Кабель КППГЭнг(A)-FRHF
КППГЭнг(A)-FRHF 10х0,75
Нет предложений
КППГЭнг(A)-FRHF 10х1,0
1 предложение
КППГЭнг(A)-FRHF 10х1,5
Нет предложений
КППГЭнг(A)-FRHF 10х2,5
Нет предложений
КППГЭнг(A)-FRHF 10х4,0
Нет предложений
КППГЭнг(A)-FRHF 10х6,0
Нет предложений
КППГЭнг(A)-FRHF 14х0,75
Нет предложений
КППГЭнг(A)-FRHF 14х1,0
Нет предложений
КППГЭнг(A)-FRHF 14х1,5
Нет предложений
КППГЭнг(A)-FRHF 14х2,5
Нет предложений
КППГЭнг(A)-FRHF 19х0,75
Нет предложений
КППГЭнг(A)-FRHF 19х1,0
Нет предложений
КППГЭнг(A)-FRHF 19х1,5
Нет предложений
КППГЭнг(A)-FRHF 19х2,5
Нет предложений
КППГЭнг(A)-FRHF 27х1,0
Нет предложений
КППГЭнг(A)-FRHF 27х1,5
Нет предложений
КППГЭнг(A)-FRHF 27х2,5
Нет предложений
КППГЭнг(A)-FRHF 37х1,0
Нет предложений
КППГЭнг(A)-FRHF 37х1,5
Нет предложений
КППГЭнг(A)-FRHF 37х2,5
Нет предложений
КППГЭнг(A)-FRHF 4х0,75
Нет предложений
КППГЭнг(A)-FRHF 4х1,0
Нет предложений
КППГЭнг(A)-FRHF 4х1,5
Нет предложений
КППГЭнг(A)-FRHF 4х2,5
Нет предложений
КППГЭнг(A)-FRHF 4х4,0
Нет предложений
КППГЭнг(A)-FRHF 4х6,0
Нет предложений
КППГЭнг(A)-FRHF 52х1,0
Нет предложений
КППГЭнг(A)-FRHF 52х1,5
Нет предложений
КППГЭнг(A)-FRHF 52х2,5
Нет предложений
КППГЭнг(A)-FRHF 5х0,75
Нет предложений
КППГЭнг(A)-FRHF 5х1,0
Нет предложений
КППГЭнг(A)-FRHF 5х1,5
Нет предложений
КППГЭнг(A)-FRHF 5х2,5
Нет предложений
КППГЭнг(A)-FRHF 5х4,0
Нет предложений
КППГЭнг(A)-FRHF 5х6,0
Нет предложений
КППГЭнг(A)-FRHF 7х0,75
Нет предложений
КППГЭнг(A)-FRHF 7х1,0
Нет предложений
КППГЭнг(A)-FRHF 7х1,5
Нет предложений
КППГЭнг(A)-FRHF 7х2,5
Нет предложений
КППГЭнг(A)-FRHF 7х4,0
Нет предложений
КППГЭнг(A)-FRHF 7х6,0
Нет предложений
Производители кабеля КППГЭнг(A)-FRHF
- ООО «Завод Агрокабель»Окуловка
- ООО «Камский кабель»Пермь
- ООО «Конкорд»Смоленск
- ОАО «НП «Подольсккабель»Подольск
- ООО «Рыбинсккабель»Рыбинск
- ООО ПКП «СЭ»Москва
- АО «Тверьэнергокабель»Тверь
- ООО «КЗ «Эксперт-Кабель»Москва
- АО «Электротехмаш»Санкт-Петербург
- АО «Электрокабель» Кольчугинский завод»Кольчугино
- ЗАО «МТД «Энергорегионкомплект»Москва
- АО «СПКБ «Техно»Подольск
- ОАО «Щучинский завод «Автопровод»Щучин
- СЗАО «Белтелекабель»Минск
- ООО «Сарансккабель»Саранск
ТУ 16.К71-339-2004
Расшифровка кабеля КППГЭнг(A)-FRHF
- _медная жила
- Кконтрольный кабель
- Пизоляция из полимерной композиции, не содержащей галогенов
- Поболочка из полимерной композиции, не содержащей галогенов
- Гзащитный покров отсутствует («голый»)
- Ээкранированный
- нгне распространяющий горение
- (A)категория пожароопасности
- FRогнестойкий (fire resistant)
- HFизоляция и оболочка не содержат галогенов (halogen free)
Характеристики кабеля КППГЭнг(A)-FRHF
|Номинальное переменное напряжение
|0,66 кВ частотой до 100 Гц
|Диапазон рабочих температур
|от -50°С до +50°С
|Испытательное переменное напряжение
|2,5 кВ частотой 50 Гц
|Время выдержки при испытании
|5 мин
|Строительная длина
|не менее 150 м
|Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке
|6 наружных диаметров
|Гарантийный срок эксплуатации кабеля
|3 года
|Срок службы
|не менее 15 лет
|Класс пожарной безопасности
|П1б.1.1.2.1
Конструкция кабеля КППГЭнг(A)-FRHF
1. Однопроволочная круглая медная жила
2. Термический барьер в виде обмотки с перекрытием из двух слюдосодержащих лент
3. Изоляция жилы из полимерной композиции, не содержащей галогенов
4. Заполнение между скрученными изолированными жилами из полимерной композиции, не содержащей галогенов, наложенное одновременно с разделительным слоем
5. Разделительный слой из полимерной композиции, не содержащей галогенов
6. Металлический экран из медной фольги или медной ленты наложенной с перекрытием
7. Оболочка из полимерной композиции, не содержащей галогенов
2. Термический барьер в виде обмотки с перекрытием из двух слюдосодержащих лент
3. Изоляция жилы из полимерной композиции, не содержащей галогенов
4. Заполнение между скрученными изолированными жилами из полимерной композиции, не содержащей галогенов, наложенное одновременно с разделительным слоем
5. Разделительный слой из полимерной композиции, не содержащей галогенов
6. Металлический экран из медной фольги или медной ленты наложенной с перекрытием
7. Оболочка из полимерной композиции, не содержащей галогенов
Применение кабеля КППГЭнг(A)-FRHF
— Контрольный экранированный кабель КППГЭнг(A)-FRHF предназначен для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 0,66 кВ частоты до 100 Гц или постоянным напряжением до 1 кВ
— Кабели марки КППГЭнг(A)-FRHF изготовляются для общепромышленного применения и применения на атомных станциях (АС) в системах АС класса 2 по классификации ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011).Климатическое исполнение В, категория размещения 5 по ГОСТ 15150-69
— Кабель КППГЭнг(A)-FRHF применяется для прокладки в помещениях и кабельных сооружениях при отсутствии опасности механических повреждений при эксплуатации, а также для прокладки в производственных и офисных помещениях, в которых установлены компьютеры и другая микропроцессорная техника, а также детских садах, школах, больницах, кинотеатрах и т.п
— Кабели марки КППГЭнг(A)-FRHF изготовляются для общепромышленного применения и применения на атомных станциях (АС) в системах АС класса 2 по классификации ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011).Климатическое исполнение В, категория размещения 5 по ГОСТ 15150-69
— Кабель КППГЭнг(A)-FRHF применяется для прокладки в помещениях и кабельных сооружениях при отсутствии опасности механических повреждений при эксплуатации, а также для прокладки в производственных и офисных помещениях, в которых установлены компьютеры и другая микропроцессорная техника, а также детских садах, школах, больницах, кинотеатрах и т.п
Наименование Остаток Ед. изм. Цена с НДС Поставщик Запросить счет
Фильтры
Контакты
Загрузка...
Производитель
Загрузка...