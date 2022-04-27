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Кабель КППГнг(A)-FRHF

КППГнг(A)-FRHF 4х1,5
0.084
км
ООО «ЕвроРесурс»
Уфа
КППГнг(A)-FRHF 14х1,0
0.382
км
ООО «ПромТэк»
Пермь
КППГнг(A)-FRHF 4х2,5
0.654
км
ООО «СаранскКабель»
Саранск
КППГнг(A)-FRHF 10х1,5
0.082
км
ООО «ТД «Арсенал-Энерго»
Волгоград
КППГнг(A)-FRHF 4х1,0
0.650
км
ООО «Конкорд»
Смоленск
КППГнг(A)-FRHF 5х1,0
0.425
км
ООО «Конкорд»
Смоленск
КППГнг(A)-FRHF 10х1,0
0.786
км
ООО «Конкорд»
Смоленск
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