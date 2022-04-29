Кабель КППГЭнг(A)-HF
КППГЭнг(A)-HF 10х0,75
Нет предложений
КППГЭнг(A)-HF 10х1,0
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КППГЭнг(A)-HF 10х1,5
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КППГЭнг(A)-HF 10х2,5
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КППГЭнг(A)-HF 10х4,0
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КППГЭнг(A)-HF 10х6,0
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КППГЭнг(A)-HF 14х0,75
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КППГЭнг(A)-HF 14х1,0
1 предложение
КППГЭнг(A)-HF 14х1,5
Нет предложений
КППГЭнг(A)-HF 14х2,5
Нет предложений
КППГЭнг(A)-HF 19х0,75
Нет предложений
КППГЭнг(A)-HF 19х1,0
Нет предложений
КППГЭнг(A)-HF 19х1,5
Нет предложений
КППГЭнг(A)-HF 19х2,5
Нет предложений
КППГЭнг(A)-HF 1х10
Нет предложений
КППГЭнг(A)-HF 27х1,0
Нет предложений
КППГЭнг(A)-HF 27х1,5
Нет предложений
КППГЭнг(A)-HF 27х2,5
Нет предложений
КППГЭнг(A)-HF 37х1,0
Нет предложений
КППГЭнг(A)-HF 37х1,5
Нет предложений
КППГЭнг(A)-HF 37х2,5
Нет предложений
КППГЭнг(A)-HF 3х2,5
Нет предложений
КППГЭнг(A)-HF 3х4,0
Нет предложений
КППГЭнг(A)-HF 4х0,75
Нет предложений
КППГЭнг(A)-HF 4х1,0
Нет предложений
КППГЭнг(A)-HF 4х1,5
1 предложение
КППГЭнг(A)-HF 4х2,5
Нет предложений
КППГЭнг(A)-HF 4х4,0
Нет предложений
КППГЭнг(A)-HF 4х6,0
Нет предложений
КППГЭнг(A)-HF 52х1,0
Нет предложений
КППГЭнг(A)-HF 52х1,5
Нет предложений
КППГЭнг(A)-HF 52х2,5
Нет предложений
КППГЭнг(A)-HF 5х0,75
Нет предложений
КППГЭнг(A)-HF 5х1,0
Нет предложений
КППГЭнг(A)-HF 5х1,5
Нет предложений
КППГЭнг(A)-HF 5х2,5
Нет предложений
КППГЭнг(A)-HF 5х4,0
Нет предложений
КППГЭнг(A)-HF 5х6,0
Нет предложений
КППГЭнг(A)-HF 7х0,75
Нет предложений
КППГЭнг(A)-HF 7х1,0
Нет предложений
КППГЭнг(A)-HF 7х1,5
Нет предложений
КППГЭнг(A)-HF 7х2,5
Нет предложений
КППГЭнг(A)-HF 7х4,0
Нет предложений
КППГЭнг(A)-HF 7х6,0
Нет предложений
Производители кабеля КППГЭнг(A)-HF
- ООО «Завод Агрокабель»Окуловка
- ООО «Камский кабель»Пермь
- ООО «Конкорд»Смоленск
- ОАО «НП «Подольсккабель»Подольск
- ООО «ТД РТ-Кабель»Воронеж
- ООО «Рыбинсккабель»Рыбинск
- ООО «Кабельный Завод Стил»Москва
- ООО ПКП «СЭ»Москва
- АО «Тверьэнергокабель»Тверь
- АО «СПКБ «Техно»Подольск
- СЗАО «Белтелекабель»Минск
- ООО «Сарансккабель»Саранск
ТУ 16.К71-304-2001
Расшифровка кабеля КППГЭнг(A)-HF
- _медная жила
- Кконтрольный кабель
- Пизоляция из полимерной композиции, не содержащей галогенов
- Поболочка из полимерной композиции, не содержащей галогенов
- Гзащитный покров отсутствует («голый»)
- Ээкранированный
- нгне распространяющий горение
- (A)категория пожароопасности
- HFизоляция и оболочка не содержат галогенов (halogen free)
Характеристики кабеля КППГЭнг(A)-HF
|Номинальное переменное напряжение
|0,66 кВ частотой до 100 Гц
|Диапазон рабочих температур
|от -50°С до +50°С
|Испытательное переменное напряжение
|2,5 кВ частотой 50 Гц
|Время выдержки при испытании
|5 мин
|Строительная длина
|не менее 150 м
|Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке
|6 наружных диаметров
|Гарантийный срок эксплуатации кабеля
|3 года
|Срок службы
|не менее 15 лет
|Класс пожарной безопасности
|П1б.8.1.2.1
Конструкция кабеля КППГЭнг(A)-HF
1. Однопроволочная круглая медная жила
2. Изоляция жилы из полимерной композиции, не содержащей галогенов
3. Заполнение между скрученными изолированными жилами из полимерной композиции, не содержащей галогенов, наложенное одновременно с разделительным слоем
4. Разделительный слой из полимерной композиции, не содержащей галогенов
5. Металлический экран из медной ленты или из алюминиевой фольги с проложенной вдоль экрана медной лужёной проволокой
6. Оболочка из полимерной композиции, не содержащей галогенов
2. Изоляция жилы из полимерной композиции, не содержащей галогенов
3. Заполнение между скрученными изолированными жилами из полимерной композиции, не содержащей галогенов, наложенное одновременно с разделительным слоем
4. Разделительный слой из полимерной композиции, не содержащей галогенов
5. Металлический экран из медной ленты или из алюминиевой фольги с проложенной вдоль экрана медной лужёной проволокой
6. Оболочка из полимерной композиции, не содержащей галогенов
Применение кабеля КППГЭнг(A)-HF
— Контрольный кабель КППГЭнг(A)-HF предназначен для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 0,66 кВ частоты до 100 Гц или постоянным напряжением до 1 кВ, в том числе для эксплуатации в системах АС класса 3Н по классификации ПНАЭ Г-1-011-97
— Кабели КППГЭнг(A)-HF используются для прокладки в помещениях и кабельных сооружениях при отсутствии опасности механических повреждений при эксплуатации
— Кабели марки КППГЭнг(A)-HF применяются для прокладки в производственных и офисных помещениях, в которых установлены компьютеры и другая микропроцессорная техника, а также в сооружениях метрополитена, жилых и общественных зданиях ( в кинотеатрах, медицинских и учебных учреждениях, магазинах)
— Кабели КППГЭнг(A)-HF используются для прокладки в помещениях и кабельных сооружениях при отсутствии опасности механических повреждений при эксплуатации
— Кабели марки КППГЭнг(A)-HF применяются для прокладки в производственных и офисных помещениях, в которых установлены компьютеры и другая микропроцессорная техника, а также в сооружениях метрополитена, жилых и общественных зданиях ( в кинотеатрах, медицинских и учебных учреждениях, магазинах)
Наименование Остаток Ед. изм. Цена с НДС Поставщик Запросить счет
0.150
км
ООО ТД «Ункомтех»
Киров
0.234
км
ООО «Конкорд»
Смоленск
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