо»
Нижний Новгород
0.200
км
АО «Завод «ЭнергоКабель»
Электроугли
0.185
км
АО «СПКБ Техно»
Подольск
0.100
км
АО «СПКБ Техно»
Подольск
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